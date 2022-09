Xiaomis Luftbefeuchter Rainforest: Fühlt Euch wie im Regenwald

Transparentes Design und nebelfreie Befeuchtung

Im Gegensatz zu den meisten herkömmlichen Maschinenbefeuchtern verfügt der Smartmi Humidifier Rainforest über ein Top-Fill-Design in Verbindung mit einer LED-Kuppel, die den Wasserstand und die relative Luftfeuchtigkeit in Echtzeit anzeigt. Darunter befindet sich eine durchsichtige Schale, die an eine Kaffeekanne erinnert. An der Unterseite ist außerdem ein auswaschbarer Luftfilter eingebaut. Das Gerät hat ein Fassungsvermögen von drei Litern, was für bis zu 15 Stunden kontinuierliche Luftbefeuchtung ausreicht.

Durch eine spezielle Verdunstungstechnologie arbeitet der Luftbefeuchter "Rainforest" mit einem nebelfreien Befeuchtungsprozess. Der Smartmi nutzt einen Luftionisator, der natürliche Anionen (negative Ionen) erzeugt. Diese Arten von Ionen sind im Allgemeinen effektiver bei der Entfernung von Feinstaub. Außerdem imitiert das Gerät Regengeräusche mit einer Mischung aus weißem Rauschen, um den Schlaf zu verbessern.

Der Smartmi Humidifier Rainforest verfügt über eine LED-Kuppelanzeige und ein Top-Fill-Design / © Smartmi

Preise und Smart-Assistant-Unterstützung

Wie bereits der kabellose smarte P2-Luftreiniger des Herstellers, unterstützt auch der Rainforest die verschiedenen Sprachassistenten. Er ist kompatibel mit Google Assistant, Apple HomeKit und Amazons Alexa. Die "Smartmi Link"-App benachrichtigt Nutzer: Innen auch, wenn es Zeit für die Reinigungsroutine oder das Auffüllen des Wassertanks ist. Außerdem können die Nutzer:innen über die App eine intelligente Zeitplanung und einen Timer einrichten.

Wie viel der Smartmi Humidifier Rainforest kosten wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Einer der günstigsten Luftbefeuchter von Xiaomi kostet aktuell rund 150 Euro. Die Markteinführung des Rainforest dürfte kurz bevorstehen, denn das Gerät ist bereits auf den Smartmi-Websites in den USA, Kanada und Europa gelistet.