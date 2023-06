Xiaomi Midranger-Monster mit passendem Smart Band im Top-Deal

Bei Media Markt könnt Ihr Euch derzeit das Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ mit passendem Xiaomi Redmi Smart Band 2 in einem spannenden Tarif-Deal sichern. Dabei handelt es sich um einen Freenet-Handytarif im Netz von Vodafone mit 5 GB Datenvolumen und monatlichen Kosten in Höhe von 14,99 Euro. In unserem Tarif-Check verraten wir Euch alles zum Spar-Bundle.