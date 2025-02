Ihr möchtet Euch ein neues Smartphone zulegen, aber die Kaffeekasse sieht relativ mager aus? Dann hat MediaMarkt ein richtig gutes Angebot auf Lager. Denn hier bekommt Ihr das Xiaomi Redmi Note 14 5G derzeit mit passendem Handyvertrag für nicht einmal 8 Euro pro Monat. Was der Tarif taugt und ob Ihr hier zuschlagen solltet, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Mit seiner Redmi Note-Serie bringt Xiaomi jährlich neue Mittelklasse-Smartphones auf den Markt, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Sie sind nicht nur günstig, sondern bringen dazu noch eine starke Akkulaufzeit in Kombination mit einer guten Alltags-Leistung mit. Das gilt natürlich auch für das aktuelle Xiaomi Redmi Note 14 5G, das Ihr bei MediaMarkt richtig günstig ergattern könnt – vor allem dann, wenn Ihr einen neuen Handyvertrag sucht.

Affiliate Angebot Xiaomi Redmi Note 14 5G

Xiaomi Redmi Note 14 5G – Das bietet Euch die Mittelklasse

In unserem Vergleich der besten Smartphones unter 300 Euro findet sich in der Regel mindestens ein Modell der Redmi Note-Reihe. Das Xiaomi Redmi Note 14 5G haben wir bisher nicht getestet, allerdings verraten wir Euch an dieser Stelle, was Ihr vom Nachfolger des Note 13 5G (Test) erwarten dürft. Vor allem beim Display machen die Xiaomi-Smartphones alles richtig und so findet sich auch hier wieder ein helles 120-Hz-Display mit AMOLED-Technologie.

Die Kamera des Xiaomi Redmi Note 14 5G wurde etwas verbessert. / © Xiaomi

Bei der Verarbeitung hat der Hersteller ebenfalls etwas nachgelegt und die Kunststoffhülle auf der Rückseite etwas abgerundet, um für eine bessere Haptik zu sorgen. Eine Zertifizierung nach IP64 gegen Spritzwasser und Staub ist ebenfalls an Bord. Beim Prozessor entschied sich der Hersteller für einen MediaTek Dimensity 7025 Ultra, der mit 8 GB RAM und 256 GB Flash-Speicher arbeitet. Das spricht für eine gute Leistung im Alltag und ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die globale Variante des Xiaomi Redmi Note 14 5G wurde mit HyperOS 1, das auf Android 14 basiert, ausgeliefert und bietet zwei Jahre Systemupdates, sowie vier Jahre lang Sicherheitspatches. Die 108-MP-Hauptkamera verfügt in der neuesten Iteration des Smartphones über eine optische Bildstabilisierung, die den Vorgängervarianten noch fehlte. Während die 8-MP-Ultraweitwinkelkamera mehr als ausreicht, ist leider wieder eine etwas unnötige 2-MP-Makrokamera integriert.

Xiaomi-Smartphone mit Tarif – So viel zahlt Ihr wirklich

Damit Ihr Euch das Gerät möglichst günstig schnappen könnt, solltet Ihr zur "Telefonica Allnet Flat 10+7 GB Extra" von Freenet greifen. Hier erhaltet Ihr, wer hätte es gedacht, 17 GB Datenvolumen im 5G-Netz der Telefónica, sowie eine Download-Bandbreite von 50 MBit/s. Monatlich zahlt Ihr hierfür 6,99 Euro, sowie einmalig 1 Euro für das Gerät. Eine Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro, sowie 4,95 Euro für den Versand werden ebenfalls fällig. Wir haben Euch das Ganze nachfolgend noch einmal durchgerechnet.

Tarif-Check Datenvolumen 17 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 6,99 € Einmalige Kosten 45,94 € Gesamtkosten 213,70 € Aktuelle Gerätekosten (laut idealo) Xiaomi Redmi Note 14 5G – 243,99 € Effektive Ersparnis pro Monat ~ 1,26 € Zum Angebot*

Aktuell zahlt Ihr für die angebotene Variante des Redmi Note 14 5G mindestens 243,99 Euro im Netz. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten habt Ihr jedoch nur 213,70 Euro gezahlt, wodurch Ihr im direkten Vergleich 30,29 Euro spart. Ihr habt hier eine spannende Einsteiger-Mittelklasse zum richtig guten Kurs – auch ohne eine Effektivpreisrechnung.

Noch günstiger? Die besten Smartphones unter 200 Euro

Gerade einmal 6,99 Euro monatlich, sowie einmalig knapp 46 Euro, werden Euch vom Konto abgebucht. Seid Ihr also auf der Suche nach einem günstigen Smartphone, macht Ihr hier absolut nichts falsch. Natürlich dürft Ihr keine Flaggschiff-Performance erwarten, allerdings bietet das Xiaomi Redmi Note 14 5G mehr als genug, um als echter Preis-Leistungs-Tipp durchzugehen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Xiaomi Redmi Note 14 5G interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!