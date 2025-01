Xiaomi hat das Redmi Note 14 Pro+ erst vor wenigen Tagen präsentiert und heute haben wir den ersten spannenden Deal für Euch zum neuen Mittelklasse-Smartphone. In der Tarifwelt von MediaMarkt habt Ihr die Möglichkeit richtig günstig an das Gerät zu kommen, wenn Ihr Euch für einen bestimmten Tarif von Freenet entscheidet. Selbst ein Wechselbonus in Höhe von 50 Euro winkt hier. Wir haben uns das Angebot genauer angeschaut.