Xiaomis kompakter Luftreiniger kommt nach Deutschland

Next Pit TV

Im Gegensatz zu anderen Luftreinigern Xiaomis mit kastenförmigem Design kommt der Smart Air Purifier 4 Compact in Zylinderform. Er wiegt nur 2,2 kg und hat einen Durchmesser von 220 mm sowie eine Höhe von 355 mm. Der Filter hält zwischen 6 und 12 Monate durch und wird dann durch Drehen der Bodenplatte ausgetauscht.

Lest auch unbedingt: So findet Ihr den besten Luftreiniger für dein Zuhause

Das Display befindet sich an der Oberseite und besteht aus kapazitiven Touch-Bedienelementen und einer vierfarbigen Anzeige wie beim kabellosen Luftreiniger Smartmi P2. Das einzige Problem dabei ist, dass Ihr den Status nur dann erkennt, wenn Ihr von oben draufschaut. Trotzdem können die Nutzer:innen über die Mi-Home-App den aktuellen Reinigungsstatus abrufen. Er ist auch mit Smart-Home-Plattformen wie Google Assistant und Amazons Alexa kompatibel.

Display des smarten Luftreinigers 4 Compact von Xiaomi. / © Xiaomi

Reinigungsspezifikationen des Xiaomi Air Purifier 4 Compact

Trotz seiner geringen Größe ist der kompakte Luftreiniger in der Lage, Räume mit einer Fläche von bis zu 48 m² zu reinigen. Außerdem verfügt er über eine 230m³/h CADR (Clean Air Delivery Rate) und einen PM 2.5 IR-Sensor. Die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren fehlen zwar, die in der größeren "Smart Air Purifier 4"-Serie zu finden sind. Dennoch ist das kompakte Modell in der Lage, neben Bakterien und häufigen Allergenen wie Tierhaaren und Pollen auch Gerüche herauszufiltern.

Affiliate Angebot Xiaomi Air Purifier 4 Compact Der Luftreiniger kostet 199 Euro, ist bis zum 7. September aber als Early-Bird-Angebot für 99 Euro zu haben.

Neben der Tragbarkeit sind die Vorteile des Smart Air Purifier 4 Compact auch der Geräuschpegel und der Stromverbrauch. Der Luftreiniger hat einen maximalen Stromverbrauch von nur 27 Watt im Vergleich zur Lite-Version mit einer Leistung von 33 Watt. Der Geräuschpegel liegt im Schlafmodus bei 20 dB und erreicht bei maximaler Reinigungsleistung 50 dB.

Preis und Verfügbarkeit des Xiaomi Air Purifier 4 Compact

Xiaomi bietet den Air Purifier 4 Compact hierzulande für 119 Euro an, Ihr bekommt ihn sowohl direkt bei Xiaomi als auch bei Amazon. Wer flott ist, kann 20 Euro sparen: Der Early-Bird-Preis beträgt 20 Euro und gilt bis zum 7. September.

Was sagt Ihr? Wäre so ein kompakter Luftreiniger was für Euch? Oder interessieren Euch eher die großen Modelle?