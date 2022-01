Xiaomi TV Stick 4K: Deutschland-Start für 70 Euro steht kurz bevor

Der neue Xiaomi TV Stick 4K findet zeitnah seinen Weg nach Deutschland. Vorab liegen uns exklusive Informationen zur Preisgestaltung des Amazon Fire TV 4K-Konkurrenten vor. Demnach wird der chinesische Hersteller in Europa einen Preis von 69,99 Euro aufrufen.

Bereits im November kündigte das Unternehmen mit dem Xiaomi TV Stick 4K die Weiterentwicklung des hierzulande für 49,99 Euro verfügbaren Mi TV Stick an. Neben der Mi TV Box S wird der kompakte Stick die Möglichkeit bieten, Filme, Serien und Co. in einer zeitgemäßen Ultra-HD-Auflösung zu streamen. Vorab des Europa-Release stehen jetzt auch die Preise fest, die uns mittlerweile von mehreren vertrauenswürdigen Quellen zugespielt wurden.

CAPTION – REPLACE ME! / © Xiaomi / WinFuture

Aktuell stehen für den europäischen Markt zwei Preise im Raum: 79,99 Euro und 69,99 Euro. Um sich konkurrenzfähig gegen den Fire TV Stick 4K Max aufzustellen, gehen wir allerdings davon aus, dass letzterer realistisch erscheint. Amazons Streaming-Flaggschiff wird aktuell zu einem Normalpreis von 64,99 Euro angeboten, während der Online-Händler den Preis anlässlich diverser Rabattaktionen stetig auf 35 Euro senkt.

Alternative: Roku Express 4K für 34,99 € kaufen

Die Markteinführung könnte bereits im Januar erfolgen, auch wenn Hinweise hinsichtlich der Verfügbarkeit in Deutschland auf sich warten lassen. Am 26. Januar 2022 steht die Präsentation der Xiaomi Redmi Note 11-Serie an. Im gleichen Atemzug könnte der Hersteller den europäischen Launch des TV Stick 4K offiziell bekanntgeben und die uns exklusiv vorliegenden Preise bestätigen.

Technische Details zum Xiaomi TV Stick 4K

Der Xiaomi TV Stick 4K wird laut Angaben des Unternehmens von einem ARM Cortex A35-Chip mit vier Rechenkernen (Quad-Core), der Mali G31 MP2-Grafikeinheit und 2 GB Arbeitsspeicher angetrieben. Der interne Speicher soll über eine Kapazität von 8 GB verfügen. Als Betriebssystem wird Google Android TV 11 zum Einsatz kommen.

Weiterhin bestätigt Xiaomi die Unterstützung von Dolby Vision, HDR10, Dolby Atmos und DTS HD. Im Gegensatz zum Amazon Fire TV 4K Max wird der neue Streaming-Stick der Chinesen allerdings auf Wi-Fi 6 und HDR10+ verzichten. Xiaomi, Ultra HD, UHD, UltraHD, Streaming-Stick, TV-Zubehör, Xiaomi TV Stick 4K, Google Android TV 11Xiaomi