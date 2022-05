Xiaomis smarte Waschmaschine: Mit Trockner und Smart-Home-Anbindung

Mit der Mijia Direct Drive Washing and Drying Machine hat Xiaomi eine smarte Waschmaschine vorgestellt. Das bisher China-exklusive Produkt bietet einen integrierten Trockner, einen Direktantrieb und natürlich die Anbindung ans eigene Smart-Home. Spannend ist dabei vor allem, was die Anbindung an weitere Xiaomi-Produkte für Vorteile bringt.

Xiaomi Mijia Direct Drive Washing and Drying Machine für den chinesischen Markt vorgestellt

Kostet umgerechnet 280 Euro, kommt mit Trockner, Direktantrieb und Smart-Home-Anbindung

Spannend: Weitere Xiaomi-Produkte können einen fertigen Waschgang oder Probleme anzeigen