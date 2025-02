Mit dem Artist Pro 24 (Gen 2) 4K hat Hersteller XPPen sein neuestes Grafikdisplay ins Rennen geschickt. Da ich selbst nicht einmal Strichmännchen malen könnte und daher die definitiv falsche Zielgruppe für ein solches Gerät bin, hat sich mein Grafiker-Kollege Baruch diesem Test angenommen. Seine Erfahrungen lest Ihr in diesem Test.

Etwas schade ist hingegen, dass XPPen sich hier für eine Bildwiederholrate von nur 60 Hz entschieden hat. Für die meisten Programme sicherlich kein Problem, allerdings wären durchaus mehr drin gewesen. Sollte Euch das jedoch nicht ausreichen, bietet der Hersteller auch eine Variante mit einer höheren Bildwiederholrate an. Das XPPen Artist 24 (Gen 2) 165 Hz gibt es aktuell für 999 Euro* .

Die gesamte Farbdarstellung ist durch Calman verifiziert. Falls Euch das nichts sagt: Calman ist die wohl am häufigsten verwendete Farbkalibrierungssoftware und dient unter anderem zur Feststellung von Farbräumen und -genauigkeiten. Trotz seines wuchtigen Auftretens ist das Gesamtgewicht von 7,3 kg zudem recht angenehm. Ihr müsst hier also keinen Kraftakt ausüben, um das Gerät neu zu positionieren.

Bei einem Grafikdisplay ist der Bildschirm logischerweise das entscheidende Herzstück und hier liefert XPPen ordentlich ab. Das 23,8 Zoll Display bietet eine Auflösung in 4K (3.840 x 2.160 Pixel) und kann mit einer hohen Farbraumabdeckung punkten. Es hellt zudem regulär auf bis zu 300 Nits auf, wodurch Ihr auch bei Lichteinstrahlung genug erkennen solltet. Der hohe Blickwinkel von 178° ermöglicht es zudem, dass Ihr nicht direkt auf den Bildschirm schauen müsst, um arbeiten zu können.

Das XPPen Artist Pro 24 (Gen 2) 4K fühlt sich ziemlich hochwertig an. Gerade die matte Glasfront eignet sich hervorragend, um darauf zu zeichnen. Ansonsten ähnelt das Gerät einem stark vergrößerten Tablet. Auf der Oberseite befinden sich zwei Halterungen, um die mitgelieferten Stifte, zu denen Ihr später noch etwas lest, abzulegen. Auf der Unterseite sind zwei Ständer, über die Ihr das Artist Pro 24 um bis zu 72° neigen könnt. Die Displayränder wirken recht breit, was dem Gesamteindruck allerdings nicht schadet.

Ausstattung und Lieferumfang

Ausstattung Stifte X3 Pro Smart Chip-Stift

X3 Pro Schlankstift Kabel Netzadapter + Netzkabel

DisplayPort-Kabel

HDMI-Kabel

USB-C auf USB-C-Kabel

USB-C auf USB-A-Kabel Zusätzliche Ausstattung 10x X3 Pro Schlagstift-Spitze

10x X3 Pro Smart Chip Stift Standard-Spitze

Stift-Etui mit Spitzen

Kabellose Shortcut-Fernbedienung

Handschuh

Reinigungstuch

Falls Ihr nextpit schon länger verfolgt, wisst Ihr, dass wir für Ausstattung und Verpackung in der Regel nur eine Randnotiz übrig haben. Beim XPPen Artist Pro 24 (Gen 2) 4K ist das allerdings etwas anders. Denn gerade die beiden mitgelieferten Stifte sollten noch einmal zusätzlich Erwähnung finden. Das gesamte Paket kommt in einer hochwertigen Verpackung, wie wir sie beispielsweise von Apple kennen. Den gesamten Inhalt könnt Ihr der Tabelle am Anfang dieses Abschnittes entnehmen.

Die Stifte kommen mit passendem Etui. © nextpit Gut zu erkennen: Die "Platte" beim dickeren Stift. © nextpit Die Stifte kommen direkt mit jeweils 10 zusätzlichen Spitzen zu Euch. © nextpit

Sobald Ihr das Gerät auspackt, könnt Ihr auch schon direkt loslegen. Die nötigen Kabel zur Verbindung an Euren Laptop oder PC sind bereits enthalten, genauso wie die zuvor erwähnten X3 Pro-Stifte. Hier unterscheidet der Hersteller zwischen zwei verschiedenen Varianten, die jeweils ihren eigenen Zweck dienen.

X3 Pro Smart Chip-Stift

Der etwas dickere Smart Chip-Stift ähnelt einem Füller. Ihr wisst schon, die Dinger, die wir in der Schule immer dabeihaben mussten, bis wir dann endlich zum Kugelschreiber wechseln durften. Dadurch fühlt sich das Gadget allerdings auch recht hochwertig an und weist zudem einen beschichteten Mittelteil aus. Somit liegt der Smart Chip-Stift richtig gut in der Hand und sorgt schlussendlich für mehr Kontrolle beim Gestalten.

Auch mein Kollege Baruch beschreibt es als ein "gutes Haltegefühl" beim Arbeiten. Den hinteren Teil könnt Ihr, ähnlich wie bei einem Bleistift, zudem als eine Art Radiergummi verwenden, wenn Ihr etwas aus Eurem Kunstwerk entfernen müsst.

X3 Pro Schlankstift

Die zweite Variante des Stylus ähnelt eher einem Bleistift. Er ist etwas schlanker, daher wohl auch der Name, und ist zudem ebenfalls noch leichter. Der Schlankstift setzt zudem auf zwei unabhängige Buttons, die beim Smart Chip durch eine Art Platte verbunden sind. Dadurch war es für meinen Grafiker-Kollegen beim schlanken Stift deutlicher, welchen der beiden Knöpfe er gerade betätigte. Der X3 Pro Schlankstift eignet sich grundsätzlich ebenfalls besser für Skizzen oder Kritzeleien.

Beide Stifte eint, dass sie sich recht schnell und problemlos kalibrieren lassen. Zudem bieten sie, als erste weltweit, insgesamt 16.384 Drucklevel und eine Genauigkeit von knapp 0,4 Millimetern. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit hingegen liegt bei über 200 RPS. Alles in allem haben beide Stifte eine Daseinsberechtigung, vor allem dann, wenn Ihr genau wisst, wie Euer neues Projekt auszusehen hat.