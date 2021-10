Zukunft Eures Samsung-Handys: 20 Bilder der neuen Beta von One UI 4

Das neue Design von Android 12 ist eines der interessantesten Merkmale des neuen Betriebssystems. Denn mit den dynamischen Themes könnt Ihr Euer Handy noch einfacher anpassen. Samsung hat Material You in der zweiten Beta von One UI 4.0 endlich aufgenommen. Wir zeigen Euch in 20 Screenshots, wie Euer Samsung-Handy in Zukunft aussehen wird.

In der ersten Beta von One UI 4.0 fehlte das neue Design noch! Nutzt Ihr aber ein Galaxy S21, ein Galaxy S21+ oder ein S21 Ultra, lässt sich bereits die zweite Vorab-Version des Betriebssystems installieren. Darin zu finden ist endlich eine neue Oberfläche im Material-You-Design. Dabei war zuletzt noch offen, ob Samsung sich überhaupt vom neuen Google-Design inspirieren lässt.

Nach dem Update haben sich vor allem die Systembildschirme der Galaxy-Smartphones verändert. Denn hier gibt es eine viel stärkere Integration von Farben, die sich zudem dynamisch an Euer Hintergrundbild anpassen können. Hier seht Ihr einige Beispiele:

Das "Dynamic Theme" von Android 12 wird in Samsungs One UI "Colour Theme" genannt. Neben der Standardoption könnt Ihr aus 4 verschiedenen Farbpaletten wählen. Nach Auswahl des Hintergrundbildes wird die Farbe des Systemthemas in die Oberfläche integriert. Die Farbintegration reicht von den Schnelleinstellungen bis zu den App-Auswahltasten. Für diesen Test haben wir die neueste Beta-Version von One UI 4.0 verwendet.

Neues Farbschema zieht sich Farben aus dem Hintergrundbild

Material You, die neue Design-Richtlinie, die mit Android 12 eingeführt wurde, hat als Hauptmerkmal einen neuen dynamischen Mechanismus für Themes. Unter dem Codenamen "Monet" erzeugt diese Funktion Farbpaletten auf der Grundlage von Farben, die aus dem Hintergrundbild Eures Handys gezogen werden.

Auf diese Weise werden die Änderungen sowohl in der Schnellzugriffsleiste des Systems als auch in den dafür angepassten Anwendungen vorgenommen. Samsung hat sich dazu entschieden, dieses Feature in One UI Colour Theme zu nennen. Zu den nativen Apps, die Colour Theme unterstützen, gehören zum Beispiel Telefon, Kontakte, Rechner, Kalender, Einstellungen, Uhr und Nachrichten.

Das Einrichten des dynamischen Themes auf dem Galaxy ist genauso einfach wie auf der Pixel-Reihe. Es ist durch langes Drücken auf dem Startbildschirm oder in den Systemeinstellungen möglich. Sobald das erledigt ist, müsst Ihr nur noch Euer bevorzugtes Hintergrundbild und das Farbthema auswählen, wie in den Screenshots unten gezeigt:

1. Die Einstellung des Farbthemas beginnt mit einem langen Tipp auf den Startbildschirm ... ... Oder direkt in den Systemeinstellungen, unter der Option Hintergrundbild 2. Wenn Ihr auf "Mein Hintergrundbild" tippt, könnt Ihr das Hintergrundbild auswählen. 3. Wählt das Bild als Start- und Sperrbildschirm 4. Wählt dann die Farbpalette für das Thema aus.

Stärker integriertes Farberlebnis

Sobald das Farbthema auf Eurem Galaxy-Handy eingerichtet ist, wird die von Euch gewählte Farbpalette als visuelle Referenz für Systemsymbole und Anwendungen verwendet. Dadurch ergibt sich ein ziemlich umfassendes Farberlebnis. Wenn Ihr also ein neues Hintergrundbild auswählt, erhaltet Ihr einen dazu passenden Look.

Und wenn Euch die Standard-Systemfarben gefallen, könnt Ihr sie natürlich problemlos beibehalten. Denn neben vier verschiedenen Farbpaletten haben wir noch die Möglichkeit, die Standard-Farben von Samsung zu verwenden.

Erstes Test-Hintergrundbild Oberfläche der Telefon-App Anwendung der Systemfarbpalette in den Auswahltasten Neuer Look der Einstellungen Anwendung des Farbthemas in den Schnellzugriffen

Beim Ausprobieren der zweiten Beta von One UI 4.0 für das Galaxy S21+ ist mir aufgefallen, dass noch nicht alle Dienste an das dynamische Thema angepasst sind. Ein Beispiel dafür ist die Samsung-eigene Tastatur, die im Gegensatz zum Gboard, das für Android 12 angepasst wurde, die Farbpalette der Benutzeroberfläche nicht verändert hat, als ich das Hintergrundbild geändert habe.

Zweites Test-Hintergrundbild Anwendung des Farbthemas in den Schnellzugriffen Oberfläche der Taschenrechner-App Oberfläche der Uhr-App Oberfläche von Digital Wellbeing

Wie wir in unserem ersten Test von One UI 4.0 gezeigt haben, hat Samsung neben den optischen Änderungen auch eine Reihe von Optimierungen am Design der Galaxy-Geräte vorgenommen. Wie zum Beispiel neue Softwarefunktionen für die Kamera, die Galerie und die Bildbearbeitungs-App. Darüber hinaus wurde das Android 12 Privacy Dashboard an die Systemeinstellungen angepasst und bietet nun transparentere Informationen über die Nutzung der Ressourcen des Telefons.

Um herauszufinden, ob Euer Galaxy-Smartphone auf der Samsung-Liste der Geräte steht, die ein Update auf One UI 4.0 erhalten werden, besucht unseren Android 12 Update-Übersicht für Samsung-Geräte.

Was haltet Ihr von der Umsetzung von Material You unter One UI 4.0? Welches Design findet Ihr besser? Das aktuelle, das noch mit Android 11 läuft, oder das neue mit Android 12? Verratet es mir in den Kommentaren!

Über das Beta-Testprogramm von One UI 4.0:

Das One UI 4.0 Beta-Testprogramm für die Modelle Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra ist seit dem 14. September verfügbar. In einigen Ländern wie den USA, Großbritannien, China, Indien, Deutschland, Polen und Südkorea könnt Ihr Euch über die Samsung Members-App für das Programm anmelden.