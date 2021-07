Zum Preis zweier AirPods Pro: Bang & Olufsen stellt Beoplay EQ vor

Für Fans von Kopfhörern ist der Juli echt ergiebig! Erst stellte Nokia einen ganzen Wurf an neuen In-Ear-Bluetooth-Kopfhörern vor und dann zeigte Carl Pei endlich seine durchsichtigen Nothing Ear (1). Mit Bang & Olufsen meldet sich nun der Platzhirsch im Bereich High-End-Audio zu Wort. Das neue Produkt trägt den Namen Beoplay EQ.

Die In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer sind True Wireless, kommen also ohne Verbindungskabel zwischen den beiden Earbuds aus. Darüber hinaus unterstützten die Kopfhörer ANC, also eine digitale Geräuschunterdrückung per Antischall. Hierfür installieren Bang & Olufsen an jedem Earbud gleich sechs Mikrofone – vier nehmen dabei Geräusche auf und zwei Eure Stimme bei Telefonaten.

Ein 2021-Datenblatt für 400 Euro

Ein Blick auf das Datenblatt sieht recht vielversprechend aus. Die Funkverbindung basiert auf Bluetooth 5.2 und neben AAC und SBC ist als hochqualitativer Bluetooth-Codec auch aptX Adaptive an Bord. Dieser soll die Akkulaufzeit bei aktiver Musikwiedergabe allerdings von 6,5 Stunden auf 5,5 Stunden senken. Als Maximallaufzeit schreibt Bang & Olufsen 20 Stunden aus. Ihr könnt die Earbuds also zwei bis dreimal über das Ladecase wieder aufladen.

Die Beoplay EQ gibt's in Schwarz ... / © Bang & Olufsen

Die verwendeten Treiber sind elektrodynamisch und messen jeweils 6,8 Millimeter. Damit erreicht B & O einen Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hertz. Wie der Name bereits andeutet, könnt Ihr den Klang der Kopfhörer in der dazugehörigen App per Equalizer anpassen. Noch ein Feature, das in einen In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer aus dem Jahre 2021 gehört: Ihr könnt die Kopfhörer in 20 Minuten schnellladen und dann zwei weitere Stunden Musik hören.

... und in Weiß! / © Bang & Olufsen

Die Bang & Olufsen Beoplay EQ erscheinen ab dem 19. August 2021 zu einem Preis von 399,99 Euro und sind in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Ein stolzer Preis – dafür bekommt Ihr gleich zwei Paare von Apple AirPods Pro in den einschlägigen Onlineshops. Sonys WF-1000XM4 kosten mit einer UVP von 279,00 Euro ebenfalls deutlich weniger.

Wir versuchen, die Bang & Olufsen Beoplay EQ in den nächsten Wochen in die Ohren zu bekommen. Dann verrate ich Euch natürlich, ob sich der Mehrpreis gegenüber den sehr guten Sony-In-Ears lohnt!