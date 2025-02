Ihr schaut gerne "Wer stiehlt mir die Show" oder "Wer wird Millionär", aber Euch reicht SD-Qualität einfach nicht aus? Dann haben wir eine gute Nachricht: Für kurze Zeit könnt Ihr zwei Monate RTL, Prosieben und Co. in HD genießen, ohne einen Cent dafür zu zahlen. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr in diesem Artikel.