Wenn Ihr gerade auf der Suche nach neuen In‑Ears seid oder einfach wissen wollt, warum diese Kopfhörer plötzlich für Aufsehen sorgen, solltet Ihr jetzt kurz dranbleiben. Ein seltener Preis, coole Features und ein starkes Rundumpaket machen diesen Deal spannend.

Es geht um die Google Pixel Buds Pro 2, denn sie gehören mit zu den spannendsten In-Ear-Kopfhörern für Android-Nutzer. Ein aktuelles Angebot von MediaMarkt macht es noch spannender, denn das Modell wird in verschiedenen Farben zu dem Tiefstpreis angeboten. Wer also auf der Suche nach starken ANC-In-Ears mit guter Akkulaufzeit und anderen Funktionen ist, der sollte sich dieses Angebot unbedingt mal anschauen.

Alles dabei, was gute Kopfhörer brauchen

Die zweite Generation der Pixel Buds Pro 2 liefert ein ausgewogenes Klangbild, das sowohl bei Musik als auch bei Podcasts angenehm natürlich wirkt. Das Active Noise Cancelling sorgt dafür, dass Ihr unterwegs, im Büro oder in der Bahn deutlich weniger von der nervigen Umgebung mitbekommt. Der natürliche Transparenzmodus sorgt dafür, dass Gespräche oder Durchsagen klar verständlich bleiben.

Ein besonders cooles Feature: Die Kopfhörer können plötzliche, laute Geräusche automatisch absenken, um Euer Gehör zu schützen. Selbst bei hoher Wiedergabelautstärke wird ein vorbeifahrendes Polizeiauto dadurch deutlich gedämpft und kaum mehr wahrgenommen.

Verbesserte Mikrofone liefern saubere Sprachausgabe bei Telefonaten, gesteuert wird alles über das Touchpad an den In-Ears. Technisch setzen die In-Ears auf Bluetooth 5.4 und unterstützen die Audio-Codecs AAC und SBC. Dank IPX4-Zertifizierung sind die Buds außerdem gegen Spritzwasser geschützt.

Eine enge Einbindung ins Android-Ökosystem ermöglicht Funktionen wie Fast Pair, automatisches Umschalten zwischen Geräten, und „Find my Device“. Das macht sie im Alltag besonders praktisch.

Die Pixel Buds Pro 2 punkten vor allem mit ihrer starken Ausdauer. Bis zu 12 Stunden Wiedergabezeit ohne ANC und rund 8 Stunden mit aktiver Geräuschunterdrückung sorgen dafür, dass man problemlos durch den Tag kommt. Praktisch ist auch das Schnelladen, denn in fünf Minuten am Kabel erreicht man bereits bis zu anderthalb Stunden Musikgenuss. Werden die Kopfhörer getragen, kann das Case auch alleine geladen werden, so entsteht auch unterwegs keine Sorge um eine Lademöglichkeit.

Hochwertige Kopfhörer zum Tiefstpreis

Zwei der verfügbaren Farben sind bei MediaMarkt derzeit für 169 Euro erhältlich und bilden damit den absoluten Tiefstpreis. Gegenüber dem offiziellen UVP von 249 Euro spart Ihr also satte 80 Euro, was einem Rabatt von rund 32 Prozent entspricht. Für ein Premium‑In‑Ear‑Modell mit starkem ANC, langer Akkulaufzeit und nahtloser Android‑Integration ist das ein außergewöhnlich gutes Angebot, vor allem, weil die Pixel Buds Pro 2 erst seit kurzer Zeit auf dem Markt sind.

Tipp: Bei Amazon bekommt Ihr die Pixel Buds Pro 2 in der Farbe Moonstone ebenfalls für den gleichen Preis.

Was haltet Ihr von diesem Angebot? Würdet Ihr Euch die Google Pixel Buds für diesen Preis zulegen? Lasst es uns wissen!