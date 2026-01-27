Aktuell lohnt sich ein Blick auf zu MediaMarkt. Dort bekommt Ihr mit der Fritz!Box 7510 einen beliebten WLAN-Router bereits für 99,99 Euro – der aktuell beste Preis im Netz. Was es sonst noch zu holen gibt, erfahrt Ihr hier.

Gerade wenn es um zuverlässige Netzwerktechnik geht, führt in Deutschland kaum ein Weg an Fritz! vorbei. Der Hersteller steht seit Jahren für stabile Verbindungen, einfache Einrichtung und regelmäßige Updates. Mit der Fritz!Box 7510 erhaltet Ihr einen soliden Router, der sich perfekt für den Alltag eignet und eine Basis für Euer Heim- oder Smart-Home-Netzwerk bildet – für 99,99 Euro. Im Rahmen der Office-Week hat MediaMarkt jedoch auch Mesh-Repeater-Sets zur besseren WLAN-Abdeckung sowie moderne Glasfaser-Router gehörig im Preis gesenkt.

Fritz!Box 7510 99,99 € Die FRITZ!Box 7510 ist ein preisgünstiger DSL-Router mit Wi-Fi 6 auf 2,4 GHz (bis 600 Mbit/s), VDSL/ADSL-Modem (bis 300 Mbit/s) und Gigabit-LAN-Ports für kleine Haushalte. Ergänzt wird das durch eine DECT-Basis für Telefone und Smart Home sowie IP-Telefonie mit Anrufbeantwortern und VPN-Support. 99,99 € bei MediaMarkt99,99 € bei Amazon

Fritz!Box 7510 zum Sparpreis: Lohnt sich das?

Die Fritz!Box 7510 ist ein Mesh-Router, der über Wi-Fi 6 funkt. Er bietet eine maximale Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s und ermöglicht die Verknüpfung zahlreicher Geräte. Der Vorteil liegt dabei im „Mesh“-System. Denn dadurch sollen die Geräte unterbrechungsfrei miteinander kommunizieren können. Der Fritz!-Router ist zudem für alle IP-basierten Anschlüsse (ADSL und VDSL) geeignet. Zusätzlich könnt Ihr bis zu sechs schnurlose Telefone verbinden. Neben dem DSL-Port finden sich auch ein Gigabit-LAN-Anschluss und ein Analog-Eingang, sowie ein USB-Port.

Die UVP für den Router liegt bei 119 Euro. MediaMarkt zieht hiervon nun 15 Prozent ab, wodurch Ihr noch 99,99 Euro für die Fritz!Box 7510 zahlt. Das ist der aktuelle Bestpreis, kein anderer Händler ist günstiger. Allerdings gab es das Gerät schon einmal etwas günstiger (84,90 Euro). MediaMarkt verlangt keine Versandkosten. Möchtet Ihr Euer eigenes Mesh-Netzwerk einrichten, bietet die Fritz!Box 7510 einen günstigen und zuverlässigen Einstieg. Übrigens: Seid Ihr keine Fans von MediaMarkt, bekommt Ihr denselben Preis auch bei der Konkurrenz aus Amerika. Amazon verlangt ebenfalls 99,99 Euro für den Mesh-Router.

Fritz!-Rabatte bei MediaMarkt

Auch wenn die 7510 kein Teil der Office-Week ist, möchten wir Euch die aktuellen Angebote der Aktion nicht vorenthalten. Möchtet Ihr beispielsweise Euer Heimnetzwerk ausbauen, könnt Ihr Euch ein Dreierpack der Fritz!Repeater 1600 schnappen. Auch die moderne Fritz!Box 5690, die Wi-Fi 7 unterstützt, gibt es bei MediaMarkt gerade am günstigsten. Nachfolgend haben wir Euch noch einige Deals verlinkt, die noch bis zum 02.02. gültig sind:

Ein Blick in die Aktionsübersicht kann ebenfalls nicht schaden.

Was haltet Ihr von der Aktion? Ist einer der Deals interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!