Der Black Friday bietet einige starke Angebote, dieses hier, hat aber sogar uns noch überrascht. Denn Jackery haut derzeit wirklich zwei Solarpanels mit je 500 Watt für nur einen Euro Aufpreis raus. Woran dieses Schnäppchen gekoppelt ist und warum es sich lohnt, lest Ihr hier.

Eins vorweg: Einfach nur einen Euro zahlen könnt Ihr hier leider nicht. Die zwei 500-Watt-Solarmodule gibt es zwar wirklich für einen Euro, jedoch nur on top zum Jackery HomePower 2000 Ultra Speichersystem. Dieses ist dank des Black Fridays aber auch schon für günstige 550 Euro zu haben. In Summe sorgt das unserer Meinung nach für einen der besten Solar-Deals des Jahres.

Jackery Home Power 2000 Ultra + 2 x500Wp Bifaziales Solarmodul 550,00 € Der Jackery HomePower 2000 Ultra liefert regulär bis zu 800 Watt und bietet sogar bis zu 1.500 W AC-Leistung im Inselbetrieb. Der Heimspeicher bietet eine flexible Solareingangsleistung von bis zu 2.800 W und ist mit bis zu 8 kWh erweiterbar.​ Zertifiziert nach IP65. Für kurze Zeit zahlt Ihr nur 1 Euro zusätzlich für zwei Solarmodule im Bundle-Deal. Zum Angebot

Starker Black-Friday-Deal für Euer Balkonkraftwerk

Insgesamt unterstützt der Jackery HomePower 2000 Ultra bis zu vier Solarpanels, die gleichzeitig mit bis zu 2.800 Watt in den Stromspeicher einspeisen können. Die zwei zugelieferten Solarmodule für einen Euro sind bifaziale Solarmodule. Das heißt, sie können auf beiden Seiten Strom erzeugen und somit bis zu 30 Prozent mehr Strom generieren, indem sie reflektiertes Licht zusätzlich verwerten.

Die jährliche Ersparnis des Gesamtsets bei vier Solarmodulen gibt der Hersteller mit bis zu 1.304 Euro an. Gehen wir jetzt von der Hälfte der Module in diesem Set aus, wären bis zu 652 Euro jährlich möglich. Dabei kostet Euch das Set gerade einmal 550 Euro im Black-Friday-Sale. Selbst wenn Eure Bedingungen also nicht perfekt ausfallen, habt Ihr noch gute Chancen, die Anschaffungskosten schon im ersten Jahr auszugleichen. Spätestens im Laufe des zweiten Jahres beginnt Ihr aktiv Gewinne mit dem Balkonkraftwerk einzufahren.

Dabei bietet Euch Jackery sogar 10 Jahre Garantie auf den Stromspeicher und die Solarmodule selbst könnten locker über 20 Jahre Strom erzeugen. Eure Chancen stehen somit gut, noch lange über die ersten Jahre hinaus kräftig an Stromkosten einzusparen.

Im Übrigen ist der HomePower 2000 Ultra dabei nicht rein auf die 800-Watt-Einspeisung in Euer Hausnetz beschränkt. An einem zugehörigen AC-Ausgang könnt Ihr auch Haushaltsgeräte mit bis zu 1.500 Watt Leistung versorgen. Der Stromspeicher fasst dabei eine Kapazität von 2.048 Wattstunden, die sich bei Bedarf jedoch auf ordentliche 8 kWh erweitern. Dank IP65-Standard und einem Temperaturtoleranzbereich von -20 bis 55 °C könnt Ihr das Gerät auch flexibel so ziemlich überall in Eurem Haus aufstellen. Wir hatten bereits die Gelegenheit, den Jackery HomePower 2000 Ultra mit seinem stapelbaren Design zu testen. Wenn Ihr mehr über den Stromspeicher wissen wollt, gelangt hier zu unserem ausführlichen Testbericht.

