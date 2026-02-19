Homeoffice klingt entspannt, bis der Laptoplüfter aufdreht, die Nachbarn bohren und das Mikrofon bei kleinsten Geräuschen spinnt. Gute Kopfhörer machen hier den Unterschied. Wir haben drei Modelle herausgesucht, die genau dafür gebaut sind.

Der Markt für Over‑Ear‑Kopfhörer entwickelt sich rasant, und einige Modelle setzen sich durch besonders starke Ausstattung und moderne Technik ab. Gerade fürs Homeoffice sind Geräte gefragt, die gutes Noise-Cancelling, klare Sprachübertragung und hohen Tragekomfort kombinieren. Drei aktuelle Kopfhörer erfüllen diese Anforderungen besonders überzeugend, und genau diese schauen wir uns im Detail an.

Sony WH-1000XM5 – Premium-Noise-Cancelling

Der erste ideale Home-Office-Kopfhörer ist ein Modell von Sony, das für sein hochwertiges Noise-Cancelling bekannt ist. Es geht um das Modell „WH-1000XM5“, das mit super Bewertungen glänzt. Besonders ist hier, dass zwei spezielle Noise-Cancelling-Prozessoren verbaut sind, die Umgebungsgeräusche super ausblenden. Für Meetings oder Telefonate sind an jeder Ohrmuschel je zwei Mikrofone verbaut, die kontinuierlich Geräusche aus allen Richtungen analysieren. Die integrierte Precise‑Voice‑Pickup‑Technologie sorgt dafür, dass deine Stimme bei Anrufen klar und deutlich übertragen wird.

Sony WH-1000XM5 199,00 € Der Sony WH‑1000XM5 bietet starkes Noise-Cancelling mit zwei spezialisierten Prozessoren und vier Mikrofonen pro Seite. Mit bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit, Schnellladen und personalisierbarem Klang über die Sony‑App. Jetzt zuschagen!

Außerdem bringt der Kopfhörer noch einige smarte Funktionen mit, wie Speak-to-chat oder die Trageerkennung, bei der die Musik beim Abnehmen der Kopfhörer automatisch pausiert wird. Alle Funktionen sowie einen Equalizer, das Noise-Cancelling und mehr lassen sich angenehm via Sony-Headphones-App steuern und personalisieren. Der Akku hält bis zu 30 Stunden, und 3 Minuten Laden bieten 3 Stunden Musik-Konsum oder Meeting-Wahnsinn.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Bose Quiet Comfort Ultra – für Komfort und schönen Klang

Dieses Modell verfolgt einen anderen Ansatz, denn hier stehen Tragekomfort und Klangqualität im Vordergrund. Der QuietComfort Ultra der zweiten Generation gehört zu den bequemsten Over‑Ear‑Kopfhörern am Markt. Mit nur 250 Gramm Gewicht, weichen Ohrpolstern aus synthetischem Leder und einer flexiblen, angenehm gepolsterten Bügelkonstruktion lässt sich der Kopfhörer problemlos über viele Stunden tragen. Auch das kompakte Transportetui bleibt leicht und macht den Ultra unterwegs unkompliziert.

Bose Quiet Comfort Ultra (2. Gen) 349,00 € Die Bose QuietComfort Ultra (2. Gen) gehören zu den bequemsten Over‑Ear‑Kopfhörern ihrer Klasse und bieten eine ausgewogene Klangabstimmung mit zuverlässigem Noise-Cancelling. Mit bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit, USB‑C‑Schnellladung und sehr weichen Ohrpolstern. Direkt zum Angebot

Für den Klang setzt Bose auf eine ausgewogene Abstimmung, die besonders bei längeren Hörphasen angenehm bleibt. Das Noise-Cancelling arbeitet zuverlässig und schafft eine ruhige Umgebung, in der Musik und Stimmen klar zur Geltung kommen. Die integrierten Mikrofone erfassen deine Stimme sauber, sodass auch längere Meetings entspannt möglich sind. Mit bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit hält der QuietComfort Ultra locker einen kompletten Arbeitstag plus Feierabend durch. Über USB‑C ist der Akku in rund drei Stunden wieder voll, und eine 15‑minütige Schnellladung reicht bereits für mehrere Stunden Wiedergabe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Soundcore Space One Pro – Preis-Leistungs-Tipp

Der Soundcore Space One Pro zeigt sehr deutlich, wie viel Technik heute auch in der Mittelklasse steckt. Genau das macht ihn so interessant: Er liefert solide Ausstattung zu einem Preis, der deutlich unter dem vieler Konkurrenzmodelle liegt.

Soundcore Space One Pro (Case Edition) 129,00 € Der Soundcore Space One Pro bietet starke Preis‑Leistung mit solidem ANC, warmem Klang und bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit (60 Stunden ohne ANC). Mit Bluetooth 5.3, 3,5‑mm‑Klinke und angenehm leichtem Over‑Ear‑Design. Jetzt bei MediaMarkt

Klanglich setzt Soundcore auf eine warme, zugängliche Abstimmung, die sich für Musik, Videos und den Arbeitsalltag gleichermaßen eignet. Das ANC arbeitet zuverlässig und filtert typische Umgebungsgeräusche gut heraus, ohne dass du dafür tief in die Tasche greifen musst. Die Bluetooth‑5.3‑Verbindung bleibt stabil, und wer möchte, kann den Kopfhörer auch klassisch per 3,5‑mm‑Klinke nutzen. Ein echtes Highlight ist die Akkulaufzeit: Bis zu 40 Stunden mit ANC und sogar bis zu 60 Stunden ohne Geräuschunterdrückung sind in dieser Preisklasse außergewöhnlich stark.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wie findest du diese Angebote? Mit welchem würdet Ihr euer Homeoffice upgraden? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!