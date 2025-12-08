Wenn Ihr Euch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für Freunde und Familie erfolglos durch zahlreiche Online-Shops geklickt habt, solltet Ihr jetzt weiterlesen. Wir haben einen umfangreichen Guide zusammengestellt, der originelle Geschenkideen für wirklich jedes Budget bereithält.

Ihr kennt das sicher: Kaum rückt Weihnachten näher, stellt sich die alljährliche Frage, womit Ihr Eure Liebsten dieses Mal überraschen könnt. Falls Ihr noch nicht alle Geschenke beisammen habt, findet Ihr in unserem Ratgeber garantiert neue Ideen. Wir haben uns quer durch Amazon, MediaMarkt und viele weitere Händler gewühlt – und präsentieren Euch abwechslungsreiche Vorschläge und starke Angebote für jedes Preisniveau.

Etwas teurer – dafür umso praktischer

Wir starten mit dem Zendure SolarFlow 800 Plus. Zugegebenermaßen ist der Solarspeicher ein etwas ungewöhnliches Geschenk, Besitzer eines Balkonkraftwerks dürften sich aber mächtig darüber freuen. Aktuell ist er von 699 Euro auf 399 Euro reduziert und damit eine kleine Investition – auch prima zum Selbstbehalten.

Zendure SolarFlow 800 Plus 399,00 € Das Zendure SolarFlow 800 Plus ist ein modulares Speichersystem für Balkonkraftwerke, das sich durch seine erweiterbare Speicherkapazität und die spezielle PV-Einspeisung von bis zu 800W auszeichnet, um den Eigenverbrauch zu maximieren. Es bietet zudem eine einfache Installation und eine intelligente Steuerung per App. Dieses Angebot ist gesponsort von Zendure. Auf die redaktionelle Meinung hat diese Zusammenarbeit keine Auswirkung. Zum Angebot!

In unserem Test hat der Mova Z60 Ultra Roller Complete Saugroboter mächtig Eindruck hinterlassen, deshalb darf er auch in diesem Geschenke-Guide nicht fehlen. Der Saugroboter mit einer Leistung von 28.000 Pa entfernt Schmutz und Staub im Nu von Hartböden und Teppichen. Dabei saugt er nicht nur, sondern verfügt auch über eine Wischfunktion und nimmt Euch damit beinahe den kompletten Hausputz ab. Aktuell ist er im Weihnachtsangebot für 899 Euro statt 1.399 Euro bei Amazon zu haben.

Mova Z60 Ultra Roller Complete 899,00 € 28.000 Pa Saugleistung, Anti-Verhedderungs-Bürste, geeignet für Hartböden und Teppiche. Überwindet Hindernisse von einer Höhe von bis zu 8 cm. Dieses Angebot ist gesponsort von Mova. Auf die redaktionelle Meinung hat diese Zusammenarbeit keine Auswirkung. Zum Angebot!

Geschenkideen für unter 100 Euro: Das gibt’s zu holen

Für Sportler eignet sich eine Smartwatch ganz wunderbar als Geschenk. Die Huawei Watch Fit 3 passt mit einem UVP von 139 Euro genau ins Budget. Aktuell verkauft MediaMarkt sie sogar für nur 99 Euro.

Huawei Watch Fit 3 99,00 € Die Huawei Watch Fit 3 kommt mit einem 1,82‑Zoll‑AMOLED‑Display für klare Anzeigen und gestochen scharfe Farben. Sie unterstützt Herzfrequenz‑, Schlaf‑ und Stress‑Tracking verschiedenen Sportmodi. Der Akku hält laut Hersteller bis zu sieben Tage durch. Zum Angebot!

Auch die Bose SoundLink Flex bekommt Ihr bei MediaMarkt aktuell für nur 99 Euro. Sie punktet mit bis zu zwölf Stunden Akkulaufzeit und es gibt sie in vier verschiedenen Farben.

Für Smart Home Einsteiger eignet sich währenddessen das Philips Hue Essential Starterset. Es besteht aus einer Bridge und drei GU10-Lampen. Aktuell könnt Ihr es bei MediaMarkt schon für 55 Euro ergattern, ohne Rabatt liegen wir hier bei einem UVP von 89,99 Euro.

Philips Hue Essential Starter-Set 55,00 € Das Philips Hue Essential Starter-Set bietet drei smarte GU10-Lampen samt Bridge für den direkten Einstieg ins vernetzte Lichtsystem. Gesteuert wird das Licht flexibel per App, Sprachassistent oder Automationen, und Ihr könnt Millionen Farben sowie warm- bis kaltweiße Töne einstellen. Zum Angebot!

Der Ooono Co-Driver No 2 Plus inklusive Sonnenblendenhalterung ist bei MediaMarkt auf 55 Euro (UVP: 84,99 Euro) reduziert und damit eine spannende Geschenkidee für alle, die oft mit dem Auto unterwegs sind.

Ooono Co Driver NO2 Plus 55,00 € Das OOONO CO-DRIVER NO2 Plus warnt in Echtzeit vor Blitzern und Gefahrenstellen. Mit seinem energieeffizienten Design und der einfachen Bedienung ist das Gadget perfekt für alle, die im Straßenverkehr nichts dem Zufall überlassen wollen. Zum Angebot!

Geschenke unter 50 Euro: Gadgets, die Freude machen

Ein praktischer Klassiker, den einfach jeder dabei haben sollte: eine Powerbank. Dieses Modell aus dem Hause Samsung überzeugt mit 20.000 mAh und wird direkt mit einem passenden USB-C-Kabel geliefert. Für 29,99 Euro statt 62,90 Euro bei MediaMarkt zu haben.

Samsung EB-P4520 Powerbank 29,99 € Die SAMSUNG EB-P4520 Powerbank bietet 20.000 mAh Kapazität und schnelles Laden mit bis zu 45 W. Über drei USB-C-Anschlüsse könnt Ihr gleichzeitig mehrere Geräte versorgen. Zum Angebot!

Abschließend fassen wir Euch noch einige weitere Produkte für unter 50 Euro in aller Kürze zusammen. Klickt Euch einfach durch die Liste, vielleicht ist ja etwas Spannendes für Euch dabei.

Iniu MagSafe-Powerbank 39,99 € Magnetische Powerbank mit einer Kapazität von 10.000 mAh. Eignet sich ausschließlich für MagSafe-kompatible iPhones. Zum Angebot!

Kesser Wärmeunterbett 34,80 € Drei einstellbare Stufen mit Temperaturen zwischen 40, 45 und 60 Grad. Abschaltautomatik nach 180 Minuten, maschinenwaschbar bei 30 Grad. Zum Angebot!

Remington Pro Big Curl Lockenstab 26,99 € Lockenstab mit 38 mm Durchmesser, für große Locken und Wellen. Acht verschiedene Temperatureinstellungen zwischen 140 und 210 Grad. Zum Angebot!