Google setzt mit einem großen Update und neuen Hardware-Plänen auf Android XR. Die neuen Funktionen deuten darauf hin, wie XR über Headsets hinaus in alltägliche Geräte einziehen könnte, was die Plattform zu einem überzeugenderen Konkurrenten für Apples oder Metas XR-Vorstoß macht.

Nach der Enthüllung von Android XR im vergangenen Jahr kam die erste Hardware mit der Plattform erst im Oktober mit dem Samsung Galaxy XR auf den Markt. Jetzt hat Google ein neues Update angekündigt, das auf das Wearable ausgerollt wird und eine Reihe neuer Funktionen mitbringt, die auch für zukünftige Geräte erwartet werden. Das Unternehmen hat außerdem die erste Welle von Smart Glasses angekündigt, die auf der Plattform laufen werden.

Android XR nutzt den PC

Die neuen Android-XR-Funktionen beginnen ab heute auf dem Galaxy XR auszurollen. Die meisten dieser Funktionen befinden sich jedoch noch in der Beta-Phase, so dass die Nutzer auf dem Weg dorthin mit Verbesserungen rechnen können.

Eine der neuen Funktionen ist PC Connect, mit dem sich Android-XR-Headsets mit Windows-PCs verbinden lassen. Nutzer können den Desktop oder einzelne Fenster in den XR-Modus bringen, was mit nativen Android-XR-Apps funktioniert. Dies ist nützlich, um die begrenzte Bildschirmfläche eines Laptops oder PCs zu erweitern und die Produktivität unterwegs zu verbessern. Die Funktion unterstützt auch Spiele und macht das Erlebnis noch intensiver.

Eine weitere Neuerung ist ein neuer Reisemodus, der die Ansicht in ein großes Kino oder einen immersiven Arbeitsbereich verwandelt. Er optimiert die virtuelle Anzeige und reduziert unnötige Bewegungen.

Android XR-Headsets unterstützen jetzt die Integration mit Windows-PCs über die PC-Connect-Funktion. Bildquelle: Google

Google führt außerdem „Likeness“ ein, eine Funktion, mit der Nutzer lebensechte 3D-Avatare ihrer Gesichter für die Verwendung bei Videogesprächen erstellen können. Diese Avatare spiegeln Gesichtsausdrücke und Handgesten wider und vermitteln den Teilnehmern ein stärkeres Gefühl der Präsenz.

Diese Funktion wird möglicherweise auf Headsets mit externen oder verdeckten Displays ausgeweitet, ähnlich wie Apple Vision Pro’s spatial persona. Mit diesen Updates orientiert sich Google eindeutig an der XR-Plattform von Apple. Alle diese angekündigten Funktionen werden in der Beta-Phase eingeführt.

Android-XR-Brillen kommen 2026 auf den Markt

Google widmet dem Brillenformfaktor mehr Aufmerksamkeit und kündigt weiterhin die ersten Android XR-Brillen an, die nächstes Jahr erscheinen sollen.

Für intelligente Brillen, die Google als KI-Brillen bezeichnet, wird die Plattform sowohl diskrete Modelle ohne Display als auch mit Display ausgestattete KI-Brillen unterstützen. Letztere werden über eingebaute Bildschirme verfügen, ähnlich wie die ursprüngliche Google Glass und die Meta Ray-Ban Display Smart Glass. Diese Wearables werden mit Lautsprechern, Mikrofonen und Kameras ausgestattet sein und mit Gemini integriert werden, um natürliche Sprache und kontextabhängige Wahrnehmung zu ermöglichen, ähnlich wie die Ray-Ban-Smart-Brille.

Die ersten Android XR AI und XR Smart Glasses werden 2026 auf den Markt kommen. Bildquelle: Google

Google fügt dem Mix auch kabelgebundene XR-Brillen hinzu, die auf ein anderes Marktsegment abzielen. Das Unternehmen hat sich mit Xreal zusammengetan, um Project Aura zu entwickeln, das erste Gerät in dieser Kategorie und ein Testfeld für zukünftige Entwicklungen. Das Gerät verfügt über durchsichtige Linsen mit einem 70-Grad-Sichtfeld.

Im Gegensatz zu XR-Headsets ermöglicht die XR-Brille den Nutzern, immersive Funktionen zu erleben und gleichzeitig ihre Umgebung wahrzunehmen. Dadurch eignet sie sich für Szenarien wie praktische Schulungen und geführte Aktivitäten. Die Brille unterstützt auch Hand- und Kopfgesten, wie in den von Google zur Verfügung gestellten Materialien gezeigt wird.

Es ist noch nicht bekannt, wann Project Aura für Verbraucher verfügbar sein wird. Google hat gesagt, dass es plant, im nächsten Jahr mehr Details über das neue XR-Segment und die Geräte zu veröffentlichen.