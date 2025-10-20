Instagram macht es Teenagern schwerer, Erwachsenen-Inhalte zu sehen

Selbst für Erwachsene ist es schon eine Herausforderung, sich im Internet zurechtzufinden, denn es gibt immer mehr gefälschte Profile, KI-generierte Inhalte und explizites Material, das selbst den strengsten Filtern von Apps entgeht. Die Situation wird noch schwieriger, wenn Ihr ein minderjähriges Kind habt, das Zugang zu sozialen Medien hat. Unternehmen wie Meta bieten Eltern neue Tools und mehr Kontrolle, insbesondere auf Instagram. Die Plattform hat jetzt eine Erweiterung ihrer Teen Accounts mit einem PG-13 Bewertungssystem angekündigt.

Letztes Jahr hat Meta Teen Accounts eingeführt, die Technologien wie KI-basierte Altersvorhersage, Schätzung und plattformübergreifende Daten nutzen, um zu bestimmen, ob ein Nutzer ein Teenager ist, selbst wenn er bei der Anmeldung sein Alter falsch angibt. Dadurch werden jüngere Nutzer/innen in einen eingeschränkten Modus versetzt, der nur den Zugang zu altersgerechten Inhalten erlaubt. So werden u. a. Nacktheit und grafisches Material blockiert und die Bildschirmzeit begrenzt, um gesündere digitale Gewohnheiten zu fördern.

Diese Initiative ähnelt in gewisser Weise dem, was Google in den Vereinigten Staaten einführen will. Der Suchmaschinenriese ist jedoch einen Schritt weiter gegangen und verlangt eine Identitätsprüfung, bevor der Zugriff auf weitere Inhalte erlaubt wird. Dieser Ansatz erhöht die Reibung für die Nutzer/innen.

Weniger Gewalt-, Alkohol- und Drogeninhalte für Teenager

Im Fall von Meta gab es immer noch Schlupflöcher im System der Teenager-Konten. Die vorherigen Inhaltsbeschränkungen waren lockerer und erlaubten es einigen Nutzern unter 18 Jahren, einige Inhalte zu sehen, die mit Alkohol, Glücksspiel, Gewalt und Nacktheit zu tun haben und oft in Videos oder Clips enthalten oder kurz gezeigt werden. Mit dem neuen Update führt Meta eine höhere Sicherheitsstufe ein, indem es die PG-13-Filterung von Inhalten einführt, die auf dem Rahmen der Motion Picture Association für Filme basiert.

Teenager-Konten werden standardmäßig mit der neuen PG-13-Filterung auf Instagram ausgestattet. Sie brauchen die Erlaubnis ihrer Eltern, wenn sie auf Inhalte ab 18 zugreifen wollen. / © Instagram / Meta

Kurz gesagt: Alle Teenager-Konten auf Instagram werden jetzt standardmäßig auf PG-13 oder 13-plus-Inhalte eingestellt. Das bedeutet, dass Teenager keine Beiträge oder Anzeigen mehr sehen, die mit Drogen, Alkohol, Gewalt oder anderen reifen Themen zu tun haben, die normalerweise für Nutzer/innen unter 18 Jahren verboten sind.

Eltern haben immer noch die Kontrolle

Um diese Einschränkungen aufzuheben, brauchen Jugendliche die Erlaubnis ihrer Eltern, um auf Inhalte ab 18 zuzugreifen. Selbst dann führt Meta einen strengeren Modus namens "Limited Content" für Familien ein, die eine strengere Kontrolle bevorzugen.

Anfang des Jahres hat Meta weitere Änderungen an den Teenager-Konten vorgenommen, darunter die Sperrung des Zugriffs auf Live-Feeds und die Entfernung der Option, Filter zu deaktivieren, die grafische oder nackte Bilder in Direktnachrichten ausblenden.

Trotz dieser Neuerungen überlässt Meta den Eltern weiterhin die Hauptrolle, wenn es darum geht, Einschränkungen zu verwalten. Das Unternehmen verlässt sich nicht allein auf Verifizierungsmethoden, um zu entscheiden, ob ein/e als minderjährig gekennzeichnete/r Nutzer/in seine/ihre Einstellungen ändern darf. Es bleibt jedoch unklar, welche spezifischen Richtlinien Meta verwendet, um ein Konto als das eines Teenagers zu klassifizieren, vor allem, wenn es keine ID-Verifizierung gibt.