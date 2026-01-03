Apple hat das iPhone 17 und das iPhone 17 Pro im September vorgestellt. Während sich die neue Produktreihe als sehr beliebt erwiesen hat, verlief sie für einige Nutzer nicht reibungslos. Wenige Monate nach der Markteinführung tauchten Berichte über mysteriöse Probleme mit iPhone 17 Geräten auf. Die Probleme werden insbesondere von Besitzern des iPhone 17 Pro und 17 Pro Max gemeldet, während das Standardmodell offenbar nicht betroffen ist.
Lästiges iPhone-17-Pro-Problem
Betroffene Besitzer beschreiben, dass ihr iPhone 17 Pro (Testbericht) während des Ladevorgangs statische, brummende oder zischende Geräusche erzeugt, insbesondere bei der Tonwiedergabe oder der Einstellung der Lautstärke (via MacRumors). Das Geräusch wird mit dem Rauschen eines alten Radios verglichen, ein Nutzer hat ein kurzes Video als Beweis veröffentlicht.
Es gibt auch Berichte über zischende oder knisternde Geräusche, selbst wenn das Gerät nicht geladen wird. Einige Nutzer berichten, dass sie das Geräusch bei normalen Aufgaben wie dem Surfen hören. Die meisten beschreiben das Geräusch jedoch als schwach bis mäßig und stellen fest, dass es aufhört, wenn das Telefon im Leerlauf ist oder nicht an das Ladegerät angeschlossen ist. Ein Wechsel des Ladegeräts oder des Adapters scheint das Rauschen nicht zu beheben oder zu beseitigen.
Es wird vermutet, dass das Problem eher mit der Hardware als mit der Software zusammenhängt, möglicherweise mit den Komponenten des Ladegeräts, obwohl noch kein bestimmtes Teil identifiziert wurde. Sollte es sich jedoch um einen Softwarefehler handeln, kann man davon ausgehen, dass Apple das Problem in naher Zukunft mit einem Update für iOS 26 beheben wird.
Kostenloser Ersatz für einige Nutzer
Ein betroffener Nutzer berichtete, dass er das Problem in einem Apple Store vorstellte und ein komplettes Gerät ersetzt bekam.
Abgesehen von diesem Lautsprecherproblem wurde in früheren Berichten auch ein Klickgeräusch beim Öffnen der Kamera-App oder bei der Verwendung von FaceID zur Authentifizierung erwähnt. Dieses Problem schien iPhone 17-Nutzer nicht so sehr zu stören wie das aktuelle Problem.
Bislang gibt es weder von Apple noch im Apple Community Forum eine Bestätigung oder offizielle Stellungnahme. Es ist möglich, dass das Problem auf eine schlechte Charge zurückzuführen ist, die auf bestimmte iPhone 17 Pro-Modelle beschränkt ist.
Besitzen Sie ein iPhone 17? Haben Sie diese Probleme mit Ihrem Gerät erlebt? Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren mit.
We mark partner links with this symbol. If you click on one of these links or buttons–or make a purchase through them–we may receive a small commission from the retailer. This doesn’t affect the price you pay, but it helps us keep nextpit free for everyone. Thanks for your support! Prices are based on the date of publication of this article and may be subject to change.