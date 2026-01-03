Macht Ihr neues iPhone 17 Pro ein Geräusch wie ein altes Radio? Einige Nutzer berichten von einem mysteriösen statischen und zischenden Geräusch, das beim Aufladen oder Scrollen auftritt. Finde heraus, warum das passiert und wie du einen kostenlosen Ersatz von Apple bekommst.

Apple hat das iPhone 17 und das iPhone 17 Pro im September vorgestellt. Während sich die neue Produktreihe als sehr beliebt erwiesen hat, verlief sie für einige Nutzer nicht reibungslos. Wenige Monate nach der Markteinführung tauchten Berichte über mysteriöse Probleme mit iPhone 17 Geräten auf. Die Probleme werden insbesondere von Besitzern des iPhone 17 Pro und 17 Pro Max gemeldet, während das Standardmodell offenbar nicht betroffen ist.

Lästiges iPhone-17-Pro-Problem

Betroffene Besitzer beschreiben, dass ihr iPhone 17 Pro (Testbericht) während des Ladevorgangs statische, brummende oder zischende Geräusche erzeugt, insbesondere bei der Tonwiedergabe oder der Einstellung der Lautstärke (via MacRumors). Das Geräusch wird mit dem Rauschen eines alten Radios verglichen, ein Nutzer hat ein kurzes Video als Beweis veröffentlicht.

Es gibt auch Berichte über zischende oder knisternde Geräusche, selbst wenn das Gerät nicht geladen wird. Einige Nutzer berichten, dass sie das Geräusch bei normalen Aufgaben wie dem Surfen hören. Die meisten beschreiben das Geräusch jedoch als schwach bis mäßig und stellen fest, dass es aufhört, wenn das Telefon im Leerlauf ist oder nicht an das Ladegerät angeschlossen ist. Ein Wechsel des Ladegeräts oder des Adapters scheint das Rauschen nicht zu beheben oder zu beseitigen.

Das iPhone 17 Pro Max wird mit iOS 26 ausgeliefert. Bildquelle: nextpit

Es wird vermutet, dass das Problem eher mit der Hardware als mit der Software zusammenhängt, möglicherweise mit den Komponenten des Ladegeräts, obwohl noch kein bestimmtes Teil identifiziert wurde. Sollte es sich jedoch um einen Softwarefehler handeln, kann man davon ausgehen, dass Apple das Problem in naher Zukunft mit einem Update für iOS 26 beheben wird.

Kostenloser Ersatz für einige Nutzer

Ein betroffener Nutzer berichtete, dass er das Problem in einem Apple Store vorstellte und ein komplettes Gerät ersetzt bekam.

Abgesehen von diesem Lautsprecherproblem wurde in früheren Berichten auch ein Klickgeräusch beim Öffnen der Kamera-App oder bei der Verwendung von FaceID zur Authentifizierung erwähnt. Dieses Problem schien iPhone 17-Nutzer nicht so sehr zu stören wie das aktuelle Problem.

Bislang gibt es weder von Apple noch im Apple Community Forum eine Bestätigung oder offizielle Stellungnahme. Es ist möglich, dass das Problem auf eine schlechte Charge zurückzuführen ist, die auf bestimmte iPhone 17 Pro-Modelle beschränkt ist.

Besitzen Sie ein iPhone 17? Haben Sie diese Probleme mit Ihrem Gerät erlebt? Teilen Sie Ihre Erfahrungen in den Kommentaren mit.