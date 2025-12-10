Ein vertrauter Sender, mit dem viele von Euch groß geworden sind, könnte schon bald Geschichte sein. Die aktuellen Pläne der Rundfunkreform verändern den Medienkonsum grundlegend – und das betrifft auch die jüngsten Zuschauer.

Vielleicht erinnert Ihr Euch noch daran, wie Ihr früher pünktlich vor dem Fernseher saßt, weil die Lieblingsserie nur einmal am Nachmittag lief. Heute dagegen läuft alles auf Abruf – jederzeit, überall, ohne Warten. Dieser Wandel setzt nun einen Sender unter Druck, der einst feste Rituale geprägt hat.

Streaming verändert alles – und Kika gerät ins Wanken

Serien aufnehmen? Mitten im Programm auf Pause drücken? Für viele Kinder von heute klingt das so fremd wie ein Walkman. Ihre Serienwelt liegt im Stream – und der ist rund um die Uhr verfügbar. Genau deshalb droht dem Kinderkanal Kika nach 27 Jahren das Ende des klassischen linearen Fernsehens.

Der Grund dafür ist der neue Reform-Staatsvertrag. Er sieht vor, dass lineare TV-Angebote schrittweise auslaufen und Inhalte künftig ausschließlich online bereitgestellt werden sollen. Empfang über Kabel, Satellit oder Antenne wäre damit Geschichte. Stattdessen landen die Formate in Mediatheken, Apps und auf Streaming-Plattformen.

Was nach einer logischen Modernisierung klingt, bedeutet gleichzeitig das Ende eines vertrauten Fernsehmoments, den viele von Euch aus der eigenen Kindheit kennen: Die feste Uhrzeit, die Spannung, das kurze Fenster – und dann war Schluss für den Tag.

Was die Rundfunkreform wirklich verändert

Der neue Reform-Staatsvertrag – besser bekannt als Rundfunkreform – soll bereits am 1. Dezember 2025 in Kraft treten, sofern alle Bundesländer zustimmen. Ein Großteil hat das schon getan, doch Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen müssen noch nachziehen.

Ziel der Reform ist es, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk effizienter aufzustellen. Dazu gehört weniger Online-Textangebot von ARD, ZDF und Deutschlandfunk, um die Konkurrenz zu klassischen Medien zu reduzieren. Ebenso sollen Spartensender reduziert oder zusammengelegt werden. Kurz gesagt: Alles soll moderner, schlanker und klarer strukturiert sein.

Für Kika könnte das langfristig bedeuten, dass der klassische Sender verschwindet – und nur die Online-Angebote weiterbestehen.

Abschaltung im Dezember? Übergang soll sanfter verlaufen

Auch wenn viele Schlagzeilen bereits das „Aus“ verkünden: Am 1. Dezember gehen beim Kinderkanal nicht plötzlich die Lichter aus. Stattdessen startet eine Übergangsphase, in der die Sender selbst entscheiden sollen, wann und wie ihre Inhalte ins Netz überführt werden.

Dennoch gibt es erste konkrete Schritte. Am 18. November endete die SD-Übertragung von Kika über Satellit – ein klarer Hinweis darauf, in welche Richtung die Entwicklung läuft.

ARD und ZDF betonen jedoch, dass ein abruptes Abschaltdatum wenig sinnvoll sei. Stattdessen soll beobachtet werden, wann die Mehrheit der Zuschauer tatsächlich vollständig online unterwegs ist. Erst dann soll der endgültige Übergang erfolgen.

Was bedeutet das für Euch und für Eure Kinder?

Für viele Familien dürfte sich im Alltag kaum etwas ändern. Die meisten jüngeren Zuschauer kennen lineares Fernsehen ohnehin nur noch vom Hörensagen. Dennoch markiert das mögliche Aus von Kika als klassischem Sender das Ende einer Ära.

Es zeigt, wie stark sich Medienkonsum verändert hat – und wie sehr Streaming inzwischen die Norm ist. Und vielleicht ertappt Ihr Euch ja auch dabei, wie Ihr kurz an frühere Nachmittage denkt, an feste Fernsehzeiten und an dieses kleine, besondere Ritual, das langsam ausstirbt.