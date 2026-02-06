Valve hat die Steam-Machine-Konsole offiziell verschoben. Und auch die Kosten könnten steigen. Hier findet ihr alles, was ihr über das neue Startfenster der mit Spannung erwarteten Spielekonsole wissen müsst.

Wenn ihr damit gerechnet hattet, die Steam Machine bald euer Eigen nennen zu können, müsst ihr euch leider noch etwas länger gedulden. Valve hat angekündigt, den ursprünglich für das erste Quartal dieses Jahres geplanten Start der Konsole zu verschieben. Das Unternehmen begründete dies mit der anhaltenden weltweiten Speicherknappheit und gab bekannt, dass es auch die Preisgestaltung für das Gerät überdenkt.

Valve stellte die Steam Machine zusammen mit dem Steam Frame und dem Steam Controller im November 2025 offiziell vor. Die Produkte sollten ursprünglich Anfang dieses Jahres auf den Markt kommen. Jetzt sind sie jedoch das jüngste Opfer der Halbleiterkrise, die vor allem durch den Boom der künstlichen Intelligenz in den Rechenzentren ausgelöst wurde, da die Chiphersteller der Serverproduktion Vorrang vor Verbrauchergeräten einräumen.

Steam Machine wird weiterhin für 2026 erwartet

Der überarbeitete Zeitplan wurde in einem Blogpost auf der Steam-Website veröffentlicht. Valve gab zu, dass man gehofft hatte, bereits jetzt feste Preise und Starttermine bekanntgeben zu können, erklärte aber, dass die Speicher- und Speicherknappheit „seitdem rapide zugenommen hat.“

Die Steam Machine, der Steam Controller, der Steam Frame und das Steam Deck.

Aus diesem Grund überdenkt das Unternehmen seinen Zeitplan für die Auslieferung der Steam-Produktreihe. Dennoch gab Valve einen Hoffnungsschimmer und erklärte, dass die Steam Machine und der Steam Frame weiterhin in der ersten Hälfte des Jahres 2026 erscheinen sollen. Dies deutet wahrscheinlich auf eine Markteinführung näher am Ende des 2. Quartals hin, obwohl kein genauerer Zeitplan genannt wurde.

Der Preis könnte über die ersten Schätzungen hinaus steigen

Neben der Verzögerung überdenkt Valve auch die Preisgestaltung für die Steam Machine und den Steam Frame. Während das Unternehmen bisher keine offiziellen Preise bekannt gegeben hat, deuten Berichte darauf hin, dass die Steam Machine bereits ab 600 US-Dollar (etwa 510 Euro) erhältlich sein könnte. Angesichts der aktuellen Marktbedingungen könnte diese Zahl jedoch auf 800 Dollar (rund 680 Euro) oder mehr steigen.

Trotz des Rückschlags könnte Valve immer noch seinen Vorsprung vor Sony und Microsoft halten, die ihre Konsolen der nächsten Generation ebenfalls verschieben könnten, bis sich die Speicherkrise stabilisiert hat. AMD-CEO Lisa Su hat bestätigt, dass der Chipsatz für die nächste Hybrid-Xbox bis 2027 fertig ist, obwohl die Veröffentlichung letztlich von Microsofts Zeitplan abhängt.

Plant ihr, dieses Jahr eine neue Spielkonsole zu kaufen oder aufzurüsten, oder werdet ihr die Verzögerungen abwarten? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.