Wegen MotionAware: Ist der Hue Motion Sensor jetzt überflüssig?

nextpit Philips Hue Sensor
© nextpit
Thomas Kern
Thomas Kern

Die neue Hue Bridge Pro bringt frischen Schwung ins Hue-Ökosystem und hebt die Steuerzentrale auf ein neues Level. Neben deutlich gesteigerter Leistung ist vor allem MotionAware das Highlight der nächsten Generation. Damit werden Bewegungen anhand der Signale von mindestens drei Lampen im Raum erkannt. Ist die Nutzung des klassischen Hue Motion Sensor jetzt überflüssig? Das klären wir für Euch in diesem Artikel.

MotionAware und neue Hue Bridge Pro

Auf der IFA 2025 hat Philips Hue ordentlich einen rausgehauen. Mit MotionAware gibt es jetzt eine neue, kostenlose Funktion für 95 Prozent aller Leuchtmittel, die Lampen (Marktübersicht) in Bewegungssensoren verwandelt. Einzige Voraussetzung ist die Nutzung der neuen Hue Bridge Pro, die zeitgleich vom Unternehmen vorgestellt wurde. Im Vergleich zum Vorgänger ist der Preis gestiegen. Die Bridge Pro kostet 89,99 Euro und ist bereits bei Amazon* erhältlich.

Sie ist leistungsstärker und unterstützt mehr als 150 Lichter sowie 50 Zubehörteile. Stichwort Zusatzzubehör: Durch die neue Funktion habe ich mich gefragt: "Ist der klassische Hue Motion Sensor überflüssig? Kann ich ihn jetzt verkaufen, jetzt wo ich Ähnliches mit MotionAware machen kann?"

Drei Philips Hue Smart-Glühbirnen auf einer hellen Oberfläche.
Links ist eine GU10-Lampe, in der Mitte eine E27- und rechts eine MR16-Lampe. / © nextpit

Ist der Hue Motion Sensor jetzt überflüssig?

Der Philips Hue Motion Sensor gehört zu meinem Lieblingszubehör meines Smart Homes. Er erkennt Bewegungen und kann somit automatisch Lichter einschalten. Nach einer von mir festgelegten Zeitspanne schaltet sich das Licht wieder aus, wenn keine Bewegung mehr registriert wird. Das ist ideal für Durchgangsbereiche wie Flure oder Treppenhäuser. Besonders die integrierte Helligkeitserkennung gefällt mir in der Praxis. Der Sensor schaltet Lampen nur ein, wenn es dunkel genug ist.

Die neue Funktion MotionAware macht den Hue Motion Sensor nicht überflüssig. Auf dem Presseevent von Hue wurde mir bestätigt, dass sich die Kombination aus beiden Komponenten lohnt. MotionAware erkennt Bewegungen dank Zigbee-Signalen sogar durch Möbel hindurch. Das Problem ist die Kompatibilität. Der Hue Smart Plug, Hue-Go-Modelle und besonders alte Hue-Lampen werden nicht unterstützt. Außerdem ist bei MotionAware keine Helligkeitserkennung integriert.

Thomas Kern

Thomas Kern
Redakteur

Thomas ist seit 2023 im Team und begeistert sich für Smart-Home-Geräte und Haushaltsrobotik. Besonders haben es ihm Saugroboter und Smart Locks angetan, die er in Tests genauer unter die Lupe nimmt. In seiner Freizeit ist er regelmäßig im Fitnessstudio, interessiert sich für digitale Gesundheit und schwört auf den Whoop 4.0. Er ist tief im Apple-Ökosystem verankert und wäre ohne MacBook und iPhone im Alltag vollkommen aufgeschmissen.

Thomas Kern kennt sich mit folgenden Themengebieten aus: Smart Gardening, Saugroboter, Balkonkraftwerke & Energie, Powerstations, Smart Home.

Zum Autorenprofil
