Seid Ihr gleichermaßen begeistert von den Möglichkeiten bei KI-Bildern, wie Ihr von langweiligen Weihnachtsgrüßen genervt seid? Perfekt, dann seid Ihr hier goldrichtig! Wir haben 11 starke Ideen, wie Ihr mit KI die etwas anderen Weihnachtsbilder zum Teilen bei WhatsApp erstellt.

Alle Jahre wieder müllen sie mir die Postfächer sämtlicher Messenger voll: Die immergleichen Weihnachtsbilder, die mal besinnlich, mal witzig und mal frivol daherkommen wollen. Lustige GIFs wechseln sich mit Glitzer-Weihnachtsmännern ab, die man mir schon schickte, also vor Jahrzehnten das Internet noch aus Holz war.

Jetzt können wir es diesen Leuten, die es zweifellos gut meinen, wenn sie sich exakt einmal im Jahr bei einem melden, heimzahlen – und ebenfalls ähnlich uninspirierte Weihnachtsbildchen bei Facebook, Insta, WhatsApp und sonst wo rausballern. Oder wir nutzen eine KI, die uns Bilder generieren lässt, für etwas originellere Bilder.

Wie erstellt Ihr ein festliches Weihnachtsbild von Euch mit KI?

Ich habe Euch in meinem „So schnappte mich die Polizei“-Artikel ja bereits grob die Regeln erklärt. Schaut dort also nochmal vorbei, wenn Ihr generell Tipps braucht, worauf Ihr beim Generieren von Bildern zu achten habt. Generell ist es einfach: Kopiert Euch einfach den unten genannten Prompt, kopiert ihn bei Gemini rein, klickt dort auf das Image-Tool und ladet Euer eigenes Foto hoch.

Innerhalb von Gemini sorgt mittlerweile „Nano Banana Pro“ für herausragend gute Bilder. Dort seid Ihr mit kostenlosem Account allerdings recht limitiert. Als Alternative lege ich Euch daher erneut Google Whisk ans Herz, alternativ Seiten wie die LMArena.

Dieses Mal hab ich bei den Prompts versucht, zwischendurch auch mal kürzere zu verwenden. Seit meinem Halloween-Bilder-Artikel ist die Google-KI viel klüger geworden. Daher kommt die KI auch mit kürzeren und auch deutschsprachigen Prompts besser klar. Auch habe ich bei manchen Prompts nicht einmal gesondert erwähnt, dass die Person auf dem Bild exakt so aussehen soll wie auf dem Foto, das ich mit hochgeladen habe.

Generell gilt: Tobt Euch aus mit den Prompts! Ändert alles, was Euch nicht passt. Jedes Bild kann auch so generiert werden, dass es eine Frau, eine ganze Familie oder was auch immer zeigt. Deswegen solltet Ihr meine hier gezeigten Ideen eher als Anregung verstehen. Aber jetzt genug geredet. Hier sind meine 11 Ideen für weihnachtliche KI-Bilder:

11 starke Ideen für weihnachtliche KI-Fotos von Euch

Prompt 1:

Hier Prompt ausklappen und kopieren Generate a genuine and comfortable Christmas scene featuring the individual in the image seated by the window in gentle morning light, dressed in snug knit pajamas, cradling a drowsy cat, with fairy lights softly illuminating the background, steam wafting from a cup of cocoa, offering a natural handheld appearance, and exuding a magical and heartwarming atmosphere. make it hyperrealistic, 4k solution and 16:9 ratio

Kommt, das sieht wirklich brav und festlich zugleich aus, oder? Bildquelle: KI-generiert mit Nano Banana Pro

Nein, ich habe keine Katze … und auch keinen Hund … aber gefühlt sehen so weihnachtliche Bilder einfach festlicher aus, wenn man sich dort mit einem süßen Tierchen zeigt. Nicht wundern also, wenn sich gleich noch mehr Haustiere ins Bild schleichen.

Prompt 2:

Hier Prompt ausklappen und kopieren Erstelle ein spontanes Bild des Mannes auf dem Foto, der einen blauen Pulli trägt, Weihnachtsgeschenke einpackt, mit gemütlichen Texturen, Packpapier und Schnur, in einem natürlichen Fotostil, warmen Goldtönen und einer charmanten, magischen Atmosphäre. Hyperrealistisch, 4K-Auflösung und Seitenverhältnis 16:9.

Typisch KI! Nie im Leben könnte ich Geschenke so schön einpacken. Bildquelle: KI-generiert mit Nano Banana Pro

Ich hab diesen Prompts übrigens allen angehängt, dass sie nicht nur hochauflösend und besonders realistisch sein sollen, sondern auch im 16:9-Format. Seit Nano Banana in der „Pro“-Version am Start ist, könnt Ihr das Format nämlich mitbestimmen. Erstellt Ihr diese Bilder lieber bei ChatGPT oder noch anderen KI-Plattformen, kann es Euch passieren, dass lediglich quadratische Werke entstehen.

Prompt 3:

Hier Prompt ausklappen und kopieren Create a warm and inviting living room scene in which the person from the uploaded photo is cuddling with a dog under a thick knitted blanket, with a slightly blurred Christmas tree in the background, soft window light, and delicate, magical sparks floating subtly to convey a homely atmosphere. It is evening, and the Christmas tree alone provides cozy lighting in the room. Hyperrealistic, 4K resolution, and 16:9 aspect ratio.

Beim Schreiben dieses Artikels kamen keine Tiere zu Schaden, versprochen! Bildquelle: KI-generiert mit Nano Banana Pro

Hier hab ich noch ein wenig Glitzer in den Prompt gemogelt. Zusammen mit Hund sehe ich übrigens echt deutlich weihnachtlicher aus, als ich mich fühle. Mal sehen – vielleicht ist genau das das Bild, das ich Euch in ein paar Tagen per WhatsApp schicke. ^^

Prompt 4:

Hier Prompt ausklappen und kopieren Craft an enchanting Christmas kitchen scene: the individual in the uploaded image is baking cookies alongside a small dog adorned with a festive bandana. Flour is scattered on the counter, the lighting is warm and inviting, capturing a candid expression and a natural, lifestyle atmosphere. hyperrealistic, 4k solution and 16:9 ratio.

Kekse backen ist tatsächlich nicht so mein Haupt-Skill. Bin eher der Keks-Esser. Bildquelle: KI-generiert mit Nano Banana Pro

Dieses Bild finde ich wirklich spektakulär, weil vieles von dem, was dort passiert, nicht annähernd so im Prompt erwähnt wird. Weder werde ich im Prompt als „mehrfach in Mehl gewendet“ genannt, noch ist die putzige Interaktion zwischen Hund und mir gesondert erwähnt. Wundert Euch daher also nicht, wenn Euer Ergebnis komplett anders aussieht.

Prompt 5:

Hier Prompt ausklappen und kopieren Luxus-Weihnachtsporträt, Gold- und Smaragd-Farbpalette, warmes Kerzenlicht, festliches Outfit, Schnee fällt an einem gefrosteten Fenster. 4K-Auflösung und im 16:9-Format.

Dank KI lebe ich Klamotten-technisch endlich meinen Traum! Bildquelle: KI-generiert mit Nano Banana Pro

Manchmal muss man im Prompt auch etwas über die Stränge schlagen und sich im Bild so offensichtlich als eine Person präsentieren, die man im wirklichen Leben aber wirklich mal so gar nicht ist. Auch hier bin ich übrigens beeindruckt, wie kurz der Prompt ist und wie detailliert das Ergebnis. Diesen Prompt hab ich mir übrigens hier geborgt.

Prompt 6:

Hier Prompt ausklappen und kopieren Create an intimate and warm portrait of an individual seated by the fireplace, wearing a cozy christmas sweater, and with a puppy dozing on their lap. The scene is illuminated by a soft orange glow, with fairy lights twinkling in the background, offering a cinematic yet authentic lifestyle ambiance, enhanced by gentle, magical sparkles floating around. There’s a christmas tree in the background. hyperrealistic, 4k solution and 16:9 ratio.

So einen Ugly Sweater in der Art hab ich tatsächlich, den Hund und den Kamin leider nicht. Bildquelle: KI-generiert mit Nano Banana Pro

Hier dafür mal wieder was Festliches mit Hund. Je mehr ich mir die Bilder anschaue, desto überzeugter bin ich davon, dass ich mal wieder ein Haustier brauche. Unterschwellig unterstelle ich der KI, dass sie mich genau in diese Richtung drängen will.

Prompt 7:

Hier Prompt ausklappen und kopieren Vintage 1950er Weihnachtskartenstil, rot-grüne Töne, klassische Pullover, sanft fallende Schneeflocken, warmer Kaminleuchten-Glow, leichtes Filmkorn, hyper-realistisch, hochauflösend und 16:9-Ratio.

Hier hab ich mich mal ein wenig im Vintage-Style versucht. Bildquelle: KI-generiert mit Nano Banana Pro

Hier jetzt mal was ganz anders. Ein Weihnachtsgruß im Vintage-Stil der 50er Jahre. Das „Frohe Weihnachten“ findet sich übrigens nicht im Prompt, da hat die KI sich wieder ganz eigenmächtig zu entschieden.

Prompt 8:

Hier Prompt ausklappen und kopieren Erstelle mir ein stimmungsvolles Winterbild. Die abgebildete Person befindet sich in einem magischen, verschneiten Winterwald in der Dämmerung. Ätherischer Glanz, pastellblaue und silberne Töne sorgen für Atmosphäre. Der Mann vom Foto stapft glücklich aussehend mit dicken Winterklamotten durch diesen Wald und zieht einen Schlitten, auf dem sich weihnachtlich verpackte Geschenke befinden. Ergänze einen breiten, schweren Rahmen aus Eis und Schnee, der die Szene umschließt, mit detaillierten Frostmustern und Eiskristallen.

Hier habe ich nachträglich noch einen frostigen Rahmen ums Bild „montiert“. Bildquelle: KI-generiert mit Nano Banana Pro

Ich fand das Bild schon anfangs schön, habe es dann aber erst in die Dämmerung verlegt und dann überlegt, was mir noch fehlte. Es wirkte nämlich irgendwie noch etwas leer. Daher habe ich Gemini gefragt, wie ich es wohl am ehesten formulieren müsste, dass das Bild einen „frostigen“ Rahmen erhält. Experiment geglückt, würde ich sagen.

Prompt 9:

Hier Prompt ausklappen und kopieren Ein dynamisches, kontrastreiches Bild im Stil eines Vintage-Comics der 1950er Jahre, aufgenommen im 16:9-Format. Der glatzköpfige Mann mit dem Bart aus den Vorlagenbildern rast in einer Frontalaufnahme auf einem altmodischen, röhrenden Schneemobil direkt auf die Kamera zu. Er trägt eine Retro-Schneebrille, hat ein wildes, manisches Grinsen im Gesicht und umklammert den Lenker, während das Schneemobil über eine Bodenwelle springt und riesige Mengen Schnee aufwirbelt. Auf dem Gepäckträger hinter ihm werden zahlreiche bunt verpackte Weihnachtsgeschenke durch die Geschwindigkeit und die holprige Piste wild und physikalisch unmöglich durch die Luft gewirbelt; Schleifen und Papier fliegen umher. Im direkten Vordergrund springt eine völlig verängstigte, struppige Comic-Katze mit tellergroßen Augen und gesträubtem Fell in letzter Sekunde dramatisch aus der Fahrbahn zur Seite, begleitet von Bewegungsstreifen. Der Blick nach hinten den Hang hinauf zeigt eine Spur der Verwüstung: Links und rechts der Fahrspur stecken mehrere Skifahrer und Schlittenfahrer kopfüber in Schneewehen, nur zappelnde Beine und zerbrochene Skier ragen komisch heraus. Die Piste ist gesäumt von tief verschneitem Tannenwald im klassischen Zeichentrickstil. Ganz oben am Himmel in der weiten Ferne fliegt die Silhouette von Santas Schlitten samt Rentieren vor einem dramatischen Abendhimmel. Am rechten Bildrand, halb versteckt zwischen den verschneiten Tannen, lugt der grüne, grinsende Grinch hervor und reibt sich schadenfroh die Hände. Oben mittig am Bildrand steht in einer geschwungenen, fröhlichen, leicht verwitterten 50er-Jahre-Werbeschrift in Rot, Grün und Gold der Text: ‚Frohes Fest, Ihr Halunken‘. Das gesamte Bild hat eine körnige Textur, kräftige schwarze Umrisslinien, Rasterpunkte (Halftone-Effekt) und eine satte, leicht gealterte Farbpalette.

Zu festlich muss ein zu Weihnachten verschicktes Bild ja auch nicht sein, oder? Bildquelle: KI-generiert mit Nano Banana Pro

Bei diesem Prompt hab ich einfach meiner Fantasie freien Lauf gelassen und dann die KI darum gebeten, mir aus meinen Ideen einen möglichst präzisen, ausführlichen Prompt zu bauen. Hat sie gemacht und mir dieses herrliche Bild gezaubert. Wenn Ihr den Prompttext oben ausklappt, seht Ihr, dass das Teil deutlich länger ist als die anderen Prompts hier im Beitrag.

Prompt 10:

Hier Prompt ausklappen und kopieren Ein fotorealistisches, filmisches Foto im Seitenverhältnis 16:9 zeigt den Mann vom hochgeladenen Bild und einen fröhlichen Weihnachtsmann in einer innigen, herzlichen Umarmung, die sich glücklich aneinander lehnen, während sie ausgelassen an einer abgenutzten Holztheke singen. Der Mann trägt einen festlichen, grell gemusterten „hässlichen Weihnachtspullover” mit Rentieren, Schneeflocken und Lichtern in Rot, Grün und Weiß. Beide halten schäumende Bierkrüge in den Händen. Die heruntergekommene Kneipe ist festlich mit warmen Lichterketten, goldenem Lametta und Girlanden inmitten alter Erinnerungsstücke und Unordnung dekoriert. Die Beleuchtung ist warm und kontrastreich, stammt von alten Lampen und Lichterketten und schafft eine gemütliche, lebhafte Atmosphäre mit sichtbarer Filmkörnung.

In der Kneipe ist Weihnachten doch immer noch am schönsten, nicht wahr? Bildquelle: KI-generiert mit Nano Banana Pro

Bild 10 und immer noch nichts mit Kneipe? Das geht so nicht! Hier also ein feines, weihnachtliches Kneipen-Bild mit Santa und mir.

Prompt 11:

Hier Prompt ausklappen und kopieren Ein ultra-hochaufgelöstes, hyperrealistisches Foto im 16:9-Format, das als Hommage an das berühmte Bild ‚Lunch atop a Skyscraper‘ konzipiert ist. Zehn Männer, die alle exakt die Gesichtszüge, die Glatze und den Bart des Mannes vom hochgeladenen Bild haben, sitzen nebeneinander auf einem verwitterten, rostigen Stahlträger, der in schwindelerregender Höhe über einer Metropole (ähnlich New York City) schwebt. Die Beine baumeln über dem tiefen Abgrund. Die zehn ‚Klone‘ sind unterschiedlich und festlich gekleidet und interagieren miteinander: Ganz links sitzt einer im kompletten Grinch-Kostüm (grünes Fell, Make-up, Santa-Mütze) und schaut mürrisch auf eine Zuckerstange. Daneben ein Mann im vollen Santa-Claus-Anzug, der lachend aus einer Thermoskanne dampfenden Kakao trinkt. In der Mitte balanciert einer im Elfen-Kostüm (grüne Tunika, spitze Ohren) vorsichtig eine sprühende Wunderkerze. Mehrere Männer tragen extrem auffällige Ugly Christmas Sweater (mit Rentieren, blinkenden Lichtern etc.) und teilen sich eine offene Blechdose mit Weihnachtskeksen. Andere tragen dicke, teils altmodische Winterjacken und Mützen, einer isst einen Lebkuchenmann. Die Stadt tief unter ihnen ist in die blaue Stunde der Dämmerung getaucht und üppig weihnachtlich beleuchtet. Man sieht Lichterketten an den Wolkenkratzern, und weit unten auf einem Platz erkennt man das warme, geschäftige Leuchten eines großen Weihnachtsmarktes mit Buden und einem riesigen Baum. Die Beleuchtung ist kontrastreich, die Luft wirkt eisig kalt (man sieht teilweise den Atem). Das Bild hat eine unglaubliche Tiefenschärfe, zeigt Details wie Rost am Träger und Krümel auf den Jacken, und fängt die körnige, dokumentarische Atmosphäre des Originalfotos in Farbe ein.

Die Frage ist berechtigt: Wie viele Casis in einem Bild sind zu viel? Bildquelle: KI-generiert mit Nano Banana Pro

Eigentlich wollte ich ja nur zehn Prompts in den Artikel packen. Aber dann wusste ich nicht, welches der Bilder ich nehmen sollte, dachte mir noch etwas Neues aus … und das ist das Resultat. Diesen Prompt konnte ich Euch natürlich unmöglich vorenthalten, oder?

Ich hoffe, dass Ihr Spaß mit diesen Prompts habt und sich auch die Leute darüber freuen, denen Ihr diese Bilder schickt. Und wie gesagt: Probiert Euch aus und ändert ruhig so viel ab, wie Ihr wollt und schafft so Eure ganz eigenen Meisterwerke.

Falls Wir vorher nichts mehr voneinander lesen: Frohe Weihnachten, liebe Leute. Genießt es, lasst Euch nicht stressen und ganz ehrlich: Lasst zwischendurch ruhig mal die Finger vom Smartphone oder vom Rechner und genießt die Menschen, die um Euch herum sind.