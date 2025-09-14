mAh in Wh umwandeln: So rechnet Ihr die Kapazität Eurer Powerbank richtig aus

Topthemen
Powerbanks sind praktisch, doch beim Fliegen kann ihre Größe zum Problem werden. Mit einer einfachen Formel rechnet Ihr mAh in Wh um – und vermeidet böse Überraschungen.

Stellt Euch vor, Ihr steht am Flughafen und der Sicherheitsbeamte schaut kritisch auf Eure Powerbank. Auf dem Gehäuse prangt nur „20.000 mAh“ – aber es sind die Wattstunden, die entscheiden, ob Ihr die Powerbank überhaupt an Bord nehmen dürft. Klingt nach Ärger, oder? Keine Sorge: Mit einer simplen Formel könnt Ihr die Angaben blitzschnell umrechnen und genau herausfinden, ob Eure Akkus in den Flieger dürfen. 

Warum mAh nicht gleich Wh ist

Die meisten Powerbanks werden mit Milliamperestunden (mAh) angegeben. Airlines interessieren sich aber für Wattstunden (Wh). Warum? Ganz einfach: mAh geben an, wie viel elektrische Ladung ein Akku speichern kann. Wh hingegen beschreiben die tatsächliche Energiemenge, also die Arbeit, die eine Batterie leisten kann. Um von mAh zu Wh zu kommen, braucht Ihr noch eine dritte Größe: die Spannung (Volt, V) des Akkus.

Die Faustformel lautet: Wh = (mAh × V) ÷ 1000. Und umgekehrt: mAh = (Wh × 1000) ÷ V.

Ein Beispiel aus der Praxis

Zwei Powerbanks mit je 20.000 mAh müssen nicht automatisch gleich stark sein. Hat eine davon 3,7 V, liegt die Kapazität bei rund 74 Wh. Hat die andere 7 V, kommt sie auf satte 148 Wh – und fällt damit bei manchen Airlines schon aus dem Rahmen. Genau deshalb ist es wichtig, die Voltzahl Eurer Powerbank zu kennen und umzurechnen, bevor Ihr mit Akku verreisen möchtet.

Airline-Regeln im Überblick

Immer mehr Fluggesellschaften setzen klare Grenzen. Ab dem 1. Oktober 2025 erlaubt Emirates nur noch Powerbanks bis maximal 100 Wh – und die müssen zudem unter den Vordersitz oder in die Sitztasche. Lufthansa zeigt sich großzügiger: Bis 160 Wh sind per se erlaubt, allerdings braucht ihr für alles über 100 Wh die Transportgenehmigung der Fluggesellschaft. Wer also regelmäßig fliegt, sollte seine Akkus genau checken.

Fazit: Mit der richtigen Formel entspannt reisen

Powerbanks sind unverzichtbar – aber nur, wenn sie Euch nicht am Flughafen stoppen. Mit der Umrechnungsformel habt Ihr schnell Klarheit, ob Eure Akkus im Handgepäck erlaubt sind. So bleibt Ihr auch auf langen Reisen bestens versorgt – und erspart Euch unnötige Diskussionen am Gate. Strom für Euer Smartphone am Flughafen? Check. Stress mit der Security? Kein Thema mehr.

Quelle: Bluetti

Beste Balkonkraftwerke im Vergleich und Test

  Preis-Leistungs-Tipp Luxus-Balkonkraftwerk Alternativer Tipp Alternativer Tipp Alternativer Tipp
Produkt
Yuma Flat (820) Pro
Anker Solix RS40P
Yuma (840+) PRO
Anker Solix RS40
Kleines Kraftwerk Duo 820 Wp
Abbildung Yuma 820 Balkonkraftwerk Produktbild Anker Solix RS40P Balkonkraftwerk Produktbild Yuma 840 Bifazial Balkonkraftwerk Produktbild Anker Solix RS40 Balkonkraftwerk Produktbild Kleines Kraftwerk Balkonkraftwerk Produktbild
Testbericht
Zum Test: Yuma Flat (800) Pro
Zum Test: Anker Solix
Noch nicht getestet
Noch nicht getestet
Noch nicht getestet
Ohne Halterung
ab 589 €
ab 1.079 €
ab 699 €
ab 699 €
ab 549 €
Gitter-Balkone
ab 759 €
ab 1.249 €
ab 839 €
ab 799 €
ab 699 €
Wandmontage / Massivbalkon
ab 689 €
ab 1.249 €
ab 769 €
ab 799 €
ab 699 €
Flachdach / Freifläche
ab 709 €
ab 1.249 €
ab 789 €
ab 799 €
ab 699 €
PV-Module
  • 2x JaSolar JAM54S30-410/MR
    (2x 410 Wp)
  • 2x Anker A5501
    (2x 445 Wp)
  • 2x Yuma YU-420B-GG
    (2x 420 / 545 Wp) 
  • 2x Anker A5500
    (2x 415 Wp)
  • 2x Risen RSM40
    (2x 410 Wp)
Wechselrichter
  • Hoymiles HM-800 (800 W)
  • Anker MI80 (800 W)
  • Hoymiles HM-800 (800 W)
  • Anker MI80 (800 W)
  • Hoymiles HMS-800 (800 W)
