iOS 26.3 ist riesig! Über 10 Gigabyte wollen heruntergeladen und installiert werden. Das stellt viele Nutzer vor Probleme: Der Speicherplatz ist zu knapp. Wir zeigen dir, wie du das Update trotzdem einspielen kannst, ganz ohne Daten zu löschen.

Im Laufe des Jahres bringt Apple so einige Updates mit neuen Funktionen. Meistens sind diese nur 1 bis 2 Gigabyte groß und schnell installiert. Doch iOS 26.3 bringt über 10 Gigabyte auf die Waage – und stellt so manche Nutzer vor Herausforderungen. Zum Installieren brauchst du nämlich über 15 Gigabyte freien Speicher. So viel Speicherplatz hat nicht jeder auf seinem iPhone frei. Gerade bei Smartphones mit 64 oder 128 Gigabyte ist man schnell am Limit und hat nicht mal eben so viel Speicherplatz für ein Update frei. Und so müssen Apps oder Fotos weichen. Doch das muss nicht sein!

So werden die 15 Gigabyte Speicherplatz, die dein iPhone fordert, nicht dauerhaft benötigt. iOS 26.3 braucht nicht mehr Speicher als iOS 26.2.1 oder frühere Betriebssysteme. Die 15 Gigabyte dienen nur vorübergehend dazu, das neue System herunterzuladen und die Installation vorzubereiten. Später steht der Speicher wieder zur freien Verfügung.

Und so lässt sich das Speicherproblem mit einem ganz alten Trick umgehen. Vor iOS 5 im Jahr 2011 konnte man iPhone-Updates gar nicht auf dem Handy selbst installieren. Wer damals ein neues Update installieren wollte, musste zum PC greifen. Dieser Weg funktioniert bis heute und benötigt kaum Speicherplatz auf dem Gerät.

So geht’s

Auf dem Mac geht es ganz ohne Extra-Software. Verbinde das iPhone per USB-Kabel mit dem Computer und starte den Finder. Das iPhone taucht an der Seite wie ein USB-Stick auf. Mit einem Klick auf „Software aktualisieren“ wird iOS 26 auf deinem Computer heruntergeladen und anschließend per Kabel installiert. Dabei wird deutlich weniger freier Speicherplatz auf dem iPhone benötigt als bei der Installation ohne Computer.

Auf einem Windows-PC ist es genauso leicht – jedoch musst du zuerst iTunes herunterladen. Ist iTunes installiert, starte das Programm und verbinde dein iPhone per USB. Das iPhone wird von iTunes automatisch erkannt und auch hier kannst du mit einem Klick auf „Software aktualisieren“ iOS 26 herunterladen und installieren.

Dieser Trick funktioniert übrigens nicht nur bei iOS 26.3, sondern auch mit jedem anderen Update von iPhone und iPad, sollte auf den Geräten zu wenig freier Speicherplatz zur Verfügung stehen.