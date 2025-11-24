Zum Black Friday 2025 gibt es Angebote, die wir bisher noch nie gesehen haben. Eines davon betrifft das wohl beliebteste Bearbeitungsprogramm für Bilder, Videos und Grafiken auf der Welt. Denn jetzt könnt Ihr Euch die Adobe Creative Cloud Pro schon ab einmalig 75 Euro sichern.

Das Sortiment von Adobe umfasst neben dem bekannten Acrobat Reader für Eure PDF-Dateien auch zahlreiche weitere Kreativprogramme. Dazu zählen neben Photoshop und Premiere Pro unter anderem auch Lightroom oder das neue Firefly, mit dem Ihr KI-Bilder erstellen lassen könnt. Normalerweise kostet Euch ein neues Abonnement hier mindestens rund 16 Euro pro Monat. Bei Amazon bekommt Ihr die Lizenz jetzt schon ab einmalig 75 Euro geboten – unter einer Bedingung.

Adobe Creative Cloud Pro satte 74 % günstiger bei Amazon

Möchtet Ihr die beliebte Software mit allen dazugehörigen Programmen nutzen, könnt Ihr Euch die Jahreslizenz jetzt mit 74 Prozent Rabatt schnappen. Allerdings gilt der Preis für die „EDU-Variante“, also für Studierende und Lehrer. Um diese zu aktivieren benötigt Ihr eine entsprechende Mail-Adresse, wie sie beispielsweise von Hochschule ausgegeben werden. Normalerweise müssten Neu-Abonnenten aktuell mit Kosten in Höhe von 185,64 Euro rechnen, allerdings schwingt Amazon zum Black Friday die Rabatt-Keule. Bedenkt allerdings, dass bestehende Abonnements ab dem 13. Monat 33,97 Euro monatlich entrichten dürfen. Eine entsprechende Kündigung solltet Ihr also vorbereiten – oder auf einen weiteren Adobe-Deal zum Black Friday 2026 hoffen.

Adobe Creative Cloud Pro EDU 75,00 € Die Adobe Creative Cloud Pro EDU-Version bietet über 20 Profi-Apps wie Photoshop und Premiere Pro, umfangreichen Cloud-Speicher sowie KI-gestützte Kreativtools. Exklusiv für Studierende und Lehrkräfte ist sie stark rabattiert erhältlich und ideal für kreative Projekte im Studium oder Unterricht. Jetzt zur Version für Studierende und Lehrer

Doch keine Sorge, denn Amazon reduziert auch das Jahresabonnement für reguläre Einzelanwender. Während Adobe den Monatspreis von 77,99 Euro auf 38,97 Euro halbiert hat, setzt der Versandriese nochmal einen drauf und bietet die Lizenz für 379,99 Euro an. Das entspricht einer Ersparnis von fast 90 Euro im Vergleich zum Adobe-Angebot. Wolltet Ihr also schon immer einmal Eure künstlerische Ader erforschen oder möchtet mit Photoshop, Premiere Pro oder Lightroom Eurer Karriere auf die Sprünge helfen, habt Ihr jetzt eine seltene Möglichkeit, deutlich günstiger an eine Lizenz zu kommen – und das völlig legal und komplett ohne VPN-Tricks.

Adobe Creative Cloud Pro 379,99 € Die Adobe Creative Cloud Pro bietet über 20 Profi-Apps, umfangreichen Cloud-Speicher und KI-gestützte Kreativwerkzeuge. Das angebotene Abo ist nur für Neukunden erhältlich und eignet sich ideal für kreative Projekte in Studium und Beruf. Jetzt bei Amazon entdecken

Was haltet Ihr von dem Angebot? Denkt Ihr, dass sich solche Angebote lohnen können oder bevorzugt Ihr den Komfort eines Abonnements und zahlt dann lieber etwas mehr? Lasst es uns wissen!