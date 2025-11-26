Möchtet Ihr zum Black Friday endlich den alten Staubsauger loswerden, hat Tineco zwei spezielle Deals für Euch auf Lager. Während der eine sich als perfekter Allrounder darstellt, könnt Ihr mit dem anderen Euren Teppich zu neuem Glanz verhelfen. Wir haben uns die Angebote näher angeschaut.

Tineco zählt zu den Herstellern, die schon seit einigen Jahren bei Haushaltsgeräten mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen können. Die Akku- und Nasssauger des Unternehmens bieten nicht nur eine ordentliche Power, sondern können ebenso mit smarten Funktionen glänzen. Zum Black Friday könnt Ihr Euch den Tineco Pure One S70 und den Tineco Carpet One um bis zu 30 Prozent günstiger schnappen. Ob sich das lohnt, schauen wir uns jetzt an.

Tineco Pure One S70 – Allrounder zum günstigen Preis

Der Tineco Pure One S70 ist ein echter Alleskönner. Der Akkusauger leistet satte 200 AW (Airwatt) und nutzt ein „ClogLess“-System, wodurch der Luftstrom im Gerät frei zirkulieren kann. Dadurch ist auch feiner Schmutz, wie Tierhaar oder Staub, kein Problem. Dank DustSense und LightSense werden Verunreinigungen durch das grüne LED-Licht ebenfalls hervorgehoben, sodass Ihr nichts verpasst. Je nach Verschmutzung wird somit auch die Leistung automatisch angehoben. Vor allem auf Hartböden und Teppichen kann der kabellose Sauger glänzen. Grund dafür ist die 2-in-1-Bürstenwalze, die mit verschiedenen Borsten arbeitet. Das 6-stufige Filtersystem fängt, laut Tineco, zudem bis zu 99,99 Prozent aller Staubpartikel auf.

Der Tineco Pure One S70 bietet dank „DustSense“-Technologie eine integrierte Schmutzerkennung. Image source: Tineco

Damit Ihr wirklich alle Ecken erreicht, lässt sich das Saugrohr um bis zu 180° falten, während Ihr in der Ladestation das gesamte Zubehör aufbewahren könnt. Der Hersteller gibt zudem eine maximale Akkulaufzeit von bis zu 95 Minuten (im Eco-Modus) an. Über den „iLoop Smart Sensor“ könnt Ihr darüber hinaus den aktuellen Batteriestand einsehen und bekommt über einen farbigen Ring angezeigt, wie stark die Verschmutzung ist.

Sagt Euch das Multi-Talent zu, zahlt Ihr bei Amazon aktuell nur 349 Euro für den Tineco Pure One S70. Das entspricht einer Ersparnis von 30 Prozent gegenüber der UVP, die bei 499 Euro liegt.

Tineco Pure One S70 349,00 € Der Tineco Pure One S70 überzeugt durch eine starke Saugleistung von 200AW und eine automatische Leistungsanpassung durch die 3D Sense Pro-Bürste. Er sorgt für effiziente, gründliche Reinigung auf verschiedenen Oberflächen und bietet dank Selbstreinigungssystem eine einfache Wartung. Mit bis zu 95 Minuten Laufzeit ist er sehr flexibel und einfach im Alltag zu nutzen. Zum Angebot

Tineco Carpet One Cruiser – So werden Teppiche sauber

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Nasssauger, der speziell für Teppiche konzipiert wurde. Er arbeitet mit 130 Watt und kann dadurch selbst hartnäckigen Schmutz aus dem Flokati entfernen. Dank „SmoothPower“-Technologie wird der Saugvorgang unterstützt und Ihr habt einen möglichst geringen Kraftaufwand. Damit es nicht zu Schimmelbildung kommt, stößt der Carpet One Cruiser zudem heiße Luft (75° C) aus, um den Trocknungsprozess nach der Reinigung zu beschleunigen. Wie schon beim Pure One S70 setzt der Hersteller auch hier auf die iLoop-Technologie, um den Verschmutzungsgrad automatisch zu erkennen und die Reinigungsleistung automatisch anzupassen.

In der Ladestation könnt Ihr das Gerät dann nicht nur wieder mit Saft versorgen, sondern es via Knopfdruck auch einer Selbstreinigung unterziehen. Hier wird die Bürste zudem mit 55° C wieder für den nächsten Einsatz vorbereitet. Im Lieferumfang sind zudem Reinigungsmittel enthalten, sollte es doch zu einem größeren Malheur kommen und hartnäckige Flecken im Teppich hängen.

Der Tineco Carpet One Cruiser ist jetzt ebenfalls im Black-Friday-Deal erhältlich. Vom Ursprungspreis, der bei 699 Euro liegt, zieht der Hersteller aktuell 29 Prozent ab, wodurch Ihr noch 499 Euro für den Carpet One zahlt.

Tineco Carpet One Cruiser 499,00 € Der Tineco Carpet One Cruiser bietet automatische Anpassung an Verschmutzungsgrad durch den iLoop-Sensor für effiziente Reinigung. Er sorgt für tiefenwirksame Sauberkeit mit 130-W-Saugleistung und einer schnellen Trocknung durch das 75° C DualCore PowerDry-System. Zudem ist er leicht zu führen, dank SmoothPower-Technologie und bidirektionalen Hilfsrädern, was den Bedienkomfort erhöht. Zum Angebot

Wie ist es bei Euch? Sind die beiden Modelle interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!