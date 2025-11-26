Tineco zählt zu den Herstellern, die schon seit einigen Jahren bei Haushaltsgeräten mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen können. Die Akku- und Nasssauger des Unternehmens bieten nicht nur eine ordentliche Power, sondern können ebenso mit smarten Funktionen glänzen. Zum Black Friday könnt Ihr Euch den Tineco Pure One S70 und den Tineco Carpet One um bis zu 30 Prozent günstiger schnappen. Ob sich das lohnt, schauen wir uns jetzt an.
Tineco Pure One S70 – Allrounder zum günstigen Preis
Der Tineco Pure One S70 ist ein echter Alleskönner. Der Akkusauger leistet satte 200 AW (Airwatt) und nutzt ein „ClogLess“-System, wodurch der Luftstrom im Gerät frei zirkulieren kann. Dadurch ist auch feiner Schmutz, wie Tierhaar oder Staub, kein Problem. Dank DustSense und LightSense werden Verunreinigungen durch das grüne LED-Licht ebenfalls hervorgehoben, sodass Ihr nichts verpasst. Je nach Verschmutzung wird somit auch die Leistung automatisch angehoben. Vor allem auf Hartböden und Teppichen kann der kabellose Sauger glänzen. Grund dafür ist die 2-in-1-Bürstenwalze, die mit verschiedenen Borsten arbeitet. Das 6-stufige Filtersystem fängt, laut Tineco, zudem bis zu 99,99 Prozent aller Staubpartikel auf.
Damit Ihr wirklich alle Ecken erreicht, lässt sich das Saugrohr um bis zu 180° falten, während Ihr in der Ladestation das gesamte Zubehör aufbewahren könnt. Der Hersteller gibt zudem eine maximale Akkulaufzeit von bis zu 95 Minuten (im Eco-Modus) an. Über den „iLoop Smart Sensor“ könnt Ihr darüber hinaus den aktuellen Batteriestand einsehen und bekommt über einen farbigen Ring angezeigt, wie stark die Verschmutzung ist.
Sagt Euch das Multi-Talent zu, zahlt Ihr bei Amazon aktuell nur 349 Euro für den Tineco Pure One S70. Das entspricht einer Ersparnis von 30 Prozent gegenüber der UVP, die bei 499 Euro liegt.
Tineco Carpet One Cruiser – So werden Teppiche sauber
Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Nasssauger, der speziell für Teppiche konzipiert wurde. Er arbeitet mit 130 Watt und kann dadurch selbst hartnäckigen Schmutz aus dem Flokati entfernen. Dank „SmoothPower“-Technologie wird der Saugvorgang unterstützt und Ihr habt einen möglichst geringen Kraftaufwand. Damit es nicht zu Schimmelbildung kommt, stößt der Carpet One Cruiser zudem heiße Luft (75° C) aus, um den Trocknungsprozess nach der Reinigung zu beschleunigen. Wie schon beim Pure One S70 setzt der Hersteller auch hier auf die iLoop-Technologie, um den Verschmutzungsgrad automatisch zu erkennen und die Reinigungsleistung automatisch anzupassen.
In der Ladestation könnt Ihr das Gerät dann nicht nur wieder mit Saft versorgen, sondern es via Knopfdruck auch einer Selbstreinigung unterziehen. Hier wird die Bürste zudem mit 55° C wieder für den nächsten Einsatz vorbereitet. Im Lieferumfang sind zudem Reinigungsmittel enthalten, sollte es doch zu einem größeren Malheur kommen und hartnäckige Flecken im Teppich hängen.
Der Tineco Carpet One Cruiser ist jetzt ebenfalls im Black-Friday-Deal erhältlich. Vom Ursprungspreis, der bei 699 Euro liegt, zieht der Hersteller aktuell 29 Prozent ab, wodurch Ihr noch 499 Euro für den Carpet One zahlt.
Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation mit Tineco.
Der Partner nimmt keinen Einfluss auf den Inhalt des Artikels.
