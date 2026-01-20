MediaMarkt bietet gerade ein starkes Bundle für alle Fitness-Fans an. Der Elektrofachmarkt reduziert nicht nur eine aktuelle Smartwatch, sondern legt auch noch die passenden Kopfhörer für Euer Workout mit ins Paket.

Möchtet Ihr Eure Sport-Routine optimieren, führt kaum ein Weg um eine Smartwatch herum. Die Wearables zeichnen nicht nur Eure Körperfunktionen präzise auf, sondern geben Euch auch Trainingspläne und wichtige Informationen an die Hand. MediaMarkt bietet jetzt mit der Huawei Watch Fit 4 Pro ein Modell zum Sparpreis an, dass sich vor allem an Sportler richtet. Zusätzlich gibt es noch die Huawei Freebuds SE 2 als gratis Zugabe obendrauf.

So kann das neue Jahr beginnen: Das macht die Smartwatch aus

Die Smartwatch bietet ein 1,82-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 480 x 408 Pixel. Daraus resultiert eine Pixeldichte von 337 ppi, was zu einer klaren und scharfen Darstellung führt. Am Handgelenk trägt sich die Huawei Watch Fit 4 Pro aufgrund des geringen Gewichtes sehr angenehm. Wichtig sind natürlich auch die Sensoren: Neben Eurer Herzfrequenz überwacht die Smartwatch auch Eure SpO2-Werte und Euren Stress. Schlaftracking, ein Gyroskop und ein Bewegungs- und Beschleunigungssensor runden das Gesamtpaket ab.

Die Huawei Watch Fit 4 Pro bietet ein robustes Design dank Saphirglas und Titan. Bildquelle: Huawei

Das integrierte GPS-Modul unterstützt unter anderem GLONASS, Galileo und BeiDou, um Euch weltweit zu unterstützen. Der Akku soll laut Hersteller zudem bis zu 10 Tage durchhalten, allerdings könnte dies aufgrund des Always-On-Displays etwas schwanken. Auch für Wasserratten ist die Uhr interessant, da sie auf bis zu 5 ATM Wasserdichtigkeit verspricht. Zudem ist sie mit Android- und iOS-Smartphones kompatibel.

Lohnt sich der Amazon-Deal zur Huawei Watch Fit 4 Pro?

Die UVP der Smartwatch liegt bei 279 Euro. Diesen Preis verlangen allerdings nur noch wenige Händler. Im Regelfall gibt’s die Huawei Watch Fit 4 Pro für rund 180 Euro. MediaMarkt senkt diesen Preis jedoch erneut und so zahlt Ihr nur noch 169 Euro für die Huawei-Smartwatch. Zusätzlich gibt es noch die Bluetooth-Kopfhörer Freebuds SE 2 als Zugabe. Möchtet Ihr Eure Neujahresvorsätze also in diesem Jahr Wirklichkeit werden lassen und habt vor, einige Pfunde zu verlieren oder seid einfach auf der Suche nach einem starken Fitness-Wearable, seid Ihr mit dem aktuellen MediaMarkt-Angebot zur Huawei Watch Fit 4 Pro sehr gut beraten. Sagt Euch die Farbe nicht zu, bietet auch Amazon die Smartwatch an. Allerdings ist hier die Stückzahl stark begrenzt und Kopfhörer erhaltet Ihr ebenfalls nicht.

Huawei Watch Fit 4 Pro 169,00 € Die HUAWEI Watch Fit 4 Pro bietet ein großes, helles AMOLED-Display in einem leichten, alltagstauglichen Design. Die HUAWEI Watch Fit 4 Pro punktet außerdem mit umfassendem Gesundheits- und Fitness-Tracking inklusive präzisem GPS und 24/7-Herzfrequenzmessung. Jetzt mit Huawei Freebuds SE 2. Zum Angebot

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist die Huawei-Smartwatch interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu Samsung & Co.? Lasst es uns wissen!