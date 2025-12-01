Die Galaxy Watch Ultra ist – insbesondere für alle, die ohnehin im Samsung-Ökosystem unterwegs sind – wohl sicherlich das Non-Plus-Ultra, wenn es um einen smarten Begleiter am Handgelenk geht. Sie bietet zahlreiche Sportfunktionen, ein schickes wie farbenfrohes Display und eine Menge praktischer Funktionen. Das Problem: Der recht hohe Preis. Doch genau den senkt Netto jetzt gewaltig.
Jetzt bei Netto: Galaxy Watch Ultra fast zum halben Preis
Eigentlich mit einem UVP von 699 Euro versehen, ist die Galaxy Watch Ultra einiges, aber garantiert kein Schnäppchen. Netto zieht in seinem Onlineshop hiervon jetzt aber satte 48 Prozent ab, wodurch Euch die Samsung-Smartwatch in der Farbe Orange nur noch 359 Euro kostet (plus 5,95 Euro Versandkosten).
Wie gut der Netto-Preis wirklich ist, zeigt aber vor allem der Preisvergleich und -verlauf: Nicht nur, dass derzeit kein anderer Händler im Netz günstiger ist, auch mit Blick auf die Preishistorie handelt es sich um eines der besten Angebote aller Zeiten für die Galaxy Watch Ultra.
Übrigens: Wer heute, am 1. Dezember, noch schnell zuschlägt, sichert sich zudem über einen auf der Produktseite anklickbaren Coupon eine Gratis-Lieferung sowie einen Filialgutschein im Wert von 30 Euro.
Das bietet Euch die Samsung-Smartwatch
Wer vor dem Kauf noch mehr über die Samsung Galaxy Watch Ultra erfahren möchte, sollte unbedingt einen Blick in unseren ausführlichen Testbericht werfen. Hier haben wir die Smartwatch unter die Lupe genommen und auf Highlights wie das besonders helle Display, aber auch Kritikpunkte wie die recht lange Ladezeit, geschaut.
