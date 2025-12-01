Nicht Amazon, nicht MediaMarkt und auch nicht Shops wie Alternate oder Galaxus: Ausgerechnet der Discounter Netto sorgt jetzt bei der Samsung Galaxy Watch Ultra für einen echten Preissturz. Wie gut der Discounter-Deal wirklich ist und was die Smartwatch taugt, lest Ihr hier.

Die Galaxy Watch Ultra ist – insbesondere für alle, die ohnehin im Samsung-Ökosystem unterwegs sind – wohl sicherlich das Non-Plus-Ultra, wenn es um einen smarten Begleiter am Handgelenk geht. Sie bietet zahlreiche Sportfunktionen, ein schickes wie farbenfrohes Display und eine Menge praktischer Funktionen. Das Problem: Der recht hohe Preis. Doch genau den senkt Netto jetzt gewaltig.

Samsung Galaxy Watch Ultra 359,00 € Die Samsung Galaxy Watch Ultra bietet ein sehr helles 1,5-Zoll-AMOLED-Display mit Saphirglas, robustem Gehäuse und langer Akkulaufzeit von bis zu etwa 4 Tagen. Sie unterstützt präzises Dual-GPS, zahlreiche Sportmodi sowie umfassende Gesundheitsfunktionen wie Herzfrequenz, EKG, SpO2, Temperatur und Schlaftracking. Mit LTE, WLAN, NFC und schnellem Exynos-W1000-Chip ist sie eine leistungsstarke Outdoor- und Fitness-Smartwatch. 359,00 € bei Netto

Jetzt bei Netto: Galaxy Watch Ultra fast zum halben Preis

Eigentlich mit einem UVP von 699 Euro versehen, ist die Galaxy Watch Ultra einiges, aber garantiert kein Schnäppchen. Netto zieht in seinem Onlineshop hiervon jetzt aber satte 48 Prozent ab, wodurch Euch die Samsung-Smartwatch in der Farbe Orange nur noch 359 Euro kostet (plus 5,95 Euro Versandkosten).

Wie gut der Netto-Preis wirklich ist, zeigt aber vor allem der Preisvergleich und -verlauf: Nicht nur, dass derzeit kein anderer Händler im Netz günstiger ist, auch mit Blick auf die Preishistorie handelt es sich um eines der besten Angebote aller Zeiten für die Galaxy Watch Ultra.

Übrigens: Wer heute, am 1. Dezember, noch schnell zuschlägt, sichert sich zudem über einen auf der Produktseite anklickbaren Coupon eine Gratis-Lieferung sowie einen Filialgutschein im Wert von 30 Euro.

Das bietet Euch die Samsung-Smartwatch

Wer vor dem Kauf noch mehr über die Samsung Galaxy Watch Ultra erfahren möchte, sollte unbedingt einen Blick in unseren ausführlichen Testbericht werfen. Hier haben wir die Smartwatch unter die Lupe genommen und auf Highlights wie das besonders helle Display, aber auch Kritikpunkte wie die recht lange Ladezeit, geschaut.

Was haltet Ihr von der Samsung Galaxy Watch Ultra und dem aktuellen Netto-Angebot? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!