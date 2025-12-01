Aktuell veranstaltet MediaMarkt seine Cyber Week. Hier finden sich einige Angebote, die es nicht einmal am Black Friday gab. Das gilt auch für einen Kracher-Deal zur SN5100 von Sandisk. Die 1 TB große SSD fällt aktuell deutlich unter 70 Euro.

RAM-Sticks, SSDs und andere Speicherkomponenten für den PC sind in den vergangenen Monaten immer wieder recht kostspielig gewesen. Echte Angebote waren auch in der vergangenen Black Week eher rar gesät. Im Zuge der aktuellen Cyber Week ändert sich dies jedoch und MediaMarkt reduziert die WD Blue SN5100 von Sandisk kurzerhand um 31 Prozent. Dadurch erreicht die 1-TB-Version nicht nur einen neuen Bestpreis, sondern liegt sogar deutlich unter dem nächstbesten Angebot. Ob sich die SSD für 64,99 Euro lohnt, schauen wir uns fix zusammen an.

Sandisk WD Blue SN5100 – Top-Mittelklasse zum starken Preis

Bei dem angebotenen Modell handelt es sich um eine attraktive Mittelklasse „PCIe 4.0“-SSD, die sich vor allem für Arbeitsrechner oder Budget-Gaming-PCs lohnt. Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.100 MB/s und einer maximalen Schreibgeschwindigkeit bis 6.700 MB/s konkurriert sie sogar mit deutlich kostspieligeren Varianten. Dank einer nCache 4.0 sorgt sie zudem für höhere Stabilität, während sie eine Lebensdauer, laut Hersteller, von circa 600 TBW (Total Bytes Written) aufweist.

Nachteilig ist hier lediglich, dass sie keinen eigenen DRAM-Cache besitzt und einen HMB nutzt, was bei intensiven 4K-Workloads zu einer schwächeren Schreibleistung führt. Dennoch bietet sie für nicht einmal mehr 70 Euro ein geniales Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch im direkten Preisvergleich kann das Modell überzeugen. Der aktuell nächstbeste Preis liegt bei 71,90 Euro, während es das Modell bisher nie günstiger gab. Seid Ihr auf der Suche nach einer schnellen Gen4-SSD mit 1-TB-Kapazität, macht Ihr beim Angebot zur Sandisk WD Blue SN5100 absolut keinen Fehler.

Sandisk WD Blue SN5100 64,99 € Die SANDISK WD Blue® SN5100 (1 TB) überzeugt mit sehr schnellen PCIe 4.0-Lesegeschwindigkeiten bis zu 7.100 MB/s und der nCache-4.0-Technologie für schnelle Datenübertragung. Ideal für Nutzer, die eine leistungsstarke und preiswerte SSD im M.2 2280 Format suchen. Zum Angebot

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist die SSD interessant für Euch oder ist Euch das Modell zu langsam? Lasst es uns wissen!