Für manche reichen bestimmt schon günstige Kopfhörer im 50-Euro-Bereich, um glücklich zu werden. Echte Audiofans greifen aber zu hochwertigen Modellen, die locker mehrere Hundert kosten können. Eins dieser Modelle sind die Sony WH-1000XM6, welche bei Amazon jetzt ein neues Preistief erreichen.

Die Sony WH-1000XM6 bieten alles, was Audiophile sich von Over-Ear-Kopfhörern wünschen können. Einen satten und ausgewogenen Sound mit erstklassiger Klangqualität (mit LDAC und hohem Frequenzbereich), leistungsstarkes ANC sowie die Möglichkeit, die Hörer für den leichteren Transport zu falten, machen die Sony-Kopfhörer zu einer guten Wahl. Der UVP von fast 450 Euro ist aber natürlich eine Ansage. Zum Glück senkt Amazon den Preis jetzt aber auf ein neues Preistief von nur noch 368,99 Euro.

Sony WH-1000XM6 368,99 € Die Sony WH-1000XM6 Over-Ear-Kopfhörer überzeugen mit ausgezeichneter Klangqualität (mit LDAC und hohem Frequenzbereich), top ANC und praktischen Steuermöglichkeiten. Sie sind zudem faltbar, was den Transport erleichtert. 368,99 € bei Amazon

Nie günstiger? So gut ist der neue Amazon-Preis

Bleiben wir direkt mal beim Preis. Der fällt beim Modell in „Midnight Blue“ wie gesagt jetzt auf 368,99 Euro. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 13 Prozent. Was zunächst vielleicht nicht nach ’ner Menge Rabatt klingt, ist mit Blick auf den Preisverlauf dennoch ein gewaltig gutes Angebot. Denn günstiger als jetzt, waren die Sony WH-1000XM6 zuvor tatsächlich noch nie!

Sony WH-1000XM6: Darum sind sie eine gute Wahl

Rein preislich gab’s bisher also noch nie einen besseren Kauf-Zeitpunkt als jetzt. Doch sind die Sony WH-1000XM6 die ja dennoch recht hohe Investition überhaupt wert? Die kurze Antwort: Ja! In zahlreichen Testberichten – unter anderem auch von uns – konnten sie hervorragend abschneiden. Insbesondere der Klang, das ANC und die verschiedenen Steuermöglichkeiten zählten für uns im Testbericht zu den Highlights. Generell lässt sich sagen, dass Sony hier auf richtig hochwertige Technik gesetzt hat – und das hört man.

Gleichzeitig hatten wir jedoch auch einige Kritikpunkte. Primär der Tragekomfort fiel für meinen Kollegen Ben beim Test nicht ganz so gut aus. Da sowas aber natürlich auch sehr individuell ist, lässt sich das vielleicht noch am ehesten verkraften. Wenn Euch die Sony WH-1000XM6 ansonsten zusagen, solltet Ihr sie zumindest mal ausprobieren. Dank der oftmals möglichen kostenfreien Rücksendung bei Amazon ist das easy möglich.

