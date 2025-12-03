Smartphones, Geldbörsen oder Haustürschlüssel zählen zu den Dingen, die wir so gut wie immer bei uns haben. Allerdings sind es auch genau die Sachen, die unglaublich gerne verloren gehen. Abhilfe schaffen hier unter anderem Apple AirTags. Die deutlich günstigere Alternative ist jetzt im Angebot.

Genauer gesagt handelt es sich um die Ugreen FineTracks Mini, die Ihr jetzt im Doppelpack erhaltet. Amazon reduziert die Smart Tracker gerade um 28 Prozent, wodurch Ihr keine 20 Euro mehr zahlt. Passend dazu bekommt Ihr noch eine „Keychain“, um das Gadget direkt am Schlüssel, Rucksack oder dem Reisekoffer zu befestigen.

Ugreen FineTrack Mini 17,99 € Der UGREEN FineTrack Mini überzeugt durch 18 Monate Akkulaufzeit mit CR2032-Batterie und nahtlose Apple Find My-Integration für weltweites Tracking.​ Kompaktes Tracker-Design mit 80 dB lauter Sirene erleichtert die Nahsuche; inklusive Silikonhüllen im Doppelpack. Zum Angebot

Apple-Alternative: Das bieten die Ugreen FineTracks Mini

Neben der Mini-Variante bietet Ugreen auch die „Standard“ FineTracks. Diese bekommt Ihr gerade auch im Viererpack für 20,89 Euro. Allerdings sind sie deutlich größer und werden ohne passende Silikonhülle ausgeliefert. Ansonsten ähneln sich die beiden Modelle. Sie nutzen die Apple „Find My“-App und stoßen einen 80 dB lauten Alarm aus, wenn sich der Tracker von Euch entfernt – lauter als die Apple AirTags und somit perfekt, um Euch gegen einen Diebstahl zu wappnen. Die Mini-Version hält mit einer Batterie bis zu 18 Monate, die Standard-Variante bis zu 2 Jahre.

Tracker im Doppelpack-Deal

Möchtet Ihr Euch die Ugreen FineTrack Mini schnappen, zahlt Ihr regulär 24,99 Euro. Allerdings sinkt der Preis samt Silikonhülle derzeit auf 17,99 Euro. Soll es nur ein einzelner Tracker sein, werden 10,99 Euro fällig. Den Verkauf übernimmt Ugreen selbst, der Versand erfolgt jedoch durch Amazon. Bedenkt zudem, dass der Versandriese aktuell eine längere Rückgabefrist bietet. Sollten Euch die Tracker also nicht zusagen, habt Ihr bis zum 15. Januar Zeit, die Gadgets wieder zu retournieren. Wie lange der Deal noch gilt, ist allerdings nicht bekannt.

