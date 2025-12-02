Amazon hat den Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete zum Black Friday um 550 Euro reduziert. Die Ersparnis von 37 Prozent wird jetzt allerdings noch einmal angehoben, wodurch Ihr noch einmal 50 Euro weniger zahlt. Günstiger gab es den besten Saugroboter 2025 noch nie.
Saugroboter mit Wischfunktion: Das perfekte Modell im Angebot
Unser Saugroboter-Experte Thomas krönt das Dreame-Gerät mit der Bezeichnung der „absoluten Perfektion“. In seinem Test zum Dreame Aqua10 Ultra Roller war er absolut begeistert von der unglaublich guten Saugleistung und dem makellosen Wischergebnis, während der Robosauger fehlerfrei durch das Testgelände fegte. Möchtet Ihr wissen, warum Ihr es hier mit dem vermutlich besten Saugroboter 2025 zu tun habt, lohnt sich ein Blick in den Test. Und jetzt stürzt der Preis laut Preisvergleich deutlich ab.
Während Ihr vor wenigen Tagen noch stolze 1.429 Euro zahlen durftet, ist der Preis zum Black Friday bereits auf 949 Euro gefallen. Hier setzt Amazon kurz nach dem Shopping-Event jedoch einen drauf und reduziert die Kosten weiter. Somit zahlt Ihr nur noch 899 Euro für den Dreame Aqua10 Ultra Roller. Dass der Preis vor Weihnachten noch einmal fällt, ist jedoch sehr unwahrscheinlich.
Zu teuer gekauft? So könnt Ihr handeln
Habt Ihr Euch den Robosauger zum Black Friday bei Amazon ergattert, müsst Ihr Euch nicht ärgern. Der Versandriese ist in solchen Fällen recht kulant. Zum Prime Day bietet er beispielsweise eine entsprechende automatische Kostenerstattung. Solltet Ihr also noch kein Geld zurückerstattet bekommen haben (oder eine Benachrichtigung darüber erhalten haben) könnt Ihr auch dem Amazon-Kundenservice schreiben. Eine freundliche und kurze Nachricht, mit dem Hinweis, dass Ihr das Gerät unter der Bestpreis-Annahme gekauft habt, reicht in der Regel aus, um die Erstattung der Mehrkosten zu erhalten.
Sollte das Ganze nicht mit Erfolg gekrönt sein oder Ihr bei einem anderen Händler zugeschlagen haben, könnt Ihr Euer gekauftes Produkt auch zurückgeben und Euch anschließend das Angebot hier schnappen. Bedenkt jedoch, dass solche Deals in der Regel nur wenige Tage halten – wartet also mit der Neubestellung nicht zwingend, bis das Geld des Händlers wieder auf Eurem Konto ist.
Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Dreame-Saugroboter interessant für Euch? Lasst es uns wissen!
