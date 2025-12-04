Der meistverkaufte E-Scooter des Versandhändlers MediaMarkt stammt aus dem Hause Xiaomi. Den Scooter 5 gibt’s jetzt ganze 25 Prozent günstiger, weshalb Ihr ihn zu einem echten Sparpreis abgreifen könnt.

Für den Weg zur Arbeit, zu Freunden, oder zum Sport: Ein E-Scooter ist ziemlich praktisch und bei MediaMarkt jetzt auch noch irre günstig. Für nur 299 Euro eignet sich das Gefährt auch ganz prima als Weihnachtsgeschenk für alle, die (noch) keinen Führerschein haben. Was Ihr für Euer Geld im Detail bekommt, klären wir hier.

So gut ist der Preis des E-Scooters

MediaMarkt gibt für den Xiaomi Scooter 5 einen UVP von 399,99 Euro an. Diesen reduziert der Elektronikhändler jetzt um 25 Prozent, sodass für Euch nur noch 299 Euro auf der Rechnung stehen. Für diesen Preis ist der Scooter echt ziemlich günstig – sogar deutlich günstiger als manche Smartphones.

Xiaomi Scooter 5 299,00 € Der Xiaomi Scooter 5 überzeugt mit robuster Bauweise und starker Motorleistung von bis zu 700 W. Seine ausdauernde Akkulaufzeit sorgt dafür, dass Ihr problemlos Strecken von bis zu 60 km bewältigen könnt. Praktisch: Er lässt sich platzsparend zusammenklappen und somit leicht transportieren oder verstauen. Direkt zum Angebot!

Ein Blick auf den Preisvergleich bestätigt die Vermutung: Es handelt sich hier nicht nur um den besten Preis im Netz, sondern sogar um das historisch beste Angebot. Günstiger hat’s den Scooter also bisher noch nie gegeben. Der Scooter gehört zur Kategorie der „Preishelden“. Damit garantiert MediaMarkt immer den besten Preis anzubieten.

Damit überzeugt der Flitzer von Xiaomi

Der E-Scooter von Xiaomi ist optisch in einem schlichten Schwarz gehalten und sieht damit ziemlich elegant aus. Er verfügt natürlich über eine Straßenzulassung. Der Motor mit einer maximalen Leistung von 700 W schafft easy auch Steigungen von bis zu 18 Prozent. Insgesamt erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 20 km/h, sodass Ihr flott, aber dennoch sicher Euer Ziel erreicht. Der Scooter ist bis zu 120 kg belastbar.

Über drei Modi (Fußgänger, Standard und Sport) könnt Ihr das Fahrverhalten an die äußeren Umstände anpassen. Die 10-Zoll-Reifen und eine vordere Doppelfederung liefern währenddessen ausreichend Komfort, auch bei Strecken in eher unwegsamem Gelände. Für schnelles Abbremsen sorgt das duale Bremssystem mit einer mechanischen Trommelbremse vorn und einer elektrischen Bremse hinten.

Der 10.200-mAh-Akku bringt Euch mit einer Ladung bis zu 60 km weit, was für diesen Preis eine ziemlich ordentliche Reichweite ist. Innerhalb von acht Stunden ist er wieder vollständig aufgeladen und Ihr könnt erneut Gas geben. Praktisch: Dank IPX5-Schutzklasse kann Regen dem E-Scooter nichts anhaben. Ihr könnt ihn also ebenfalls ohne Überdachung draußen stehen lassen. Er lässt sich aber auch klappen und mit einem Gewicht von 20,1 kg in den Hausflur stellen.

Den Bestseller gibt es jetzt für 299 Euro bei MediaMarkt. Wie lange das Angebot noch läuft, ist ungewiss. Versand zahlt Ihr übrigens keinen, es bleibt also bei 299 Euro.

Xiaomi Scooter 5 299,00 € Der Xiaomi Scooter 5 überzeugt mit robuster Bauweise und starker Motorleistung von bis zu 700 W. Seine ausdauernde Akkulaufzeit sorgt dafür, dass Ihr problemlos Strecken von bis zu 60 km bewältigen könnt. Praktisch: Er lässt sich platzsparend zusammenklappen und somit leicht transportieren oder verstauen. Direkt zum Angebot!