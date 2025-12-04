Wenn wir an Tech-Giganten aus China denken, dürfte relativ schnell Xiaomi in der Liste auftauchen. Neben seinen Smartphones bietet das Unternehmen eine ganze Bandbreite von Top-Geräten. Hierzu zählen auch Smart-TVs, wie der Xiaomi TV F 65, den Ihr aktuell zum Spitzenpreis ergattern könnt.

Der 4K-Fernseher ist jedoch nicht nur günstig, sondern kann sich auch wacker auf Platz 1 der Bestseller-Liste von Amazon im Bereich „Fernseher“ halten. Dank HDR10 und einer starken Bildqualität kann das Budget-Modell jedenfalls überzeugen. Jetzt gibt’s den Xiaomi-TV für 389 Euro beim Versandriesen.

Xiaomi TV F 65 389,00 € Der Xiaomi TV F 65 bietet ein 4K UHD Display mit 100 Hz Bildwiederholrate für besonders flüssige Bilder und eignet sich gut für Gaming. Er läuft mit Fire TV OS und integriert Alexa für einfache Sprachsteuerung. Zudem überzeugt er mit guter Farbdarstellung, HDR10-Unterstützung und schneller Bedienung. Jetzt für 389 € zuschlagen

Xiaomi TV F 65 2026 – Das bietet Euch der Smart-TV

Xiaomi reiht sich mit dem TV F 65 2026 in die Riegen von Hisense, TCL oder sogar den Budget-Varianten von LG und Samsung ein. Der 4K-Fernseher bietet ein 65-Zoll-VA-Panel mit einer Direct-LED-Hintergrundbeleuchtung. Im Netz ist teilweise zwar auch die Rede von QLED, allerdings trifft dies nur auf die Pro-Variante zu. Bilder werden hier mit 3.840 x 2.160 (4K-UHD) aufgelöst. Dabei bietet das Gerät eine Bildwiederholrate von maximal 60 Hz. Allerdings könnt Ihr diese im Game-Boost-Modus auf bis zu 120 Hz erhöhen.

Der Xiaomi-Fernseher bietet unter anderem eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Bildquelle: Xiaomi

Trotzdem sind keine tatsächlichen 4K@120Hz-Darstellungen möglich, da der TV keine HDMI-2.1-Ports besitzt. Stattdessen setzt Xiaomi auf drei HDMI-2.0-Anschlüsse, die auch über eARC und ALLM verfügen. VRR sucht Ihr ebenfalls vergeblich. Das Bild wird durch HDR10+ und die sogenannte MEMC-Bewegungsglättung jedoch deutlich aufgehübscht, falls Ihr lieber Filme schauen möchtet.

Als Betriebssystem setzt der Hersteller auf Fire TV, was eine Vielzahl von Apps, darunter natürlich auch Netflix, Disney+ & Co., verspricht. Das Budget-Modell bietet also ein starkes Gesamtpaket für alle, die gerne Serien mit einer ordentlichen Bildqualität schauen und nicht zwingend auf höchstem Niveau zocken müssen.

65-Zoll-Fernseher unter 400 Euro – Lohnt sich das?

Gerade bietet Amazon den Smart-TV zum Schnäppchenpreis an. Als Referenz nutzt der Versandriese, wie so oft, die UVP in Höhe von 569 Euro und zieht hiervon 32 Prozent ab. Den Xiaomi TV F 65 bekommt Ihr somit für gerade einmal 389 Euro geboten – etwas teurer als am Black Friday, aber dennoch ein richtig starkes Angebot für den 4K-Fernseher.

Der Smart-TV (Kaufberatung) kann auf dem Papier definitiv überzeugen und setzt sich bei Amazon sogar als Bestseller in der Fernseher-Kategorie durch. Zur unverbindlichen Preisempfehlung würden wir Euch das Einsteigermodell allerdings nicht empfehlen. Beim Preisschild von 389 Euro könnt Ihr hier getrost zuschlagen. Seid Ihr also auf der Suche nach einem günstigen und großen Fernseher, seid Ihr mit diesem Deal wirklich gut beraten.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Lohnt sich der Xiaomi TV F 65 2026 für unter 400 Euro? Lasst es uns wissen!