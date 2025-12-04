Die Sennheiser Momentum 4 Wireless Kopfhörer gibt’s jetzt bei MediaMarkt zu einem echt starken Preis. Sie sind eine richtig gute Wahl für alle, die auf Qualität beim Musikgenuss setzen. Wir schauen genauer hin.

Wenn Ihr gerade auf der Suche nach starken Over-Ear-Kopfhörern seid, lohnt sich ein Blick auf ein besonders attraktives Angebot bei MediaMarkt. Die Sennheiser Momentum 4 Wireless zählen seit Jahren zu den beliebtesten Modellen im Premium-Segment – vor allem wegen ihrer klaren Höhen, satten Bässe und einer Akkulaufzeit von rund 60 Stunden. MediaMarkt verkauft sie jetzt zu einem richtig starken Preis.

Sennheiser Momentum 4 Wireless: Satte Klangqualität im Kunststoff-Paket

Schauen wir uns zuerst den größten Vorteil der starken Over-Ear-Kopfhörer (Bestenliste) an. Hier ist natürlich die Rede von den 42 Millimeter großen, dynamischen Treibern. Diese sorgen für einen klaren Klang, sowohl in hohen als auch in tiefen Frequenzbereichen. In seinem Test zu den Sennheiser Momentum 4 beschreibt mein Kollege den Klang als sauber und punchig – und passender könnte man es kaum darstellen. Auch der Support von Bluetooth-Codecs, wie SBC, AAC, aptX und aptX adaptive, dürfte einige Sound-Fans unter Euch freuen.

Sennheiser Momentum 4 Wireless 179,00 € Die Sennheiser Momentum 4 Wireless überzeugen mit einer Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden , exzellentem Klang mit klaren Höhen und satten Bässen und praktischer Multipoint-Bluetooth-Verbindung für Flexibilität zwischen mehreren Geräten. Zum Angebot!

Sennheiser setzt zudem auf eine sehr lange Akkulaufzeit von 60 Stunden, eine adaptive aktive Geräuschunterdrückung und natürlich Multipoint-Bluetooth. Vor allem beim ANC lässt der Hersteller nichts anbrennen. Leider schmücken die Momentum 4 ziemlich viel Kunststoff und auch die Steuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ebenfalls fraglich ist die Entscheidung, einen Klinkenanschluss mit 2,5 Millimeter, statt 3,5 zu nutzen. Dennoch wird direkt klar, warum die Sennheiser so Preisstabil sind.

Lohnt sich das Angebot von MediaMarkt?

MediaMarkt verlangt aktuell nur 179 Euro für die Sennheiser Momentum 4. Versand zahlt Ihr keinen. Der Preisverlauf legt nahe, dass es sich hierbei um einen richtigen Rekordpreis handelt. Lediglich der Händler Galaxus ist im Moment 10 Cent günstiger. Alles in allem lohnt sich das Angebot definitiv. Vor allem dann, wenn Ihr ohnehin nach Over-Ear-Kopfhörern mit einem starken Klangbild, Bluetooth-Codecs und einem effektiven ANC sucht.

Sennheiser Momentum 4 Wireless 179,00 € Die Sennheiser Momentum 4 Wireless überzeugen mit einer Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden , exzellentem Klang mit klaren Höhen und satten Bässen und praktischer Multipoint-Bluetooth-Verbindung für Flexibilität zwischen mehreren Geräten. Zum Angebot!

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind die Sennheiser Momentum 4 Wireless interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu kostspieligeren Sony-Modellen? Lasst es uns wissen!