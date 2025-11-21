Zum Black Friday reduziert MediaMarkt eine unglaubliche Vielzahl von Produkten. Einen der wohl besten Deals bekommt Ihr schon jetzt: Die Garmin Fenix 7 Pro Solar durchbricht erstmals eine wichtige Preisgrenze. Wir haben alle Details.

Mit der Garmin Fenix 7 Pro Solar holt Ihr Euch eine echte Premium-Smartwatch ins Haus. Neben einer unglaublich langen Akkulaufzeit bietet die intelligente Uhr ein Top-Display und gilt als optimaler Sport-Begleiter. Zum Black Friday reduziert MediaMarkt die Fenix 7 Pro Solar jetzt auf ein neues Rekordtief.

Angebot zur Garmin Fenix 7 durchbricht erstmals Preisgrenze

Garmin-Smartwatches zählen nicht unbedingt zu den Wearables, die wir als günstig bezeichnen würden. Der Hersteller setzt seine Preise nicht selten bei 500 Euro oder mehr für die Premium-Modelle an. So war es auch lange Zeit bei der Garmin Fenix 7 Pro Solar: Die Smartwatch mit Solarmodul erhielt eine UVP über 699,99 Euro. Diesen Preis nutzt MediaMarkt als Referenz und zieht eiskalt 42 Prozent zum Black Friday ab. Dadurch zahlt Ihr für die Garmin Fenix 7 nur noch 399 Euro – so wenig, wie nie zuvor.

Garmin Fenix 7 Pro Solar 399,99 € Die Garmin Fenix 7 Pro Solar bietet dank Solar-Ladelinse eine extrem lange Akkulaufzeit von bis zu 22 Tagen. Sie verfügt über ein robustes, kratzfestes Saphirglas und ein gut lesbares 1,3-Zoll-MIP-Display. Für Outdoor-Sportler sind präzises GPS, viele Sportmodi und eine LED-Taschenlampe inklusive Sicherheitslicht integriert. Direkt zum Angebot

Der nächstbeste Preis im Netz (Decathlon) wird mit 454,98 Euro angegeben. Auch der nachfolgende Preisverlauf zeigt, dass sie bis vor wenigen Stunden noch mindestens 484 Euro kostete. Möchtet Ihr zuvor noch etwas mehr zur Smartwatch erfahren, empfiehlt sich ein Blick in unseren Test zur Garmin Fenix 7 Pro. Hier waren es vor allem das umfangreiche Tracking, die tollen Outdoor-Sport-Features, die hochwertige Verarbeitung und die extrem gute Akkulaufzeit, die uns überzeugt haben.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Garmin Fenix 7 zu diesem Preis interessant für Euch? Lasst es uns wissen!