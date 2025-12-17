Der Versandriese haut somit kurz vor Weihnachten die Huawei Watch GT 4 zum bisher besten Preis raus. In Verbindung mit dem Edelstahl-Armband zahlt Ihr für kurze Zeit nur noch 129 Euro. Zusätzlich gewährt Euch Amazon eine erweiterte Garantie über sechs zusätzliche Monate. Einen Wermutstropfen hat der Deal dennoch.
Geniale Smartwatch zum Top-Preis – Mit Vorsicht zugreifen
Die Smartwatch ist seit einigen Jahren erhältlich, hat aber nichts von ihrem einstigen Glanz verloren. Sie bietet eine ausgezeichnete Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen, ein richtig schickes AMOLED-Display, zahlreiche Sensoren sowie Sportmodi und kann von einem umfangreichen App-Ökosystem profitieren. Möchtet Ihr mehr erfahren, lohnt sich ein Blick in unseren Test zur Huawei Watch GT 4 dennoch. Alternativ haben wir Euch die wichtigsten Fakten nach diesem Abschnitt noch einmal zusammengefasst.
Kein Bild zum Produkt
Watch GT 4 (41 mm)
vorhanden
|Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband
|Smartwatch
|Marktstart
|September 2023
|Verfügbarkeit
|ja
|UVP
|249,00 €
|Farbe
|
|Betriebssystem
|HarmonyOS
|Kompatibilität
|
|Gehäuseform
|rund
|Displaygröße
|1,32 zoll
|Touchscreen
|✓
|Wasser- und Staubdicht
|Untertauchen
Amazon verlangt jetzt so wenig wie noch nie für die intelligente Uhr und reduziert die regulären Kosten in Höhe von 190 Euro um satte 61 Euro. Der aktuelle Huawei-Deal soll zudem bis zum 22. Dezember laufen. Dennoch eignet sich die Smartwatch nur bedingt als Weihnachtsgeschenk. Denn der sie kommt erst nach dem Freudenfest an. Genauer gesagt gibt das Unternehmen eine Lieferzeit zwischen dem 21. und 23. Februar an. Wisst Ihr also, dass Ihr mit Amazon-Gutscheinen beschenkt werdet oder seid auf der Suche nach einer schönen und leistungsfähigen Smartwatch, benötigt sie aber nicht in den nächsten drei Tagen, seid Ihr mit diesem Deal definitiv gut beraten.
Was haltet Ihr von dem Deal? Seid Ihr bereit, etwas länger auf das Gerät zu warten, wenn Ihr es zum richtig guten Preis bekommt? Lasst es uns wissen!
Mit diesem Symbol kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, nextpit weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!