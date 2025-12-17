Ihr habt Euch Amazon-Gutscheine zu Weihnachten gewünscht oder seid auf der Suche nach einer schicken Smartwatch mit langer Akkulaufzeit? Dann bietet der Versandriese gerade einen echten Top-Deal. Die Sportuhr sieht nicht nur edel aus, sondern kostet gerade satte 61 Euro weniger.

Der Versandriese haut somit kurz vor Weihnachten die Huawei Watch GT 4 zum bisher besten Preis raus. In Verbindung mit dem Edelstahl-Armband zahlt Ihr für kurze Zeit nur noch 129 Euro. Zusätzlich gewährt Euch Amazon eine erweiterte Garantie über sechs zusätzliche Monate. Einen Wermutstropfen hat der Deal dennoch.

Huawei Watch GT 4 129,00 € Die Huawei Watch GT 4 bietet ein elegantes Design mit sehr langer Akkulaufzeit und scharfem AMOLED-Display. Highlights sind das umfassende Gesundheits- und Fitnesstracking mit präzisem GPS und zahlreichen Sportmodi. Perfekt für alle, die Wert auf Design und Funktionalität setzen. Direkt zum Angebot

Geniale Smartwatch zum Top-Preis – Mit Vorsicht zugreifen

Die Smartwatch ist seit einigen Jahren erhältlich, hat aber nichts von ihrem einstigen Glanz verloren. Sie bietet eine ausgezeichnete Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen, ein richtig schickes AMOLED-Display, zahlreiche Sensoren sowie Sportmodi und kann von einem umfangreichen App-Ökosystem profitieren. Möchtet Ihr mehr erfahren, lohnt sich ein Blick in unseren Test zur Huawei Watch GT 4 dennoch. Alternativ haben wir Euch die wichtigsten Fakten nach diesem Abschnitt noch einmal zusammengefasst.

Kein Bild zum Produkt

Watch GT 4 (41 mm)

vorhanden Huawei Watch GT 4 (41 mm) Datenblatt Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband Smartwatch Marktstart September 2023 Verfügbarkeit ja UVP 249,00 € Farbe Gold

Silber Betriebssystem HarmonyOS Kompatibilität Android

iOS Gehäuseform rund Displaygröße 1,32 zoll Touchscreen ✓ Wasser- und Staubdicht Untertauchen

Amazon verlangt jetzt so wenig wie noch nie für die intelligente Uhr und reduziert die regulären Kosten in Höhe von 190 Euro um satte 61 Euro. Der aktuelle Huawei-Deal soll zudem bis zum 22. Dezember laufen. Dennoch eignet sich die Smartwatch nur bedingt als Weihnachtsgeschenk. Denn der sie kommt erst nach dem Freudenfest an. Genauer gesagt gibt das Unternehmen eine Lieferzeit zwischen dem 21. und 23. Februar an. Wisst Ihr also, dass Ihr mit Amazon-Gutscheinen beschenkt werdet oder seid auf der Suche nach einer schönen und leistungsfähigen Smartwatch, benötigt sie aber nicht in den nächsten drei Tagen, seid Ihr mit diesem Deal definitiv gut beraten.

Was haltet Ihr von dem Deal? Seid Ihr bereit, etwas länger auf das Gerät zu warten, wenn Ihr es zum richtig guten Preis bekommt? Lasst es uns wissen!