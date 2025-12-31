Smartphone-Hersteller legen nun schon seit einigen Jahren nur noch selten die passenden Ladegeräte in den Lieferumfang. Allerdings würde das Baseus Picogo auch jeglichen Rahmen sprengen. Denn es handelt sich um ein 100-W-Modell, das über Touch-Control gesteuert wird und sogar Euer MacBook wieder mit ausreichend Saft versorgt. Noch bis zum 11. Januar könnt Ihr Euch das Schnellladegerät bei Amazon für weniger als 30 Euro schnappen.
Baseus Picogo 100 W: Schnellladung in Bestform
Es handelt sich hier um ein klassisches Netzteil mit zwei Stecker-Kontakten. Diese müsst Ihr nur in einer Steckdose platzieren und schon kann es losgehen. Zwei USB-C- und ein USB-A-Port sind auf der Rückseite, wodurch Ihr mehrere Geräte gleichzeitig mit bis zu 100 Watt versorgen könnt. Darüber könnt Ihr über einen Smart Display die aktuelle Gesamtleistung sehen und über eine Touch-Steuerung auf der Seite sogar die Leistungsanzeige für jeden Anschluss im Auge behalten. Es handelt sich um ein Galliumnitrid-Ladegerät (GaN), das höhere Spannungen und Temperaturen aushält, als herkömmliche Geräte.
- Passend dazu: Vier Smartphone-Deals, die Ihr nicht verpassen solltet
Das Netzteil ist mit den aktuellen iPhone- und MacBook-Modellen kompatibel. Natürlich könnt Ihr damit auch Android-Smartphones wieder mit Strom versorgen. Baseus gibt an, dass Ihr mit dem Picogo etwa ein MacBook Air innerhalb von 30 Minuten auf bis zu 56 Prozent bringt.
Nur noch wenige Tage: Top-Ladegerät mit 43 Prozent Rabatt
Das Schnellladegerät kostet Euch normalerweise 52,99 Euro. Kurz nach dem Jahreswechsel zahlt Ihr allerdings nur noch 29,99 Euro bei Amazon – so wenig, wie nie zuvor. Als Verkäufer tritt hier Baseus auf, während der Versandriese den Versand abwickelt. Stellt Euch allerdings auf eine etwas längere Lieferzeit ein. Das Angebot zum Baseus Picogo 100-W-Ladegerät läuft noch bis zum 11. Januar. Allerdings könnte es auch früher enden, sollten die Bestände aufgebraucht sein.
Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Ladegerät interessant für Euch? Lasst es uns wissen!
