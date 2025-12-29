Neue Smartphones sind ganz schön teuer. Selbst wenn man gerade erst zu Weihnachten Geld geschenkt bekommen haben sollte, kann die kostspielige Investition in ein neues Top-Handy abschrecken. Doch es geht auch anders! Die Lösung lautet: professionell erneuerte Geräte. Genau die gibt’s bei Back Market gerade zum Sonderpreis. Mit dabei sind unter anderem das Galaxy S24 oder das Pixel 8 Pro.
Mit Galaxy S24 und mehr: Samsung-Handys zu Sonderpreisen
Ganze drei unserer vier Angebotstipps drehen sich rund um den beliebten Hersteller Samsung. Den Anfang macht dabei das Galaxy S24, also das Vorgängermodell zur aktuellen Smartphone-Generation. Dank hervorragender Technik und einem langen Update-Support ist das Smartphone aber auch 2025 und darüber hinaus weiterhin eine exzellente Wahl.
- Mehr erfahren: Samsung Galaxy S24 im Test
Bei Back Market kommt Ihr derzeit für 406 Euro an das Galaxy S24 mit 128 GB in „hervorragendem“ Zustand. Das bedeutet: Das Samsung-Handy verfügt über ein makelloses Display, fast keine Gebrauchsspuren am Gehäuse und einen weiterhin alltagstauglichen Akku. Wie immer bei Back Market wurde das Gerät vor dem Verkauf von Experten geprüft und professionell erneuert.
Wer etwas mehr Power möchte, kann sich alternativ auch das Galaxy S24 Ultra schnappen. Hier stehen mit 256 GB Speicher und dem Zustand „Hervorragend“ derzeit 655 Euro auf der Rechnung.
- Über 150 Euro billiger als beim Neukauf: Galaxy S24 Ultra für 655 Euro (Zustand: Hervorragend)
Auch S23-Reihe gibt es günstig
Wer kein Problem damit hat, eine weitere Samsung-Generation zurückzugehen, kommt schon für lediglich 392 Euro an das Galaxy S23 in hervorragendem Zustand. Die Ultra-Variante des S23-Modells gibt’s hingegen für 451 Euro im gleichen Zustand.
- Galaxy S23 für 392 Euro (Zustand: Hervorragend)
- Galaxy S23 Ultra für 448 Euro (Zustand: Hervorragend)
Pixel 8 Pro für 407 Euro
Natürlich beschränken sich die Angebote von Back Market aber nicht nur auf Samsung-Geräte. So können wir Euch beispielsweise ebenso das Pixel 8 Pro empfehlen. Für 438,44 Euro bekommt Ihr das Google-Smartphone mit 128 GB Speicher in hervorragendem Zustand.
- Mehr zum Google-Handy: Google Pixel 8 Pro im Test
Übrigens: Bei den meisten Handy-Deals habt Ihr auch die Möglichkeit, einen komplett neuen Akku zum Gerät dazuzukaufen. Für alle, die keine Kompromisse bei der Akkulaufzeit machen möchten, kann sich der Aufpreis durchaus lohnen. Aber auch mit dem Standard-Akku solltet Ihr problemlos durch den Alltag kommen.
Jetzt seid Ihr gefragt: Kommen für Euch gebrauchte Smartphones infrage und wenn ja, welches der vier Angebote findet Ihr am spannendsten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.
