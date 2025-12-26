Kalte Zimmer und trockene Heizungsluft nerven Euch im Winter? Lidl hat aktuell eine Infrarotheizung aus Naturstein stark reduziert. Wir zeigen Euch, was das Modell kann, wie viel Ihr spart und für wen sich das Angebot lohnt.

Infrarotheizungen funktionieren anders als klassische Heizkörper. Statt die Luft aufzuheizen, geben sie ihre Wärme direkt an Wände, Möbel und Personen ab. Das sorgt für ein gleichmäßiges, angenehmes Raumklima – ganz ohne Staubaufwirbelung oder ausgetrocknete Luft. Genau hier setzt das aktuelle Naturstein-Modell von Lidl an, das mit einem hohen Preisnachlass angeboten wird. Wir haben uns angeschaut, was dahintersteckt.

Das bietet die Infrarotheizung

Mit ihren Abmessungen von 100 × 40 Zentimetern und einer Leistung von 800 Watt ist die Heizung für Räume bis etwa 25 Quadratmeter ausgelegt. Ihr braucht lediglich eine freie Wandfläche und eine Steckdose – mehr Voraussetzungen gibt es nicht. Das Montagematerial ist bereits dabei, sodass die Installation unkompliziert vonstattengeht. Einmal angebracht, erwärmt die Heizung nicht nur die Raumluft, sondern auch die umliegenden Flächen. Diese speichern die Wärme und geben sie langsam wieder ab, auch wenn das Gerät bereits ausgeschaltet ist. Dadurch bleibt die Temperatur länger angenehm, ohne dass dauerhaft Strom fließt.

Ein Pluspunkt ist das beiliegende Thermostat. Darüber lassen sich Zeitpläne und Temperaturstufen festlegen. So könnt Ihr zum Beispiel einstellen, dass das Bad morgens schon warm ist, bevor der erste der Familie aufsteht – ohne manuell eingreifen zu müssen.

So steht es um den Lidl-Preis

Die Infrarotheizung der Marke marmony wird in Deutschland gefertigt und liegt normalerweise bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 449 Euro. Lidl senkt den Preis aktuell um 47 Prozent, sodass Ihr für die 800-Watt-Variante 236,05 Euro zahlt. Hinzu kommen noch 5,95 Euro Versandkosten. Eine kleinere Version mit 500 Watt ist derzeit online nicht verfügbar.

Infrarotheizung von marmony 236,05 € Infrarotheizung mit Raumthermostat. 800W Leistung für Räume bis zu 25 m². Wenig Staubaufwirbelung und daher gut für Allergiker geeignet. Das Thermostat erkennt offene Fenster und verfügt über einen Timer. 236,05 € bei Lidl

In den Bewertungen kommt das Modell gut weg: Bei knapp 250 Rezensionen erreicht die Heizung im Schnitt 4,6 von 5 Sternen. Wer weniger Geld ausgeben möchte, findet bei Lidl außerdem ein schlichtes Infrarot-Heizpanel der Eigenmarke Silvercrest für 89,99 Euro. Optisch einfacher, aber deutlich günstiger – eine Alternative für alle, die vor allem auf den Preis schauen. Aber Achtung: Hier schreibt Lidl bereits eine begrenzte Verfügbarkeit aus – schnell sein ist also die Devise.