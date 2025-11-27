Zum Black Friday gibt es zahlreiche Angebote rund ums smarte Wohnen. Dazu zählen auch die beliebten Thermostate von Bosch, die Ihr jetzt im rabattierten Starter-Kit bei MediaMarkt erhaltet. Doch auch die Einzel-Thermostate und ein weiteres Gadget sind jetzt günstiger.

Der Winter ist da. Vielerorts ist auch schon der erste Schnee(regen) gefallen und in deutschen Wohnungen häufen Fensterscheiben mit frischem Morgentau. Heizt Ihr Euer Zuhause, können hier recht schnell hohe Kosten entstehen. Um effizient zu heizen, lohnen sich smarte Thermostate, welche die Temperatur nach Euren Wünschen regulieren und sogar nach vorgegebenen Zeitplänen arbeiten, während sie Euch über den Verbrauch auf dem Laufenden halten. Die Modelle von Bosch gibt es zum Black Friday günstiger bei MediaMarkt und für alle Neueinsteiger lohnt sich jetzt ein Set ganz besonders.

Bosch Smart Home Starterset im Angebot – Das erwartet Euch

Die smarten Thermostate der zweiten Generation, die hier im Starterset beiliegen, bieten ein hochwertiges und vor allem gut sichtbares Display mit digitaler Temperaturanzeige. Über den LED-Leuchtring werdet Ihr zudem über den aktuellen Status informiert. Die Montage gestaltet sich recht einfach und benötigt lediglich etwas Muskelkraft und eine Rohrzange.

Einmal angebracht, könnt Ihr die Thermostate dann mit dem Bosch-Controller II (ebenfalls im Lieferumfang enthalten) verbinden und schon habt Ihr über die Bosch-App Zugang zu echt smarten Funktionen. Neben der Anpassung in 0,5-Grad-Schritten habt Ihr die Möglichkeit, Zeitpläne oder Heizpausen einzurichten. Eine Steuerung über Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant oder Siri ist natürlich ebenfalls möglich.

Das Bosch Heizkörperthermostat II ist, anders als die Vorgänger, auch mit Matter kompatibel. Image source: Bosch

Angetrieben werden die Thermostate über zwei austauschbare AA-Batterien. Diese sollen jedoch bis zu zwei Jahre halten. Wichtig für die Smart-Home-Profis: Die Bosch-Thermostate (Test) nutzen sowohl Zigbee 3.0 als auch Thread. Sie lassen sich also problemlos in eine Matter-Umgebung implementieren und erleichtern so die Zusammenarbeit verschiedener Geräte.

So viel zahlt Ihr für das Bosch-Set

Regulär steht eine UVP über 259,99 Euro an. Diese reduziert MediaMarkt während seiner Black-Friday-Aktion jedoch um 38 Prozent und so müsst Ihr nur noch mit 159,95 Euro rechnen. Versandkosten fallen nicht an, es sei denn, Ihr wählt die Sofort-Lieferung mit Uber (+ 5,99 Euro).

Noch mehr Angebote für mehr Energieeffizienz

Reichen Euch die beiden Thermostate im Starterset nicht aus, könnt Ihr Euch auch ein zusätzliches Zweier-Set schnappen. Die Bosch Thermostate II im Duo gibt’s aktuell für 99,95 Euro, was einer Ersparnis von 44 Prozent im Vergleich zur UVP entspricht. Hier gibt es derzeit zudem kein besseres Angebot. Möchtet Ihr den vollen Umfang genießen, könnt Ihr Euch auch ein 4er-Set der smarten Tür- und Fensterkontakte II von Bosch zum Preis von 139,95 Euro sichern. Diese bringt Ihr an, und schon registrieren die Thermostate, wenn Ihr lüftet, und passen die Leistung entsprechend an. Alle Angebote gelten nur noch während der laufenden Black Week – und enden somit in wenigen Tagen.

