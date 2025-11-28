Wer sein Zuhause effizient und ohne großen Aufwand reinigen möchte, setzt zunehmend auf Geräte, die Saugen und Wischen kombinieren. Ein Hersteller läutet seine Black-Week-Rabatte bereits ein und bietet mehrere Varianten deutlich günstiger an. Hier bekommst du die wichtigsten Infos.

Vor allem Haushalte mit Tieren oder kleinen Kindern kennen das Problem: Böden werden schnell schmutzig, klebrig oder voller Haare. Statt ständig Eimer und Wischmopp durchs Haus zu tragen, lässt sich die Reinigung mit einem Nass-/Trockensauger viel bequemer erledigen. Diese Geräte ersparen Kraft, sind im Nu einsatzbereit und liefern dank ständig frischem Wasser sichtbar bessere Ergebnisse als klassische Methoden. Mova hat zum Start der Black Weeks gleich drei unterschiedliche Modelle kräftig im Preis gesenkt – und zusätzlich gibt es einen Akku-Staubsauger im Sale.

Mova M50 Ultra: Cleverere Nass- und Trockensauger mit maximalem Komfort

Ein großer Vorteil von Nass- und Trockensaugern: Ihr müsst nicht erst den Boden staubsaugen, um danach feucht durchzuwischen, sondern könnt beides gleichzeitig in nur einem Schritt erledigen. Dadurch ist der Hausputz insgesamt viel schneller erledigt und Ihr könnt Euch anderen Dingen widmen.

Der Mova M50 Ultra ist eines der Flaggschiffe des Herstellers. Er überzeugt nicht nur durch 22.000 Pa Saugleistung und 20 N Abwärtsdruck, um auch hartnäckige Flecken zu entfernen. Ihr könnt ihn obendrein um 180 Grad neigen, um so auch unter niedrige Möbel zu kommen. Zusätzlich hilft ein abknickbarer Griff, damit Ihr Euch nicht bücken und kaum eigene Kraft aufwenden müsst. Außerdem ist hier ein Vor- und Rückwärtsantrieb verbaut, der Euch beim Putzen unterstützt.

Ein echtes Highlight ist zudem die sogenannte Triple-Edge-Reinigung: Ein Roboterarm fährt automatisch an Wänden aus und schabt Schmutz und Wasser ab – so bleibt kein Rand schmutzig. Das spezielle Bürstendesign sorgt zusätzlich dafür, dass sich keine Haare verwickeln können. Ebenfalls stark: Mit nur einer Akkuladung könnt Ihr bis zu 40 Minuten lang sauber machen, was laut Hersteller für bis zu 300 Quadratmeter reichen soll. Ein LED-Display informiert Euch währenddessen über die wichtigsten Details.

Wirklich praktisch mit Blick auf die Wartung: Der Saugwischer trennt Feststoffe und Flüssigkeiten voneinander, wodurch die Wartung leichter für Euch wird. Nach dem Hausputz reinigt sich der Saugwischer zudem mit 100 Grad heißem Wasser selbst und sterilisiert die Bürstenrolle. Anschließend trocknet er sich mit 90 Grad heißer Luft, damit Gerüche und Schimmel keine Chance haben. Ihr seht: Selbst muss man wenig tun bei der Wartung.

Im Black-Week-Angebot spart Ihr jetzt rund 200 Euro und zahlt so nur noch 399 Euro für den Saugwischer.

Mova M50 Ultra 399,00 € Der Mova M50 Ultra bietet starke Reinigungsleistung, flexible Handhabung und eine automatische Triple-Edge-Reinigung, die auch schwer erreichbare Kanten gründlich säubert. Zudem erleichtern Selbstreinigung mit heißem Wasser, Heißlufttrocknung sowie die Trennung von Schmutz und Flüssigkeiten die Wartung und sorgen für hygienische Ergebnisse. Zum Angebot!

Mova X4 Pro Saugwischer satte 45 Prozent günstiger

Noch günstiger kommt Ihr an den Mova X4 Pro Nass- und Trockensauger. Dieser soll laut Herstellerangaben der weltweit erste Nass- und Trockensauger sein, der kontinuierliches Wischen mit 80 °C heißem Wasser und präziser SpotHeat™-Sprühfunktion kombiniert. Dadurch soll er eine professionelle Reinigungsleistung liefern, die Fett, Kaffee und klebrige Verschmutzungen in Sekundenschnelle löst. Hier hilft vor allem auch der kraftvolle Heißwasserstrahl, welcher selbst die hartnäckigsten Flecken entfernen soll. Der X4 Pro behält dabei eine sichere Kontakttemperatur von 45 °C ein, um Eure Böden zu schonen.

Dieser hat mit 20.000 Pa zwar etwas weniger Saugkraft, erkennt aber ebenfalls automatisch den Verschmutzungsgrad und passt seine Leistung entsprechend an. Auch dieses Modell lässt sich um 180 Grad neigen, um überall entspannt sauber machen zu können. Und ein spezieller Bürstenabstreifer sorgt ebenfalls dafür, dass sich keine Haare verheddern. Mit einer Aufladung kommt Ihr sogar bis zu 45 Minuten aus und sollt dadurch bis zu 350 Quadratmeter sauber machen können. Da die Bürste bis an die Wand reicht, bleibt auch hier kein Schmutz an den Rändern zurück.

Ein weiterer Pluspunkt: Der Saugwischer verwendet während der Reinigung permanent 80 Grad heißes Wasser, um die Bürste durchgehend sauber zu halten und auch hartnäckige Flecken entfernen zu können. Das Schmutzwasser wird währenddessen ausgewrungen und landet im Schmutzwassertank, während Haare durchtrennt werden. Bei besonders eingetrockneten Flecken kommt der sogenannte SpotHeat-Sprüher zum Einsatz, der mit einem kräftigen Heißwasserstrahl selbst hartnäckigste Flecken entfernen soll.

Auch dieses Modell reinigt sich im Anschluss in der Station mit kochend heißem Wasser selbst und trocknet die Bürste mit heißer Luft, damit keine üblen Gerüche entstehen. Der Mova X4 Pro kostet jetzt im Black-Week-Angebot dank satten 45 Prozent Rabatt nur noch 329 Euro.

Mova X4 Pro 329,00 € Der Mova X4 Pro bietet trotz etwas geringerer Saugkraft eine flexible Handhabung, automatische Leistungsanpassung und gründliche Randreinigung, unterstützt durch eine haarresistente Bürste und bis zu 45 Minuten Laufzeit. Dank dauerhaft heißem Wasser, SpotHeat-Sprüher sowie automatischer Selbstreinigung und Heißlufttrocknung bleibt die Bürste hygienisch sauber und entfernt auch hartnäckige Flecken. Zum Angebot!

Noch günstiger: Diesen Nass- und Trockensauger gibt’s schon für unter 200 Euro

Das preiswerteste Modell ist der Mova M10 Nass- und Trockensauger. Hier spart Ihr gerade 150 Euro und zahlt nur noch 199 Euro. Dafür bekommt Ihr einen Saugwischer mit 18.000 Pa Saugkraft, einem ebenfalls um 180 Grad neigbaren Design und einem leichten Gewicht. Eine Akkuladung hält immerhin 40 Minuten lang, was für den Alltag absolut ausreichen kann.

Auch dieses Modell spült während der Reinigung permanent die Bürste mit sauberem Wasser, während das schmutzige Wasser abgesaugt wird. Die Bürste reicht ebenso direkt bis an den Rand und kleine Haken im Inneren schneiden aufgewickelte Haare durch, damit sich nichts verheddert. Nach dem Saubermachen wird die Bürste mit 75 Grad heißem Wasser automatisch in der Station gereinigt und anschließend auch hier mit heißer Luft getrocknet, sodass Ihr kaum einen Wartungsaufwand habt. Im Black-Week-Angebot zahlt Ihr nur noch 199 Euro.

Mova M10 199,00 € Der Mova M10 ist das günstigste Modell und bietet 18.000 Pa Saugkraft, 40 Minuten Laufzeit sowie ein leichtes, um 180 Grad neigbares Design. Die Bürste wird während und nach der Reinigung automatisch gespült, mit heißem Wasser gesäubert und per Heißluft getrocknet, wodurch kaum Wartung nötig ist. Bei Amazon ansehenBei MediaMarkt ansehen

Akkusauger mit erstaunlicher Laufzeit und Roboterarm im Angebot

Wie bereits eingangs erwähnt, hat der Hersteller zusätzlich noch einen praktischen Akkusauger im Angebot. Der Mova G70 Complete kann zwar nicht wischen, ist aber neben der Bodenreinigung auch als Handgerät mit dem mitgelieferten Zubehör für die Reinigung von Möbeln, Treppenstufen, Teppichen oder des Pkw-Innenraums bestens geeignet. Der kabellose Staubsauger punktet mit 38.000 Pa Leistung sowie einer erstaunlichen Akkulaufzeit von bis zu 90 Minuten.

Besonders clever: Ein Roboterarm drückt die Bürstenrolle an Wänden und Co. in Ecken hinein, um so bis an den Rand sauberzumachen, während die breite Beleuchtung dabei hilft, auch feinen Schmutz zu erkennen. Auch hier setzt der Hersteller auf eine spezielle Bürstenrolle, die das Verheddern von Haaren reduziert.

Alles in allem ist der Akkusauger eine gute Ergänzung zu einem Saugwischer oder Saugroboter. Im Black-Week-Angebot kostet dieses Modell dank 70 Euro Rabatt jetzt nur noch 229 Euro.

Mova G70 Complete 229,00 € Der Mova G70 Complete nutzt eine haarresistente Bürstenrolle und bietet mit seinem Zubehör flexible Einsatzmöglichkeiten für Möbel, Teppiche und schwer erreichbare Bereiche. Durch den aktuellen Rabatt ist er günstig erhältlich und eignet sich ideal als Ergänzung zu Saugwischern oder Saugrobotern. Zum Angebot!

Alle Mova-Angebote laufen dabei übrigens noch bis zum 1. Dezember. Wenn Ihr bei den Akku- und Nass-/Trockensauger-Schnäppchen zuschlagen wollt, solltet Ihr Euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen.