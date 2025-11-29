MediaMarkt wirft die Garmin Vivoactive 5 zu einem richtigen Witzpreis aus dem Lager. Aber nur noch für ganz kurze Zeit, bis zum 1. Dezember. Wie gut das Angebot tatsächlich ist, klären wir jetzt in diesem Artikel.

Garmin‑Uhren unter 200 Euro sind eine ziemliche Seltenheit. Fans der Marke wissen: Die Wearables sind meist richtig teuer. Umso stärker ist deshalb das Angebot zur Vivoactive 5 Music, die Ihr bei MediaMarkt jetzt für 159 Euro abstauben könnt.

Garmin Vivoactive 5: So gut ist der MediaMarkt-Preis

Für 159 Euro sichert Ihr Euch die Garmin-Watch zum besten Preis aller Zeiten. Vorher hat’s die Uhr also noch nie günstiger gegeben. Noch vor wenigen Tagen hättet Ihr rund 196 Euro über den Tresen schieben müssen, das MediaMarkt-Angebot ist also wirklich ziemlich stark. Ihr spart Euch aktuell auch die Versandkosten, es bleibt also bei den 159 Euro. Aber Achtung: Die Garmin ist Teil der Black Friday Deals von MediaMarkt, die bereits am 1. Dezember wieder auslaufen. Dennoch besteht eine gute Chance, dass Ihr sie auch nach dem 1. Dezember noch für 159 Euro abgreifen könnt. Denn MediaMarkt kennzeichnet sie als „Preisheld“ und gibt das Versprechen, dass kein anderer Händler das Gerät günstiger anbietet – dauerhaft.

Damit punktet die Smartwatch

Die Garmin Vivoactive 5 Music steckt in einem Armband aus Silikon und wirkt auf den ersten Blick wie eine herkömmliche Smartwatch. Sie bringt ein 1,2-Zoll-AMOLED-Display mit, das Euch Trainings- und Gesundheitsdaten gestochen scharf anzeigt. Dazu zählen rund 30 Sportmodi, ein präzises GPS sowie umfassende Sensoren für Herzfrequenz, Schlafanalyse, Stress-Tracking und Body Battery. Dank 5-ATM-Wasserschutz eignet sich die Uhr auch fürs Schwimmen.

Praktisch: Da es sich hierbei um die „Music“-Version handelt, lassen sich auf der Uhr Songs und Playlists speichern, sodass Ihr beim Sport komplett ohne Smartphone Musik hören könnt. Sie ist mit Android wie iOS kompatibel und schickt Benachrichtigungen bei WhatsApp-Nachrichten oder Anrufen. Zum Bezahlen unterwegs könnt Ihr auf Garmin Pay zurückgreifen. Dank der Akkulaufzeit von bis zu 11 Tagen im Smartwatch-Modus kann sie definitiv mit der Konkurrenz mithalten. Insgesamt ist die Vivoactive 5 also eine eine Fitness-Smartwatch, die starke Garmin-Technik mit komfortablen Alltagsfunktionen kombiniert. Für 159 Euro auch ein prima Weihnachtsgeschenk für alle, die gerne Sport treiben und dabei nicht auf ein stylishes Design verzichten wollen.

