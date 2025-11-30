Nicht jedes Black-Friday-Angebot ist automatisch gut, doch immer wieder erreichen Produkte im November ein neues Preistief. So geschehen jetzt auch beim Samsung Galaxy Tab S11. Das High-End-Modell hat eigentlich einen UVP von 899 Euro. MediaMarkt streicht hiervon aber jetzt 33 Prozent und sorgt so für einen noch nie dagewesenen Angebotspreis von 599 Euro.
Preissturz: MediaMarkt macht das Samsung Galaxy Tab S11 so günstig wie nie zuvor
Klar: 599 Euro sind immer noch eine Stange Geld. Wer sein Auge aber ohnehin auf ein High-End-Tablet aus dem Hause Samsung geworfen hat, sollte hier wirklich zugreifen. Denn der Preisverlauf zeigt: So günstig wie jetzt, war das Galaxy Tab S11 zuvor noch nie!
MediaMarkt sorgt mit seinem Black-Friday-Angebot – welches nur noch bis Montag läuft – also für einen neuen Tiefstpreis. Das Galaxy Tab S11 ist dabei erst in diesem Jahr rausgekommen, wodurch es sich hierbei auch um das erste, ernstzunehmende Angebot für das Samsung-Tablet handelt.
Wenn Ihr vor dem Kauf noch mehr über das Samsung Galaxy Tab S11 erfahren wollt, können wir Euch unseren ausführlichen Testbericht ans Herz legen. Kurz zusammengefasst: Das Samsung-Tablet kann insbesondere mit seinem scharfen wie hellen AMOLED-Display (bis zu 1.600 Nits), einer generell sehr hochwertigen Verarbeitung sowie der tollen Leistung selbst bei anspruchsvollen Aufgaben überzeugen.
