Nicht jedes Black-Friday-Angebot ist automatisch gut, doch immer wieder erreichen Produkte im November ein neues Preistief. So geschehen jetzt auch beim Samsung Galaxy Tab S11. Das High-End-Modell hat eigentlich einen UVP von 899 Euro. MediaMarkt streicht hiervon aber jetzt 33 Prozent und sorgt so für einen noch nie dagewesenen Angebotspreis von 599 Euro.

Samsung Galaxy Tab S11
Samsung Galaxy Tab S11 599,00 €
Das Samsung Galaxy Tab S11 (128 GB) bietet ein 11-Zoll-AMOLED-Display (120 Hz), MediaTek Dimensity 9400-Prozessor sowie 12 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Es eignet sich ideal für Multimedia, kreative Aufgaben, produktives Arbeiten und mobile Spiele. Es unterstützt Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, microSD-Speichererweiterung und bietet einen 8400-mAh-Akku sowie Android 16 mit S Pen-Support, was es zu einem leistungsstarken und vielseitigen High-End-Tablet macht.
599,00 € bei MediaMarkt

Preissturz: MediaMarkt macht das Samsung Galaxy Tab S11 so günstig wie nie zuvor

Klar: 599 Euro sind immer noch eine Stange Geld. Wer sein Auge aber ohnehin auf ein High-End-Tablet aus dem Hause Samsung geworfen hat, sollte hier wirklich zugreifen. Denn der Preisverlauf zeigt: So günstig wie jetzt, war das Galaxy Tab S11 zuvor noch nie!

MediaMarkt sorgt mit seinem Black-Friday-Angebot – welches nur noch bis Montag läuft – also für einen neuen Tiefstpreis. Das Galaxy Tab S11 ist dabei erst in diesem Jahr rausgekommen, wodurch es sich hierbei auch um das erste, ernstzunehmende Angebot für das Samsung-Tablet handelt.

Wenn Ihr vor dem Kauf noch mehr über das Samsung Galaxy Tab S11 erfahren wollt, können wir Euch unseren ausführlichen Testbericht ans Herz legen. Kurz zusammengefasst: Das Samsung-Tablet kann insbesondere mit seinem scharfen wie hellen AMOLED-Display (bis zu 1.600 Nits), einer generell sehr hochwertigen Verarbeitung sowie der tollen Leistung selbst bei anspruchsvollen Aufgaben überzeugen.

