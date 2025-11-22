Ein neuer Trockner muss her? Dann lohnt sich jetzt ein Blick zu Amazon: Im Rahmen der Black Week gibt es dort einen hochwertigen Wärmepumpentrockner von Midea für unter 400 Euro. Wir zeigen, was das Gerät kann – und warum der Preis so attraktiv ist.



Gerade im Winter ist ein Trockner Gold wert. Nicht jeder hat einen Dachboden oder Balkon zur Verfügung, und niemand möchte tagelang warten, bis die Wäsche endlich trocken ist. Ein Trockner arbeitet schnell, zuverlässig und sorgt meist sogar für glattere Kleidung als beim Trocknen an der Luft. Bei Amazon bekommt Ihr aktuell ein Modell, das als „Amazon’s Tipp“ ausgezeichnet ist – und das zu einem besonders günstigen Preis.

Midea MD11EH70BD Wärmepumpentrockner 379,99 € Der Midea-Wärmepumpentrockner MD11EH70BD trocknet bis zu 7 kg Wäsche schonend, energiesparend und bei Bedarf besonders schnell. Mit 15 Programmen, Sensorsteuerung und Hygiene- sowie Knitterschutzfunktionen bietet er flexible und zugleich schonende Trocknung für verschiedene Textilien. Zum Angebot!

Was der Midea Wärmepumpentrockner kann

Der Midea MD11EH70BD bietet Platz für bis zu 7 kg Wäsche und eignet sich damit auch für größere Haushalte. Dank moderner Wärmepumpentechnologie trocknet er besonders schonend und energieeffizient – Hitzeschäden an Textilien werden vermieden, und der Stromverbrauch bleibt niedrig.

Ein Highlight ist das HealthGuard-Programm, das mit höheren Temperaturen Bakterien aus der Kleidung entfernt. Wer es eilig hat, freut sich über das Schnelltrocknen-Programm, das eure Wäsche bereits nach 35 Minuten wieder tragbereit macht.

Die integrierten Trockensensoren erkennen automatisch, wann die Wäsche trocken ist, und passen die Programmdauer entsprechend an. Das verhindert unnötigen Energieverbrauch sowie eine Überbeanspruchung der Textilien. Insgesamt stehen 15 unterschiedliche Programme zur Auswahl – perfekt für verschiedene Stoffe und Anforderungen. Der Knitterschutz sorgt außerdem dafür, dass kaum Falten entstehen und alles schön weich und fluffig bleibt.

Starker Preis & praktische Service-Optionen

Der Midea Wärmepumpentrockner wurde allein im vergangenen Monat über 700 Mal bei Amazon gekauft und erzielt eine beeindruckende Bewertung von 4,8 von 5 Sternen. Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 429,99 Euro zahlt Ihr aktuell nur 379,99 Euro – ein echtes Schnäppchen, das derzeit kein anderer Händler unterbietet.

Auf Wunsch könnt Ihr sogar die Deinstallation und Entsorgung eures Altgerätes kostenlos dazubuchen. Für nur 19 Euro übernehmen Spezialisten zudem den Aufbau und Anschluss des neuen Trockners.

