Die smarte Beleuchtung von Philips Hue zählt zu den beliebtesten auf dem Markt. Bisher blieben die echten Black-Friday-Knaller jedoch aus. Das ändert sich jedoch mit einem tink-Deal, der Euch die „White and Color Ambiance“-Version im Starterset deutlich günstiger bietet.

Die Wohnung in den verschiedensten Farben erstrahlen lassen und dabei noch Strom sparen, sind klare Vorteile von smarter Beleuchtung. In der Regel kosten die intelligenten Glühbirnen jedoch einiges, vor allem dann, wenn sie von Philips Hue sein sollen. Auch am Black Friday blieben echte Kracher-Deals bisher aus. Mit ein wenig Aufwand könnt Ihr Euch jetzt allerdings ein Top-Schnäppchen sichern und dazu auch noch die neue Philips Hue Bridge Pro ergattern.

Philips Hue Starterset: Das könnt Ihr erwarten

Bei diesem Deal bekommt Ihr nicht das klassische Starterset geboten, sondern erhaltet einerseits zwei E27-Glühbirnen, die Euch nicht nur Strom sparen, sondern auch noch in mehr als 16 Millionen Farben leuchten können. On top winkt die neue Philips Hue Bridge Pro, die bis zu 150 Lampen und 50 Zubehörgeräte unterstützt. Hinzu kommt die MotionAware-Funktion, bei der es sich um eine smarte Bewegungserkennung für Eure Hue-Lampen handelt. Zusätzlich lässt sie sich per WLAN oder Ethernet verbinden. Damit überbietet sie die klassische Hue-Bridge in allen Belangen.

Preislich kann sich das Angebot ebenfalls sehen lassen. Denn Ihr zahlt bei tink nur noch 109,95 Euro für das Set. Dadurch spart Ihr über 50 Euro im Vergleich zur UVP. Auch ein Preisvergleich zeigt: Damit unterbietet tink aktuell alle anderen Shops deutlich. Der nächstbeste Deal liegt mit 156,89 Euro deutlich über dem Top-Angebot. Allerdings sprachen wir eingangs von einem Aufwand: Nur tink-Plus-Mitglieder können vom Rabatt profitieren. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr nachfolgend.

Philips Hue Starterset 109,95 € Das Philips Hue E27 Starterset mit Bridge Pro bietet bis zu 150 Lampen steuerbar, 16 Millionen Farben und die exklusive MotionAware™-Bewegungserkennung. Die Bridge Pro sorgt für schnellere Reaktionen und verbesserte Smart-Home-Steuerung. Zum Angebot

So kommt Ihr an den Philips-Deal bei tink

Bei tink Plus handelt es sich um das kostenlose Treueprogramm des Smart-Home-Experten. Die Anmeldung dauert keine zwei Minuten und Ihr könnt von exklusiven Rabatten, kostenlosem Versand und weiteren Aktionen profitieren. Möchtet Ihr den Deal wahrnehmen, geht am besten wie folgt vor:

Nutzt diesen Link, um Euch bei tink Plus anzumelden

Nach Eingabe Eurer Daten, bestätigt Ihr die Mail-Adresse

Navigiert anschließend auf den Link zum Philips-Deal und schon seht Ihr den neuen Preis

Ohne Mitgliedschaft könnt Ihr Euch das Set zwar auch günstiger schnappen, zahlt dann aber noch immer 149,95 Euro. Der kleine Aufwand kann sich also wirklich bezahlt machen. Vor allem dann, wenn Ihr ohnehin auf der Suche nach einem guten Deal zum neuen Hue-Starterset seid.

Philips Hue Starterset 109,95 € Das Philips Hue E27 Starterset mit Bridge Pro bietet bis zu 150 Lampen steuerbar, 16 Millionen Farben und die exklusive MotionAware™-Bewegungserkennung. Die Bridge Pro sorgt für schnellere Reaktionen und verbesserte Smart-Home-Steuerung. Zum Angebot

Was haltet Ihr von dem Angebot? Meldet Ihr Euch bei solchen Programmen an, um Geld zu sparen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!