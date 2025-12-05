Der Roborock Saros 10 ist eines der Flaggschiff-Modelle des Herstellers. Der Saugroboter mit Wischfunktion kann nicht nur auf eine Mega-Saugleistung von 22.000 Pa zurückgreifen, sondern bietet auch sonst zahlreiche Premium-Features. Jetzt ist der Preis erneut deutlich gefallen.

Der Saros 10 von Roborock vereint alles, was Ihr von einem Flaggschiff-Saugroboter erwarten dürft. Eine exzellente Saugleistung, eine geniale Wischfunktion und eine Dockingstation, die Euch den Großteil der Arbeit abnimmt. Mit einer UVP in Höhe von 1.499 Euro zählt das Gerät allerdings eher zu den kostspieligeren Modellen. Dank eines aktuellen MediaMarkt-Rabatts sinkt der Preis jetzt allerdings um satte 46 Prozent.

Roborock Saros 10 799,00 € er Roborock Saros 10 überzeugt mit 7,98 cm ultraflachem Design für mühelose Reinigung unter Möbeln und einem Dual Anti-Tangle-System, das Haare zuverlässig entfernt und nicht verwickelt. Dank ReactiveAI 3.0 erkennt er Hindernisse präzise in Echtzeit und navigiert sicher durch komplexe Wohnlandschaften Ohne WasseranschlussMit Wasseranschluss

Roborock Saros 10 – Wenige Tage zum Bestpreis sichern

Der Roborock-Saugroboter bietet eine Saugkraft von 22.000 Pa und gibt Euch die Möglichkeit, Eure Böden mit einer Wischplatte oder Wischwalzen zu reinigen. Hinzu kommt, dass die Navigation hier von zwei ToF-Sensoren übernommen wird, wodurch kein LiDAR-Turm platziert wurde und er somit auch unter flachere Möbel passt. Eine Heißwasserreinigung in der Dockingstation ermöglicht zudem eine möglichst autonome Arbeitsweise des Robosaugers. Klingt das interessant für Euch, solltet Ihr Euch den folgenden Preisvergleich unbedingt näher anschauen. Möchtet Ihr vorab noch mehr erfahren, lohnt sich ein Blick in unseren Test zum Roborock Saros 10.

Zu sehen ist hier, wie die Kosten im Netz in den vergangenen Wochen deutlich gefallen sind. Jetzt könnt Ihr Euch den Saros 10 bei MediaMarkt für 799 Euro schnappen – günstiger war das Modell bisher nie. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen: Das Angebot gilt laut MediaMarkt nur noch 3 Tage. Versandkosten für den Standardversand müsst Ihr hier übrigens keine zahlen.

Seid Ihr auf der Suche nach einem echten Premium-Saugroboter, der am besten noch aus dem Hause Roborock stammt, ist dieser Deal perfekt für Euch. Bedenkt allerdings, dass es sich hierbei um das Modell ohne Wasseranschluss handelt. Möchtet Ihr den Saros 10 mit Wasseranschluss, zahlt Ihr gerade 1.089 Euro bei MediaMarkt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Roborock Saros 10 interessant für Euch oder hat es Euch ein anderes Modell angetan? Lasst es uns wissen!