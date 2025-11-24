Das SwitchBot Smart Lock Ultra Vision zählt zu den beeindruckendsten smarten Türschlössern, die derzeit erhältlich sind. Das Gerät überzeugt wartet mit einer Besonderheit auf, die direkt aus einer Sci-Fi-Filmszene stammen könnte. Jetzt könnt Ihr Euch das Schloss zu einem attraktiven Preis sichern.

In einem modernen Smart Home sind digitale Türschlösser fast schon Pflicht. Diese kleinen Helfer erlauben Euch den Zugang zu Eurem Zuhause, ohne jemals nach einem Schlüssel suchen zu müssen – ein kurzes Annähern mit dem Smartphone genügt. Problematisch wird es allerdings, wenn das Handy noch auf der Küchenplatte liegt. Genau hier setzt das SwitchBot Smart Lock Ultra mit dem Vision-Keypad an, das Euch auch ohne Mobilgerät ins Haus lässt. Beide Komponenten erhaltet Ihr aktuell zu deutlich reduzierten Kosten.

SwitchBot Smart Lock Ultra 229,99 € Das SwitchBot Smart Lock Ultra mit Vision Keypad bietet innovative 3D-Gesichtserkennung für schnelles und sicheres Entriegeln der Tür. Es unterstützt zudem Fingerabdruck, PIN-Code, NFC und Sprachsteuerung via Alexa, Google Assistant und Siri, sowie eine Integration mit Matter. Die Auto-Kalibrierung sorgt für präzise und leise Bedienung, mit einem Upgrade für europäische Türen, inklusive Nachtmodus und robuster Backup-Stromversorgung. Direkt zu Amazon

Smart, Smarter, SwitchBot? Das könnt Ihr vom Smart Lock Ultra erwarten

Bereits in unserem Test zum SwitchBot Smart Lock Ultra waren wir vor allem von der Funktionsvielfalt der App und dem schicken, modernen Design sehr angetan. Die Installation ist ebenfalls innerhalb weniger Minuten erledigt: Auspacken, Klebestreifen anbringen, Schlüssel rein und an das bestehende Schloss anbringen – fertig. Anschließend verbindet Ihr nur noch das Smart Lock mit der SwitchBot-App und schon könnt Ihr den Schlüssel zu Hause liegen lassen.

Auch das SwitchBot Smart Lock Ultra mit Touch-Keypad ist aktuell reduziert. Image source: SwitchBot

Im aktuellen Kombi-Angebot ist jedoch das beiliegende Keypad ebenfalls richtig spannend. Denn darüber könnt Ihr nicht nur aus vier Passwortmethoden auswählen, sondern auch einen Fingerabdrucksensor nutzen und zudem die Tür mit einem Lächeln aufsperren. Genauer gesagt nutzt das Vision-Keypad eine Gesichtserkennung, wie wir sie aus klassischen Actionfilmen rund um James Bond kennen. Über insgesamt 30.000 Infrarotpunkte wird eine Gesichtskarte erstellt, damit Ihr auch bei schlechten Witterungsbedingungen erkannt werdet und nicht vor einer verschlossenen Tür steht. Ebenfalls im Paket ist der SwitchBot Hub enthalten, über den Ihr Euer neues Smart Lock auf fernsteuern könnt.

Darum lohnt sich das SwitchBot Smart Lock Ultra zum Black Friday

Schauen wir uns also den Preis etwas genauer an. Zum Black Friday könnt Ihr Euch das SwitchBot Smart Lock Ultra samt Vision-Keypad und Hub in den beiden Farben Silber und Schwarz für 229,99 Euro schnappen. Durch diesen Deal bekommt Ihr das intelligente Türschloss bei Amazon so günstig wie noch nie zuvor. Könnt Ihr auf die Gesichtserkennung verzichten, gibt es auch das SwitchBot Smart Lock Ultra mit dem Touch-Keypad. Bedeutet, Ihr habt weiterhin die Möglichkeit über PIN, App und Fingerabdruck zu entsperren. Hierfür zahlt Ihr zum Black Friday nur 179,99 Euro, was einer satten Ersparnis von 28 Prozent gegenüber dem Originalpreis entspricht.

Im Vergleich zum Vorgängermodell, dem Smart Lock Pro (zum Test), setzt der Hersteller beim Ultra auf einen höheren Drehmoment und ein etwas schlankeres Design. Dank eines Zusatzakkus ist zudem die ständige Stromversorgung gesichert. Für unsere Smart-Home-Fans noch eine coole Zusatzinfo: Das SwitchBot Smart Lock Ultra ist nicht nur mit Alexa kompatibel, sondern lässt sich auch mit Matter verbinden, wodurch Ihr es auch in Thread-Protokolle einbinden und somit Routinen erstellen könnt. Möchtet Ihr also nicht nur ein richtig schickes, sondern auch sicheres Smart Lock, seid Ihr mit diesem Angebot sehr gut beraten.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das SwitchBot Smart Lock Ultra ein passendes Gadget für Euch? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!