Ein Premium-Saugroboter mit 21.000-Pa-Saugkraft für weniger als 400 Euro? Was etwas utopisch klingt, ist aktuell bei Amazon erhältlich. Der Ecovacs Deebot T50 Pro Omni fällt hier gerade nämlich auf einen neuen Tiefpreis.

Der Saugroboter mit Wischfunktion von Top-Hersteller Ecovacs bietet nicht nur eine ausgezeichnete Saugleistung, sondern kann auch mit weiteren Premium-Features, wie einer ausfahrbaren Seitenbürste, punkten. Vergleichbare Modelle kosten zudem nicht selten 800 Euro oder sogar noch mehr. Dank eines aktuellen Deals, gibt’s den T50 Pro Omni der zweiten Generation jetzt allerdings schon für 398,97 Euro bei Amazon – wodurch Ihr satte 56 Prozent spart.

Ecovacs Deebot T50 Pro Omni 398,97 € Der Ecovacs T50 Omni Pro Gen 2 bietet 21.000-Pa-Saugkraft, ZeroTangle 2.0 gegen Haarverwicklungen und AIVI 3D für präzise Hindernis-/Kantenreinigung. Die 10-in-1 Omni-Station sorgt mit Auto-Entleerung, 75°C-Moppwäsche und Heißlufttrocknung für volle Wartungsfreiheit. Zum Angebot

Ecovacs T50 Pro Omni reduziert: Irre Deal oder reine Abzocke?

Technisch reiht sich das Ecovacs-Modell definitiv im unteren High-End-Bereich ein. Mit einer Saugleistung von satten 21.000 Pa, zwei rotierenden Wischmopps, von denen sich einer ausfahren lässt. Zusätzlich bietet das Gerät eine präzise AIVI-Navigation und bringt somit alles mit, um es auch mit deutlich kostspieligeren Geräten aufzunehmen. Hinzu kommt noch eine Absaugstation, die Euch die meiste Arbeit abnimmt. Hier werden unter anderem die Wischmopps nach getaner Arbeit mit 75°C heißem Wasser ordentlich durchgespült. Zudem wird auch das Reinigungsmittel automatisch zugeführt.

Ebenfalls Premium: Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone im Test

Da Ihr Euch hier die zweite Generation des Ecovacs T50 Pro Omni schnappt, bekommt Ihr zudem die höhere Saugleistung, die beim ersten Modell noch mit 15.000 Pa angegeben war, während Ihr dennoch von der ultraflachen Bauweise (81 mm) profitiert. Die UVP des Saugroboters liegt bei 899 Euro. Amazon senkt den Preis jetzt allerdings auf 398,97 Euro. Dadurch erhaltet Ihr nicht nur den bisherigen Bestpreis geboten, sondern spart im Vergleich zum nächstbesten Nicht-Drittanbieter-Angebot (628,52 Euro) auch noch richtig Geld. Amazon bietet somit einen Premium-Saugroboter zum Mittelklasse-Preis. Allerdings gilt der Deal nur noch bis zum 21. Januar.

Ecovacs Deebot T50 Pro Omni 398,97 € Der Ecovacs T50 Omni Pro Gen 2 bietet 21.000-Pa-Saugkraft, ZeroTangle 2.0 gegen Haarverwicklungen und AIVI 3D für präzise Hindernis-/Kantenreinigung. Die 10-in-1 Omni-Station sorgt mit Auto-Entleerung, 75°C-Moppwäsche und Heißlufttrocknung für volle Wartungsfreiheit. Zum Angebot

Ist der Deal interessant für Euch? Oder ist Euch der Preis-Leistungs-Knaller noch zu teuer? Lasst es uns wissen!